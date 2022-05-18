Деякі нардепи "Слуги народу" та ОПЗЖ пропонують встановити відповідальність за "усну образу поліцейського", - Жернаков
Відповідальність передбачає відповідальність аж до адміністративного арешту.
Про це у Facebook повідомляє голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки чимало українців щодня вмирають за те, щоб ми не були росією, деякі депутати (від Слуг і... ОПЗЖ) подають законопроєкти, які максимально нас до неї наближають. Вони в проєкті 5050-1 пропонують встановити відподальність (аж до адмінарешту) за "усну образу поліцейського", як це є в РФ і, прости господи, в Білорусі.
Вийшов з плакатом, який не сподобався комусь в формі? Послав у відомому напрямку тітушку з посвідченням "громадського формування" на акції проти незаконного будівництва? Плати штраф або взагалі сідай у в'язницю", - розповів Жернаков.
За його словами, в Україні все ще є ті, хто "мріє про поліцейську державу".
"І вони представляють правлячу партію. Ну і ще трішечки ворога. Депутати від правлячої партії і депутати від ворога об'єдналися. І пропонують тут "як у росії". Але так не буде. І якщо це терміново не відкличуть/не провалять, а депутатам не доведуть популярно, кгм, хибність цієї позиції - від того не виграє ніхто", - підсумував Жернаков.
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Якщо поліцейський дозволяє собі ображати громадянина - теж має нести таку саме відповідальність!
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Та ви шо??? В рф??? А ще https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 в рф огірки їдять.
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Согласно немецким законам, за показанный полицейскому средний палец в Мюнхене человека могут оштрафовать на 5 тысяч евро (около 168, 25 тысяч гривен). В Берлине за такой поступок есть шанс получить штраф в размере 1 тысяча евро (33,65 тысячи гривен).
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Комбинация из трех пальцев, известная в народе как "шиш", является поводом для штрафа в размере 20 евро (673 гривен).
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Штрафы за ругань
https://zakordon.24tv.ua/ru/skolko-stoit-poslat-policejskogo-germanii-shtrafy-novosti-segodnja_n1611219 Что касается вербальных оскорблений полицейских, то за употребление нецензурной лексики полицейские могут выписать штрафы на сумму от 200 евро (6,73 тысячи гривен).
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