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Новини
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Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

нато,швеція,фінляндія

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела Financial Times.

Посли країн НАТО зустрілися в середу з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції впродовж одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Читайте також: Глави МЗС Швеції та Фінляндії їдуть до Туреччини: Обговорюватимуть заявки на членство в НАТО

Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", - сказав чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить обидві країни приєднатися.

Раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, доки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці.

Автор: 

Туреччина (3638) Фінляндія (1340) членство в НАТО (1759) Швеція (977)


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Топ коментарі
+39
НАТО перетворилось із агресивного блоку в колгоспні збори, де обовьязково знайдеться крикун-демогог, який похерить розумні справи

із такою НАТОю і хло не потрібен:
"я буду воювати, а я не буду воювати"
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18.05.2022 17:39 Відповісти
+28
на каждого есть своя Угорщина
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18.05.2022 17:32 Відповісти
+13
похоже что интерес Турции нахождения в НАТО - исключительно доступ к современным технологиям
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18.05.2022 17:35 Відповісти
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на каждого есть своя Угорщина
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18.05.2022 17:32 Відповісти
НАТО перетворилось із агресивного блоку в колгоспні збори, де обовьязково знайдеться крикун-демогог, який похерить розумні справи

із такою НАТОю і хло не потрібен:
"я буду воювати, а я не буду воювати"
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18.05.2022 17:39 Відповісти
Ердоган така сама консєрва як і Угорщина, Франція, Італія і Німеччина. Хто тормозить зброю, НАТО і ЄС для України? Просто так це не буває. Цю банду випестувала москва і ще довго будуть вони знущатися над Україною. Шоб ви, суки, горіли полум'ям!
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18.05.2022 17:43 Відповісти
ты не сравнивай так. эрдоган всегда за украину и первый который говорил слава украине. небуд
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18.05.2022 17:51 Відповісти
якщо завтрв Україна подасть заявку на членство в НАТО ердоган так само суне ятаган Україні в спину, заблокувавши вступ для захисту українського народу від його "якши ди куйла"рашистського.
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18.05.2022 18:46 Відповісти
Впевнений?
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18.05.2022 19:48 Відповісти
пчему ты тут ****** и всех обманываеш ****. Эрдоган давно говорит что Украину в Нато давайте принимат. говорит всегда что Крым это Украина и мы непримем никогда за российским. ты ******* всех обманываеш тут ***** из америки безнационалностей и корне
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18.05.2022 21:11 Відповісти
Мабуть, не треба робити такі висновки. Рішення про перекриття Босфору було прийняте 24 лютого.
Та, до речі, назва Байрактар Вам про щось каже?)))
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19.05.2022 03:37 Відповісти
а хто давав Україні зброю. коли це ще не було мейнстрімом? отож. я б не стала так безапеляційно гнати на Туреччину
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18.05.2022 17:56 Відповісти
давал или продавал?
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18.05.2022 19:23 Відповісти
Может, турки еще и приплатить должны были за свой товар?!
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18.05.2022 20:51 Відповісти
Ердоган турбується про національні інтереси СВОЄЇ країни, наші Прездинти не особо дупу рвали за національні інтереси українців і тому мабуть для нас це дикість неприпустима.
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18.05.2022 18:05 Відповісти
Цікаво, байрактари хто нам продав..та досі продає? Не пам'ятаєте часом?
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19.05.2022 03:34 Відповісти
ну, не страшно, маємо альтернативу, можемо на колхозні збори одкб записатися, там з радістю приймуть, і навіть носом воротити не будуть.
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18.05.2022 18:03 Відповісти
НАТО возможно пересмотрит правила❓Типа 80% за = решение принято❗👍 100% голосов это в любой компании ни к чему не договорится❗
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18.05.2022 18:09 Відповісти
следующий фюрер которого будет валить полмира это походу эрдоган?
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18.05.2022 17:34 Відповісти
ні по ходу.
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18.05.2022 18:01 Відповісти
похоже что интерес Турции нахождения в НАТО - исключительно доступ к современным технологиям
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18.05.2022 17:35 Відповісти
Да все ьам кроме сша и англии халявщики..
