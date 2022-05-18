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Новини Війна
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Окупанти можуть запустити 24 крилаті ракети з акваторії Чорного моря, - Міноборони

рф,війна,обстріл,ракети

Зберігається загроза російських ракетних ударів по території України: у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет із сумарним залпом до 24 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України з акваторії Чорного моря та з території Республіки Білорусь", - зазначив він.

Також Мотузяник акцентував увагу на активності Чорноморського флоту РФ.

"Кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують вести розвідку та надають вогневу підтримку своїм підрозділам на приморському напрямку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет", - пояснив речник Міноборони.

Проте, за його словами, Збройні сили України готові давати відсіч ворогу. Так, за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ збили 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилаті ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна мета військ РФ - оточення сил ОС і забезпечення сухопутного коридору до Криму, - Мотузяник

Автор: 

Міноборони (7523) обстріл (29596) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+12
Викликайте діда Нептуна!
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18.05.2022 18:09 Відповісти
+8
а запитайте люську аристовича - це останні ракети??? він жеж веде облік ...
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18.05.2022 18:30 Відповісти
+6
щось не чутно за Зміїїний
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18.05.2022 18:10 Відповісти
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Викликайте діда Нептуна!
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18.05.2022 18:09 Відповісти
щось не чутно за Зміїїний
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18.05.2022 18:10 Відповісти
rjuzge pitajutsa razblokuvati prichal - tam ihnja koryto zatonulo - nemogut vysaditsa zhdems - patom mozhno bude bahnutj
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18.05.2022 18:22 Відповісти
коли вже млять напишете шо "не можуть"..
З.І. там ше слідом десант окупантів може висадитись..
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18.05.2022 18:12 Відповісти
написати " не можуть" зможуть рівно тоді, коли там не залишиться ракет.

допоки вони є

і є їх ще багато
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18.05.2022 18:54 Відповісти
Хотілося б наступною новиною щось про Нептуни почути. Чи Гарпуни... ну, в цьому сенсі...
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18.05.2022 18:13 Відповісти
А в чём проблема, чтобы уничтожить все эти корабли с ракетами, которые несут для нас угрозу? Сколько можно быть в роли мальчиков для битья?
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18.05.2022 18:19 Відповісти
значить проблеми є.
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18.05.2022 18:21 Відповісти
Raketi na podvodnih lodkah. Dlja sdelanija kotorih super podvodnimi neptuni ne ocnenj goditsa.
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18.05.2022 19:12 Відповісти
То 20 то 24?
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18.05.2022 18:20 Відповісти
pora topitj
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18.05.2022 18:21 Відповісти
щоб кацапські кораблики понатикалися на кацапські ж міни.
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18.05.2022 18:23 Відповісти
Попереджений значить озброєний.
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18.05.2022 18:25 Відповісти
а запитайте люську аристовича - це останні ракети??? він жеж веде облік ...
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18.05.2022 18:30 Відповісти
Он говорил «вторая половина мая все закончится»
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18.05.2022 18:43 Відповісти
Ну вони можуть-зрозуміло. А що можемо ми на третьому місяці війни з анонсованою два місяці тому допомогою? Чи це все лише балачки? То може власне виробництво налагодити? Чи ще не на часі?
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18.05.2022 18:31 Відповісти
Не лякайте бубачку бо він заховається під диван.
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18.05.2022 18:31 Відповісти
СУ*КИ,,,,
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18.05.2022 18:50 Відповісти
А що вони й ще можуть. ? МінОборони решили росповідати що можуть росіяни. Говорити треба що МИ можемо і коли. Що міноборони може?
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18.05.2022 19:03 Відповісти
может и ворона пописять в полете в - 50 по цельсию..и все..карачун тобе царетелли
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18.05.2022 20:24 Відповісти
 
 