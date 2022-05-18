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Новини
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Деякі нардепи "Слуги народу" та ОПЗЖ пропонують встановити відповідальність за "усну образу поліцейського", - Жернаков

поліція

Відповідальність передбачає відповідальність аж до адміністративного арешту.

Про це у Facebook повідомляє голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки чимало українців щодня вмирають за те, щоб ми не були росією, деякі депутати (від Слуг і... ОПЗЖ) подають законопроєкти, які максимально нас до неї наближають. Вони в проєкті 5050-1 пропонують встановити відподальність (аж до адмінарешту) за "усну образу поліцейського", як це є в РФ і, прости господи, в Білорусі.

Вийшов з плакатом, який не сподобався комусь в формі? Послав у відомому напрямку тітушку з посвідченням "громадського формування" на акції проти незаконного будівництва? Плати штраф або взагалі сідай у в'язницю", - розповів Жернаков.

За його словами, в Україні все ще є ті, хто "мріє про поліцейську державу".

"І вони представляють правлячу партію. Ну і ще трішечки ворога. Депутати від правлячої партії і депутати від ворога об'єдналися. І пропонують тут "як у росії". Але так не буде. І якщо це терміново не відкличуть/не провалять, а депутатам не доведуть популярно, кгм, хибність цієї позиції - від того не виграє ніхто", - підсумував Жернаков.

Також читайте: Верховна Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів

Автор: 

законопроєкт (3638) Нацполіція (15329) Жернаков Михайло (55)


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Топ коментарі
+59
А за образу слуги народу або опзж не дають ще строк?
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18.05.2022 18:53 Відповісти
+47
А шо опзж хіба досі не заборонили в Україні???
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18.05.2022 18:53 Відповісти
+30
вот іменно !

що означає деякі із ОПЗЖ ?
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18.05.2022 18:54 Відповісти
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ОПЗЖ вмер, але ОП такого наміру не мала. Тому з'явилась ОПЗМ. Ви бачите різницю?
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18.05.2022 20:29 Відповісти
Ідея слушна, але є одне "але" - відповідальність має бути взаємна!
Якщо поліцейський дозволяє собі ображати громадянина - теж має нести таку саме відповідальність!
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18.05.2022 20:14 Відповісти
"...як це є в РФ і, прости господи, в Білорусі..."

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Та ви шо??? В рф??? А ще https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 в рф огірки їдять.

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Согласно немецким законам, за показанный полицейскому средний палец в Мюнхене человека могут оштрафовать на 5 тысяч евро (около 168, 25 тысяч гривен). В Берлине за такой поступок есть шанс получить штраф в размере 1 тысяча евро (33,65 тысячи гривен).

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Комбинация из трех пальцев, известная в народе как "шиш", является поводом для штрафа в размере 20 евро (673 гривен).
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Штрафы за ругань

https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Что касается вербальных оскорблений полицейских, то за употребление нецензурной лексики полицейские могут выписать штрафы на сумму от 200 евро (6,73 тысячи гривен).
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18.05.2022 20:16 Відповісти
показывай в Берлине ..там дешевле
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18.05.2022 20:21 Відповісти
І це погано. Образа поліцейського підпадає під захист свободи слова.
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18.05.2022 20:31 Відповісти
Мне все эти оправдывающее Европой напоминают тех, кто оправдывает нападение Россие, что ведь США Белград и Ирак бомбили. Такие же дешевые косплеиры, не понимающие нюансов ситуации и вообще всего.
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18.05.2022 22:14 Відповісти
Ну і? Є чим хвалитись? Ні, коли поліцейський при виконанні згідно Закону, а закон справедливий, то зрозуміло, але коли це використовується, як на росії, то перепрошую. До речі, Німеччина фінансувала і фінансує агресію росії проти України, а це вже десятки тисяч вбитих наших громадян. Німеччину на той рахунок нічого не муляє?
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18.05.2022 20:40 Відповісти
Пропозиція:
Провести опитання на 'ЦН' рівень довіри населення до дегенеративного мусорства, що існує зараз...
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18.05.2022 20:18 Відповісти
а это они сами сидеть собрались первыми?...
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18.05.2022 20:20 Відповісти
На фронт *********
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18.05.2022 20:22 Відповісти
Так яке там ще опзж?????
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18.05.2022 20:30 Відповісти
В следующем парламенте ни слуг ни жопы быть не должно!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2022 21:05 Відповісти
Нам ще дуже рано до таких законів. На сьогоднішній день, таке буде діяти проти українців. Спочатку заблокувати всі проросійські партії.
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18.05.2022 21:30 Відповісти
Новость прошла, что они хотят разведку превратить в КГБ. Я не удивлюсь если у нас до сих пор Портнов законы пишет. https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/5370016909697087
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18.05.2022 22:12 Відповісти
Чим поліцейський відрізняється від інших грамадян? Нікого не можна ображати і це вже передбачено законом. Щоб в такий час не займались хернею пора слугам відновити навчання в Трускавці вчителі з передової підїдуть.
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18.05.2022 22:53 Відповісти
А какая ответственность полицейского за превышение? Тоже штраф?
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19.05.2022 01:37 Відповісти
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