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18.05.2022 18:50 Відповісти
и Турция халявщик?
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18.05.2022 21:13 Відповісти
Ага, им дали Байрактары и Ф 35.
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18.05.2022 21:04 Відповісти
выторговывает себе, вроде, и ф-35, и с-400, одновременно.
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18.05.2022 17:36 Відповісти
и сесть, и съесть
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18.05.2022 17:40 Відповісти
нашім би навчитися так для України виторговувати, будемо краще жити і небезпека теж зменьшиться.
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18.05.2022 18:11 Відповісти
да уж Турция удивлена попытка Эрдогана усидеть на 2 стульях понятно к чему приводит..Турция как мусульманская страна со своим менталитетом считает а что тут такого вмешательство во внутреннюю политику стран Евросоюза куда 28 лет Турция не может попасть в силу как раз политических внутренних проблем именно с правами человека..насколько я помню там даже смертная казнь может быть применена?? далее купив у Путина ракетные ПВО системы С 400 которые Байден просил Эрдогана отдать Украине а взамен получить аналог Пэтриот и снятие санкций наткнулись на упорство Эрдогана.. а также пакет санкций остался как и не получение Турками самолетов F35 от США тому Турция решила воспользоваться моментом икс.. претензии к Швеции и Финляндии по поводу Курдов скорее Эрдоган должен предъявлять Москве и путину который содержит на территории России базы и склады и учебные центры и вербует курдов... и финансирует..
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18.05.2022 17:39 Відповісти
а москва вступає в НАТО? доля москви залежить від Турції? ні і ні, з притензіями в такому випадку без сенсу звертатися. Це політика - мистецтво знати свої вигоди. Кожен буде продивлятися вигоди в першу чергу для своєї країни, ну крім путіна, цей тільки свою особисту вигоду враховує.
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18.05.2022 18:13 Відповісти
да собственно причем тут Турция!? неужели досих пор не понятно что любая структура при такой системе принятия решений не жизнеспособна, всегда найдется баба яга которая будет против! по этому принятие решений большиством вдохнуло бы жизнь во многие организации, не только НАТО
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18.05.2022 18:24 Відповісти
Смертная казнь?! Ой, ой, неужели?! Ой, дикари... Стойте, а в Америке она же тоже имеется! Ой, варвары какие, пямо нехристи. А вот в Рашке ее нет. Значит ли это, что она демократичнее Штатов?
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18.05.2022 20:53 Відповісти
Системный кризис мировых институций! Это уже похоже на дискуссию в большом симфоническом оркестре, кто будет отбивать нападение гопника с ножом, духовые или ударные! И пока оркестр придет к "консенсусу" гопник "отпыжит" флейтисток заберет казну и смоется!
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18.05.2022 17:40 Відповісти
А все тому, що рішення приймається не більшістю голосів, а консенсусом. Можливо, для таких глобальних організацій як ООН, НАТО та ЄС саме таке голосування і необхідне, але тоді повинен бути якийсь механізм балансування, адже усі демократичні інституції побудовані за принципами стримування та противаг. Інакше буде панування меншості, що ми і спостерігаємо: в ООН - право вето, в НАТО та ЄС - ердогани і орбани, тобто, скрізь знайдуться свої ******
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18.05.2022 18:06 Відповісти
Гамнистые противвсехи диктуют условия❗👎
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18.05.2022 18:12 Відповісти
Давно потрібно було їх вигнати, це є зрадники, вони не будуть за Європейців воювати по 5ій статті, вони нафіг не потрібні в НАТО... нафіга ці аладіни азіати в цивілізованому суспільстві
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18.05.2022 17:41 Відповісти
пн
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18.05.2022 17:49 Відповісти
съезди в южную корею и спроси у корейцев как воевали турки за юж. корею в составе нато во время корейской войны. у турков самая боеспособная армия в НАТО, а европейцы лживые гондоны, которые кормили путлера даже после аннексии крыма и позволили ему чувствовать себя безнаказанным. у турков проблема с курдским сепаратизмом, как и у вас с русским, как и у нас с армяно-русским. никто не захочет быть союзником с тем, кто поддерживает сепаратизм на его территории
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18.05.2022 18:06 Відповісти
А чего он не разгромит курдов закрыв вопрос❓С боеспособной армией к тому же второй в НАТО❓Финляндиия мешает❓
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18.05.2022 18:14 Відповісти
Потому что курды - террористы! Взрывы, мины, засады их оружие. Регулярной армии у них нет.
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18.05.2022 20:56 Відповісти
ты тормоз. курды другое пкк террористы другое
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18.05.2022 21:15 Відповісти
За бесплатно наверное воевали или за смешную турецкую зарплату?

