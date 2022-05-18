"Війна Путіна руйнує світовий енергетичний ринок": В ЄС ухвалили план відмови від російських енергоносіїв. ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАЯВИ

Сьогодні Єврокомісія ухвалила план відмови від імпорту енергоносіїв з Росії під назвою REPowerEU.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

"Вже майже три місяці Росія веде жорстоку війну проти України. І це загрожує всім, хто підтримує Україну в її справедливій боротьбі. Війна Путіна ставить фундаментальні виклики для нашого Союзу. Тому сьогоднішні пропозиції в Колегії уповноважених стосуються нашої енергетичної безпеки, оборони та нашої сусідньої України. Війна Путіна руйнує світовий енергетичний ринок. Вона демонструє, наскільки ми залежні від імпортованих енергоресурсів. І наскільки ми вразливі, тому що покладаємося на Росію в імпорті нашого викопного палива. Нам необхідно якомога швидше зменшити нашу залежність від Росії в енергетиці. І ми цього можемо досягти. Сьогодні ми представляємо наш план реалізації цих цілей REPowerEU. Ми можемо відмовитися від російських енергоресурсів, працюючи на трьох рівнях: на стороні попиту – економія енергії; на стороні пропозиції – диверсифікація нашого імпорту енергоресурсів та прискорення переходу на чисту енергію. На щастя, ми вже маємо основу для цього. Ми вже розпочали перехід нашої енергетичної системи на кліматично нейтральну в рамках відомого Європейського Зеленого Курсу. І це вже було амбітно. Але сьогодні ми піднімаємо наші амбіції на ще один рівень, щоб якнайшвидше стати незалежними від російських енергоресурсів. Мова йде про план REPowerEU. REPowerEU допоможе нам заощадити більше енергії, прискорити поетапну відмову від викопного палива та розпочати інвестиції в новому масштабі. І це ще більше пришвидшить наш ЕЗК.

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Почнемо з найочевиднішого: енергозбереження є найшвидшим і найдешевшим способом подолання поточної енергетичної кризи. Тому ми підвищуємо ціль ЄС щодо енергоефективності до 2030 року з 9% до 13%. І ми також збільшуємо ціль до 2030 року щодо відновлюваної енергії ЄС з 40% до 45%. І ми пропонуємо цілу низку заходів для розширення та прискорення переходу на чисту енергію. Наприклад, ми пропонуємо прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, наприклад мереж. Ми пропонуємо зобов’язання щодо сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та для нових житлових будинків до 2029 року. Це амбітно, але реально. Ми знаємо, що коли Європа діє разом, вона має більший вплив. Лідери урядів 27 країн ЄС домовилися створити платформу для спільної закупівлі газу, СПГ та водню. В рамках нашого плану REPowerEU, ми пропонуємо спільний механізм закупівель, який також передбачатиме спільну роботу з країнами-постачальників. Таким чином, ми можемо забезпечити необхідний імпорт енергії без конкуренції між нашими країнами-членами. Все це, безумовно, потребує масштабних інвестицій та реформ. Ми мобілізуємо близько 300 мільярдів євро – приблизно 72 мільярди євро грантів і 225 мільярдів євро позик. Це включатиме деяке фінансування – до 10 мільярдів євро – на ланки для газу та СПГ, яких бракує, щоб жодна країна-член не залишилася у гіршій ситуації. І до 2 млрд євро на нафтову інфраструктуру з огляду на припинення відвантаження російської нафти. Усе інше фінансування буде спрямоване на прискорення та розширення переходу до чистої (зеленої) енергії.

Те ж саме потрібно зробити і в обороні. Повернення війни до Європи яскраво показало наслідки багаторічного недофінансування оборонної індустрії. Через усі ці скорочення ми втратили десятиліття інвестицій у оборону. Однак зараз країни-члени змінюють цю тенденцію. Вони оголосили про додаткові 200 мільярдів євро фінансування на оборону протягом наступних кількох років. Тепер ми повинні скористатися наданою нагодою. Ми повинні переконатися, що ці гроші витрачаються скоординовано, що вони усувають прогалини в можливостях, які Європа виявила як в ЄС, так і в НАТО. І що це зміцнює нашу європейську оборонну промислову базу в довгостроковій перспективі. Ми виступаємо за спільні закупівлі, тому що це краще для збройних сил, з робочої, фінансової та промислової точки зору. І це зміцнює нашу широку мережу інноваційних МСП. Ми створимо робочу групу з країнами-членами для координації негайних потреб у поповненні запасів та закупівлях. Це буде супроводжуватися інструментом фінансового стимулу для спільних закупівель. А восени ми запропонуємо постанову, яка гарантуватиме повне звільнення від ПДВ для спільних закупівель. Це зміцнить нашу незалежність і стійкість. І водночас це зміцнить НАТО.

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Нарешті, дозвольте мені повернутися до теми війни Росії з Україною, що є рушійною силою цього прискорення наших зусиль зі зміцнення стійкості Європи. Україна перебуває на передовій і захищає європейські цінності. Ми й надалі будемо на її боці протягом усієї цієї війни та коли українці будуть відбудовувати свою країну. Це вже третє питання, про яке я хочу повідомити вам сьогодні. Ми пропонуємо доповнити значну короткострокову допомогу, надану до цього моменту, новою винятковою макрофінансовою допомогою для України в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році. Але нам також потрібно подумати про майбутнє, коли будуть потрібні ширші зусилля з відновлення. ЄС несе відповідальність і має стратегічний інтерес бути лідером цих зусиль з відновлення. Лідери ЄС запросили нас поділитися думками з цього приводу на своїй зустрічі у Версалі. І ми це зробили. Принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції з реформами. Згодом вони підтримають Україну на її європейському шляху. Це має бути план розрахований на майбутнє, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною.

План стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади. І в нього мають бути міцно інтегровані зелений та цифровий перехід та фундаментальні європейські цінності. Але, звісно, ​​ЄС не буде і не повинен бути єдиним, хто сприятиме цим зусиллям. Тому ми пропонуємо платформу відбудови як частину цього плану, який спільно очолюють Україна та Єврокомісія та який об’єднає країни-члени ЄС, інших двосторонніх або міжнародних донорів, міжнародні фінансові установи та інших партнерів. Метою цієї платформи стане узгодження напрямку руху та забезпечення максимальної синергії всіх зусиль. Ці інвестиції допоможуть Україні вийти сильнішою та стійкішою після руйнувань, завданих путінськими солдатами. Сьогодні – ще одна віха на нашому шляху до сильнішої Європи. Це також про те, щоб скористатися моментом. І це і є наш момент", - йдеться в заяві.

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