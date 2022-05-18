Уряди Чехії та Німеччини вже схвалили членство Фінляндії та Швеції в НАТО

Уряди Чехії та Німеччини першими серед країн НАТО схвалили приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу у день подання заявки скандинавськими країнами.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Уряд Чеської Республіки одноголосно схвалив прийом Швеції та Фінляндії до НАТО. Тепер це має зробити і Палата депутатів, і Сенат. Проте я не чекаю жодних ускладнень", - написав у твітері прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що федеральний уряд схвалив прохання Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО і що він "відданий швидкому процесу вступу".

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"Я радий, що Фінляндія та Швеція хочуть приєднатися до НАТО. Ліберальні демократії зближуються, а НАТО зміцнюється. У Кабміні вирішили сьогодні затвердити заявки на вступ. Ми прагнемо швидкого процесу вступу", - написав він.

Окрім уряду рішення має підтримати також Бундестаг.

Нагадаємо, Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

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