В Германии 8 миллионов турок во 2-3 поколении,ни одному даже в страшном сне не придет мысль покинуть бездуховную Гейропу и вернуться на Родину.
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18.05.2022 18:51 Відповісти
Слушай, алекс, хачик, как ты ....Если они турки по происхождению, то это не значит, что их Родина Турция! Они родились в Германии, она и есть их Родина. Армян за пределами Армении в ПЯТЬ раз больше, чем в самой Армении! Они тут все такие поцреоты, парадики, флажки, ахпер, вонцес. Только че то в Армении не хотят.
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18.05.2022 21:00 Відповісти
не то сравниваешь. турки и азеры оккупанты на чужих территориях,точно так-же как и россия оккупант!и эрдогашку *******,как только он закончит лизать задницу англии.он всем надоел и им брезгуют,как и путиным. швецию и финляндию примут в нато,как и украину и т.д.,если даже надо будет вышвырнуть оттуда турцию и позорную венгрию.
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18.05.2022 21:23 Відповісти
На яких теріторіях турки окупанти? Щось нове...Про Азербайджан таке казати взагалі соромно
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19.05.2022 03:42 Відповісти
а на чорта німці в цивілізованному суспільстві, як заради свого особистого гешефту мало цілу Європу путіну не згодували, між іншим і до них би дійшла би черга, кацапи писали навіть на дитячих візках "на Берлін за немкамі". а німці на США бичили, навіщо нам Америка от нам би росіюшку. Людський фактор, кожен хоче максимально відірвати, не кожен при тому такий як кацапи відірваний, ну тут правда.
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18.05.2022 18:10 Відповісти
Вони розблокують,йде торг..
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18.05.2022 17:43 Відповісти
не зовсім так, в ордло немає якогось окремого етносу, який віками жив на своїх територіях, в ордло нащадки завезених з кацапстана працівників, якими заміняли вбитих українців.
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18.05.2022 18:16 Відповісти
Эрдоган убивает курдов как собак он не даёт им условно как в Украине.
Журналистов садит на 15 лет за статью.
Этот голодранец попрошайка такое же Ху.ло только турецкое.
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18.05.2022 18:32 Відповісти
правильно делает. сейчас на кору только победа Украины. те хитрожопые насчет Украины и в мутной воде хотят ловит себе рыбку. не надо было поддерживать террористов коммунистов пкк. кто террором занимается хот в Турции хот в украине террористы. стандарты везде должны быт одинаковы. никто не ущемляет русских в Украине и никто не ущемляют курдов в Турции. глава разведки Турции курд по национальности. запад сейчас поддерживает Украину и это отлично. но запад всегда двойных стандартов поддерживает и изза этого эрдоган правильно делает. знает что делает. членство швеции и финн не даст украинской победе ничто.
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18.05.2022 17:47 Відповісти
«...никто не ущемляют курдов в Турции»

Пане, Ви з такими заявами не о*******ли часом??

Чи читати не вмієте?

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_of_Kurdish_people_in_Turkey

Може розкажете, скільки шкіл, коледжів і університетів читають лекції курдською мовою у Туреччині?

І досить тут вже просувати великотурецький шовінізм. Ви не на тому ресурсі.
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18.05.2022 19:03 Відповісти
Армяне писали, стопудово. Что ты тут Вики пихаешь, как истину в последней инстанции?!
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18.05.2022 21:02 Відповісти
То наведіть поважні джерела, де вказано, що кількість даних навчальних закладів у турецькому Курдистані НЕ дорівнює нулю.

