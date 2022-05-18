Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО
Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела Financial Times.
Посли країн НАТО зустрілися в середу з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.
Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції впродовж одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.
Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.
"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", - сказав чиновник.
Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить обидві країни приєднатися.
Раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, доки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці.
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із такою НАТОю і хло не потрібен:
"я буду воювати, а я не буду воювати"
Та, до речі, назва Байрактар Вам про щось каже?)))
В Германии 8 миллионов турок во 2-3 поколении,ни одному даже в страшном сне не придет мысль покинуть бездуховную Гейропу и вернуться на Родину.
Журналистов садит на 15 лет за статью.
Этот голодранец попрошайка такое же Ху.ло только турецкое.
Пане, Ви з такими заявами не о*******ли часом??
Чи читати не вмієте?
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_of_Kurdish_people_in_Turkey
Може розкажете, скільки шкіл, коледжів і університетів читають лекції курдською мовою у Туреччині?
І досить тут вже просувати великотурецький шовінізм. Ви не на тому ресурсі.
До незнайомих людей на «Ви» звертаються. Вас цьому не вчили?
Зрозумілі якісь образи Ердогана в сторону ЄС ,там у них свої мульки.Але для чого вставляти палки в колеса НАТО?Ясно,що будуть певні торги,але не на стільки ж,тут долі і безпека мільйонів людей під загрозою.
Просят деньги с ЕС за беженцев с Сирии, как на отель 5 звёзд
Селят их в палатках в поле со сральниками на улице.
Меркель этим Эрдоганом долго занималась,шоб он не сильно вонял.
Але з ним теж носяться.
Жаль, що тоді військовим не вдалосч скинути його. Я за них вболівала.
Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, пишет российское издание РБК.
По его словам, Россия и Турция договорились, что в турецких отелях появятся терминалы для оплаты российскими картами "Мир".
"Мы обсуждали также возможности проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турции", - цитирует издание слова Новака.
Система платежных карт "Мир" была создана в России в 2014 году после того, как ряд западных стран ввел санкции в отношении РФ за оккупацию Крыма и развязывании конфликта на востоке Украины.
Немцы за турков умирать не станут, а вот за свободу шведов и финнов воевать будут!
Турция, как и РОссия мечтают о восстановлении былого величия империи. Русские и турки где то грызутся, где то сотрудничают, но они чувствуют вместе намного комфортнее, чем в кругу европейцев.