Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та термін загальної мобілізації в Україні на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації", та направив до Верховної Ради законопроекти про їх затвердження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"У зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що продовжується, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України (...) ухвалюю (...) продовжити термін військового стану в Україні з 5 годин 30 хвилин 25 травня 2022 року терміном на 90 діб", - йдеться у тексті указу №341, опублікованому на сайті українського парламенту.

У тексті указу про продовження терміну мобілізації також йдеться про продовження відповідного терміну на 90 діб із 25 травня 2022 року.

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