До незнайомих людей на «Ви» звертаються. Вас цьому не вчили?
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18.05.2022 21:12 Відповісти
Ostavtje chmirenije Erdogana Baidenu i Dzhonsonu. Onji razberjotsja 😉
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18.05.2022 17:50 Відповісти
Куйло может бить спакоєн.
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18.05.2022 17:50 Відповісти
Турок - він і в Африці турок...
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18.05.2022 17:53 Відповісти
пнх
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18.05.2022 18:06 Відповісти
Кто выписывает устав всех этих организаций? До какой степени ущербное говно оказалось. ООН.. ЕС.. ..ОБСЕ ..НАТО ...Просто какое-то издевательство над здравым смыслом.
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18.05.2022 17:54 Відповісти
в данном случае Эрдоган прав. Турция уже очень давно страдает от курдского сепаратизма. Украина согласилась бы стать союзником с теми, кто укрывает, например, Гиркина? думаю ответ очевиден. США кинули Турцию с программой Ф-35, не продавали им Пэтриоты, из-за чего он вынужден был закупить С-400. Кстати, по отношению к Украине у НАТО опять двойные стандарты. Почему не Украина, а Швеция и Финляндия принимаются в альянс без предусловий? С другой стороны Турция закрыла проливы и поставляет вооружение Украине. Что сделали скандинавы для Украины?
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18.05.2022 17:58 Відповісти
Ну тут турки праві, для шведів або курди або НАТО, а от при чому тут Фінляндія?
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18.05.2022 18:03 Відповісти
скандинавы то же поставляют оружие ... швыды, как минимум .... Турция закрыла пролива через месяц после войны ... и оружие поставляет какое, кроме байрактаров?
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18.05.2022 18:18 Відповісти
Руслан, ты кацап? Те тоже редкие неблагодарные ... Слово поставь сам. Любое...
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18.05.2022 21:07 Відповісти
Рішення закрити Босфор було прийняте 24 лютого
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19.05.2022 03:45 Відповісти
Бусурманам ніколи не можна було вірити. Росія = Туреччина. Турки шантажують НАТО і світ фінським і швецьким факторами, а кацапи - українським. Турки ненавидять курдів точно так же, як кацапи українців. Турки не визнають права курдів на власну державу, точно так же, як кацапи нас на свою Україну. Турки не визнають курдів як окрему націю, так кацапи українців Турки називають курдів терористами, а кацапи українців - нацистами. Кацапи навіть пішли далі - вони заперечують саме існування українців і здійснюють фізичне знищення нашого народу. Так, як турки курдів.
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18.05.2022 18:00 Відповісти
Вони визнають курдів як націю, вони не бажають курдської країни на своїй території.
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18.05.2022 18:05 Відповісти
Навряд чи вони визнають курдів як націю. У Туреччині зовсім немає освіти курдською. Точно як у москалів з мільйонами українців на їх території!
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18.05.2022 19:05 Відповісти
десятилетиями втирали нам про стандарты нато, а на деле оказалось, что эти стандарты - лебедь, рак и щука.
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18.05.2022 18:03 Відповісти
Не розумію логіку Ердогана.Якщо проблема в РПК,то чому він ні разу не висунув претензій рашці,яка не визнала партію терористичною організацією?Це зовсім не заважає Туреччині в помідорно-туристичній співпраці з мокшею.А в випадку Швеції і Фінляндії зараз такі проблеми.
Зрозумілі якісь образи Ердогана в сторону ЄС ,там у них свої мульки.Але для чого вставляти палки в колеса НАТО?Ясно,що будуть певні торги,але не на стільки ж,тут долі і безпека мільйонів людей під загрозою.
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18.05.2022 18:08 Відповісти
вам следует думат об украине. то что вы говорите турция давно говорит и даже евросоюз признал пкк терорганизацией. а шведам ****** неслушают никого. вот тепер эрдоан правилно делает. турция за то чтобы сразу принят украину но против шведов. а немцы французы за шведов да за украину нет говорит
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18.05.2022 18:21 Відповісти
Украину не предаст след страны: Великобритания. СшА, Полша, Турция и 3 прибалтийские страны.
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18.05.2022 18:11 Відповісти
для нас саме головне саміх себе не зрадити.
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18.05.2022 18:18 Відповісти
Турецкие голодранцы продолжают сидеть на шее Цивилизации и сосать кровь.
Просят деньги с ЕС за беженцев с Сирии, как на отель 5 звёзд
Селят их в палатках в поле со сральниками на улице.
Меркель этим Эрдоганом долго занималась,шоб он не сильно вонял.
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18.05.2022 18:27 Відповісти
Я ж писала: турецький *****.
Але з ним теж носяться.

