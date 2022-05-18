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Новини Окуповані території Війна
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Окупанти прагнуть відновити роботу захопленої залізниці на Донеччині, але їм не вистачає робітників через масову мобілізацію, - розвідка

донецька,залізниця

На тимчасово окупованих територіях Донецької області захоплюються стратегічні підприємства та фінансові установи.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої "ДНР". Для цього "Державний комітет оборони ДНР" під головуванням пушиліна прийняв рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляєть про невтішні результати спроб окупантів налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури.

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"Масова мобілізація, проведена владою "ДНР", спричинила гострий дефіцит співробітників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій. Зокрема, керівництво "Донецької залізниці" звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для виконання невідкладних заходів з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури. Натомість, "влада ДНР" за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів закладів вищої освіти, людей з хронічними хворобами та навіть інвалідів. В межах політики економії фінансових ресурсів, донецькі "керманичі" зменшують для "мобілізованих" заробітну плату за основним місцем роботи. Працедавцям дозволили нараховувати їм так званий "голий" оклад без жодних надбавок та премій. Що значно менше від звичного середньомісячного заробітку", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

залізниця (1535) окупація (6771) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+3
не розумію
чому наші війська коли залишають якусь терріторію не знищують залізницю??
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18.05.2022 18:58 Відповісти
+3
Дії зеленої плісняви важко збагнути та усвідомити!!!)))
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18.05.2022 19:02 Відповісти
+2
Совок пусть вспомнит дамбасня: толстые бабы неопределенного возраста и пола в ватниках таскают на горбу шпалы и рэльсы. Об этом же мечтали, когда орали "путин введи!".
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18.05.2022 18:56 Відповісти
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18.05.2022 18:48 Відповісти
Коли роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
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18.05.2022 18:50 Відповісти
Совок пусть вспомнит дамбасня: толстые бабы неопределенного возраста и пола в ватниках таскают на горбу шпалы и рэльсы. Об этом же мечтали, когда орали "путин введи!".
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18.05.2022 18:56 Відповісти
Нехай беруть Путіна в кочегари.
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18.05.2022 18:56 Відповісти
не розумію
чому наші війська коли залишають якусь терріторію не знищують залізницю??
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18.05.2022 18:58 Відповісти
Дії зеленої плісняви важко збагнути та усвідомити!!!)))
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18.05.2022 19:02 Відповісти
Треба в щент роздовбувати Дебальцеве,Ясинувату та інші залзничні вузли,руйн
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18.05.2022 18:58 Відповісти
Всё по очереди. Начинаем с Волчанска. Потом на очереди Купянск.
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18.05.2022 19:02 Відповісти
Итак, судя по всему в Мелитополе, партизаны шандарахнули бронепоезд российских оккупантов. Да, да… У «второй» армии мира до сих пор существуют бронепоезда.

Заряд бавовны ипанул в аккурат под вагоном с личным составом. В итоге: повреждено ж/д полотно, определенное количество орков не просто обосрались, а серут до сих пор и кого-то конечно отправят на Колыму.

По оккупантам, которые отправились в страну вечно полного гранёного стакана, информация уточняется!

Нех шастать!
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18.05.2022 19:00 Відповісти
Якжеш мені шкода жителів ОРДЛО! пушилін над ними просто знущається, і тільки за те що вони розмовляють расійською! Буду скаржитись Сівохе, у нього великий досвід захисту цих тварин...
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18.05.2022 19:38 Відповісти
Так може їм фахівців і залізничників відкомандирувати? Разом з рухомим складом? Бо тамжєнашєлюді. Що це за інфа останніми днями домінує??? До чого суспільство готують?
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18.05.2022 20:41 Відповісти
 
 