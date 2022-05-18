Окупанти можуть запустити 24 крилаті ракети з акваторії Чорного моря, - Міноборони

Зберігається загроза російських ракетних ударів по території України: у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет із сумарним залпом до 24 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України з акваторії Чорного моря та з території Республіки Білорусь", - зазначив він.

Також Мотузяник акцентував увагу на активності Чорноморського флоту РФ.

"Кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують вести розвідку та надають вогневу підтримку своїм підрозділам на приморському напрямку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет", - пояснив речник Міноборони.

Проте, за його словами, Збройні сили України готові давати відсіч ворогу. Так, за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ збили 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилаті ракети.

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