Жаль, що тоді військовим не вдалосч скинути його. Я за них вболівала.
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18.05.2022 18:30 Відповісти
ну от... а дехто сподівався що Єрдоган швиденько врятує наших полонених Азовців.... і шось така напружена тиша по цьому питанню... що не віриться в добру несподіванку (хай би я помилився)
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18.05.2022 18:34 Відповісти
Когда уже НАТО и Евросоюз поймут порочность принципа единогласия при принятии решений? Всегда найдутся долбодятлы, как среди людей, так и среди государств. Ну сделали бы принятие решений при 80% одобрения, и все проблемы бы решились.
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18.05.2022 18:40 Відповісти
Туреччина хоче, щоб фіни і шведи зрадили курдський народ, який бореться за свою свободу. Я думаю, вони цього не вчинять, краще вже не будуть в НАТО, а отримають інші гарантії безпеки від США і європейських країн, подібно як цього добивається Україна. І цьому вже ніякий Ердоган не завадить.
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18.05.2022 18:43 Відповісти
Туреччині не варто було починати тяганину з кандидатами на вступ до НАТО стосовно постачання зброї третім сторонам. Сьогодні, як і вчора!, ці країни не були і не є членами альянсу і ніяких спільних зобовязань до вступу в альянс не мають. Після вступу, безумовно, такі зобовязання у них зявляться. Турція займається нахабним шантажом намагається отримати халявний доступ до ******** військових технологій але, сподіваюсь, нічого не отримає. Більш того, шантаж призведе до послаблення позиції Турції щодо в ступу в ЄС. Всі памятають кадри які лише декілька років назад облетіли світ на яких турецькі солдати цинічно вбивали беззбройних полонених (зіштовхучи зі скали на каміння внизу) серед яких були і цивільні яких вони без суду вважали терористами.
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18.05.2022 18:49 Відповісти
Турки вже давно відмовились від вступу в ЄС . Просто офіційно послали євро-брехунів нах і вже років 10 провадять власну політику . Так що шантаж закінчився , а от відіграються турки на всі 300% . І добре зроблять . Не сри в тарілку , можливо ще доведеться з неї їсти 🤣🤣🤣(народна мудрість)
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18.05.2022 19:04 Відповісти
Туреччина може тільки мріяти про членство В ЄС. Їх впхали в НАТО без будь яких умов для того щоб замкнути чорноморський флот СРСР в Чорному морі. Це дозволило частково реформувати Турцію але ... мусульманський фундаменталізм причаївся в Корані. Все що сьогодні має Турція вона має лише завдяки членству в НАТО. Де факто Турція авторитарна тобто не демократична країна в якій пан Ердоган поступово знищує світську владу на користь релігійної та посилює репресії щодо опозиції. Розпад ********** означатиме для Турції втрату цінності для НАТО. Це може також призвести до технологічної ізоляції Туреччини як тоталітарної країни і до виключення з структур НАТО. Турція постійно порушує права людини але на це поки що "закривають очі" і доки турки чинять таким чином вступ до ЄС (а у них вже була не одна "дорожня карта"!) під питанням.
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18.05.2022 19:48 Відповісти
Турки 50 років тупцювали біля "відчинених дверей" в ЄС і терпіли цю паскудну , ганебну брехню від єврогнид . Тепер мають можливість відплатити тою ж монетою . Ердоган має оголосити , що двері в НАТО для Швеції та Фінляндії - "відчинені" . Ну і висловити глибоке занепокоєння їх неготовністю до вступу . Потім пообіцяти почати створювати переговорну групу , яка домовиться домовлятися щодо створення підгрупи , що можливо домовиться про створення комітету , який буде намагатися проводити засідання , яке почне роботу над узгодженням дорожньої карти . Так турки доведуть , що вони теж - справжні європейці , найвищого ґатунку 🤣😁😁
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18.05.2022 18:56 Відповісти
С си xy й , кацапсіна .
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18.05.2022 21:18 Відповісти
Власти Турции разрешили владельцам отелей на своей территории принимать российские платежные карты "Мир", которые были созданы для обхода западных санкций.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, пишет российское издание РБК.
По его словам, Россия и Турция договорились, что в турецких отелях появятся терминалы для оплаты российскими картами "Мир".

"Мы обсуждали также возможности проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турции", - цитирует издание слова Новака.

Система платежных карт "Мир" была создана в России в 2014 году после того, как ряд западных стран ввел санкции в отношении РФ за оккупацию Крыма и развязывании конфликта на востоке Украины.
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18.05.2022 19:52 Відповісти
А не проще ли Турции указать на дверь, ведь они не соответствуют стандартам стран НАТО, не являются демократическим государством (режим Эрдогана - автократия)? Видимо, турки забыли кто с ними больше всех воевал и оттяпал по самое "не хочу"!
Немцы за турков умирать не станут, а вот за свободу шведов и финнов воевать будут!
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18.05.2022 20:12 Відповісти
Турция - тюрьма народов. Страна с богатой геноцидальной историей. Армяне, греки, ассирийцы. Вырезаны или изгнаны со своих исторических земель. Курды - будучи 40 миллионной нацией без страны просто не хотят повторить судьбу других соседей. И кстати, курды не столь религиозны как турки и они уважают права женщин и других народов.
Турция, как и РОссия мечтают о восстановлении былого величия империи. Русские и турки где то грызутся, где то сотрудничают, но они чувствуют вместе намного комфортнее, чем в кругу европейцев.
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18.05.2022 20:20 Відповісти
главная интрига - прогнутся ли эувропейские ценности швеции и финляндии в сдаче интересов курдов с потрохами?! я вангую, что да.
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18.05.2022 22:29 Відповісти
До редакції! Скандинавські країни: Данія, Швеція, Норвегія. Фінляндія не скандинавська країна, хоч і частково знаходиться на Скандинавському півострові. Поняття "скандинавська країна" не є географічним.
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18.05.2022 22:55 Відповісти
 
 