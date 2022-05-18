Окупанти прагнуть відновити роботу захопленої залізниці на Донеччині, але їм не вистачає робітників через масову мобілізацію, - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донецької області захоплюються стратегічні підприємства та фінансові установи.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої "ДНР". Для цього "Державний комітет оборони ДНР" під головуванням пушиліна прийняв рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляєть про невтішні результати спроб окупантів налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури.

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"Масова мобілізація, проведена владою "ДНР", спричинила гострий дефіцит співробітників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій. Зокрема, керівництво "Донецької залізниці" звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для виконання невідкладних заходів з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури. Натомість, "влада ДНР" за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів закладів вищої освіти, людей з хронічними хворобами та навіть інвалідів. В межах політики економії фінансових ресурсів, донецькі "керманичі" зменшують для "мобілізованих" заробітну плату за основним місцем роботи. Працедавцям дозволили нараховувати їм так званий "голий" оклад без жодних надбавок та премій. Що значно менше від звичного середньомісячного заробітку", - йдеться у повідомленні.