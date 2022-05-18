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Уряди Чехії та Німеччини вже схвалили членство Фінляндії та Швеції в НАТО

нато,кібер

Уряди Чехії та Німеччини першими серед країн НАТО схвалили приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу у день подання заявки скандинавськими країнами.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Уряд Чеської Республіки одноголосно схвалив прийом Швеції та Фінляндії до НАТО. Тепер це має зробити і Палата депутатів, і Сенат. Проте я не чекаю жодних ускладнень", - написав у твітері прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що федеральний уряд схвалив прохання Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО і що він "відданий швидкому процесу вступу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

"Я радий, що Фінляндія та Швеція хочуть приєднатися до НАТО. Ліберальні демократії зближуються, а НАТО зміцнюється. У Кабміні вирішили сьогодні затвердити заявки на вступ. Ми прагнемо швидкого процесу вступу", - написав він.

Окрім уряду рішення має підтримати також Бундестаг.

Нагадаємо, Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Також читайте: Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Автор: 

Німеччина (7535) Фінляндія (1340) Чехія (1660) членство в НАТО (1759) Швеція (977)


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А толку то?
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18.05.2022 18:01 Відповісти
курочка по зернятку
а Ердогана дотовчуть разом
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18.05.2022 18:10 Відповісти
А решта? Що, рибу ловлять?
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18.05.2022 18:01 Відповісти
Таке бува
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18.05.2022 18:05 Відповісти
Не устаю удивляться, ну когда этот геостратег проиграет??? Все выиграши да выиграши) Ну дебил,***...Немцов, как же он был прав...
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18.05.2022 18:11 Відповісти
тем обиднее для Украини
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18.05.2022 18:12 Відповісти
Україна платить за свою корумпованість і прокацапськість, какая-разніца, не на часі, і тд тд тд і тп... ми зараз з вами живемо в підручнику історії, я думаю все ж ми зможемо вибороти зараз справжню ідентичність і незалженість в європейській сім'ї, подалі від концтабору під назвою рабсія-їблорусь-одкб
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18.05.2022 18:30 Відповісти
Ты где Мария? Людей выселяют из метро. Это просто новости Харькова
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18.05.2022 18:33 Відповісти
У Ердогана 300 штук только немецких Леопард 2.Те о которых СА уже 10 лет мечтает,но не получит за миллиарды.

Будет турецкий Путин на ослов пушки устанавливать или верблюдов.
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18.05.2022 19:04 Відповісти
 
 