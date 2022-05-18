Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела Financial Times.

Посли країн НАТО зустрілися в середу з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції впродовж одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

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Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", - сказав чиновник.

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Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить обидві країни приєднатися.

Раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, доки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці.