Росіяни тримають у Чорному морі 7 великих десантних і 4 ракетні кораблі, - ОК "Південь"
Протягом ночі підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
Там констатують, що ворог активних дій не веде, але обстрілює позиції ЗСУ та населені пункти, а також продовжує укріплення, серед іншого, запасних відступних рубіжів.
"При спробі мешканців Херсонщини евакуюватися з окупованих на підконтрольні нам території, ворог, вкотре порушуючи закони і правила війни, накрив їх вогнем з "Граду". 5 людей пораненими вирвались з-під обстрілів, вони доправлені до лікарні, 1️ людина загинула дорогою до лікарні. Доля ще 4 людей не відома", - йдеться у повідомленні.
Продовжуються ракетні атаки по Україні: "По Миколаєву на світанку нанесено ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетою повітряного базування, що вдарила по житловому району, зруйновано кілька приватних будівель. В деяких з них сталася пожежа, яку ліквідовано силами ДСНС. Загалом пошкоджено понад 20 будівель. Поранено 1 цивільну особу. Ще один ракетний удар з акваторії Чорного моря нанесено й по Одещині. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема".
За даними командування, в корабельному угрупованні ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря створено дві корабельні десантні групи із загальною кількістю 7 великих десантних кораблів. Також напоготові до нанесення ракетних ударів там перебуває 4 ракетних кораблі з понад 30 крилатими ракетами.
"Загальна обстановка на півдні України стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Залишається актуальною загроза ракетних ударів не тільки по півдню, а й по всій території України. Штормова погода дещо знизила вірогідність висадки морського десанту, але загальна обстановка не виключає її повністю.
Дотримуйтесь алгоритмів дій при сигналах повітряної тривоги, не наражайте себе на зайву небезпеку на узбережжі, будьте свідомі і відповідальні у ставленні до інформації, справ, людей та власного життя.
Разом переможемо!", - резюмують у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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які ви тупі, госссподи...
1) десант не може бути лише з моря, бо його розгатять з укріпленого берега як нєфіг дєлать, плюс там заміновано все (на відміну від чонгара)
2) десант повинен бути підтриманий з суші, а де? де там найближча можливість підіслати артилерію чи щось іще? нема.
3) у рашистів і так людей не вистачає, і просто практично нікого туди послати
BTW рішення про закриття Босфору було прийняте 24 лютого. Кажу це напевне, бу якраз був у Стамбулі цього часу.
Ждем официальной информации.
В районе острова Змеиный российское командование продолжает свои попытки разблокировать фарватер к береговой плащадке разгрузки\погрузки вооружения и военной техники, заблокированный потопленным десантным катером (дка) Д-144 проекта 11770 "Серна" (потоплен 7-го мая нынешнего года ударом с БПЛА "Байрактар-ТВ2")... в том числе, при помощи самоходного плавучего крана (спк) СПК-54150.
После того, как кран нифига не справилсО. Очень, *** "умные" гидротехники и инженеры ЧФ-а решили просто - разломаем остов катера взрывчаткой. Решили, нырнули, заложили... Ба-бах... нихуя... шото не так расчитали. Говорят... будут опять расчитывать и опять закладывать... потом, вроде, опять попробуют краном растащить обломки...
Вообщем, на острове Змеином...
все лаптеногие заняты полезным и очень нужным делом... чисткой фарватера и разламыванием собственного "дека"...
В настоящий момент кроме плавучего крана там же околачиваются пка проекта 0316- "Раптор" и рейдовый буксир СБ-742 с погруженным ЗРАК типа "Панцир-С1"
На самом деле, морская разновидность скрепных полудурков имеет куда большие проблемы, нежели фарватерный онанизм у о. Змеиный. Дело вот в чём...
После того, как до придурков из ЧФ-а наконец-то дошло, что ВСУ имеют возможность поражать морские цели на достаточно значительном расстоянии от уреза воды (***, не прошло и 2-х месяцев и довелось для этого даже пожертвовать своим флагманом), им, соответсвенно пришлось пересматривать большинство своих оперативных планов. Оно и понятно, практически все они предусматривали, что... "ничего опасного для наших кораблей у хохлов нету...". Оказалось, что таки есть... причём, с запасом. И потому, их посетила мысль, что неплохо бы как-то разработать новые планы, которые предусматривают применение корабельных средств поражения из "безопасного далёка"...
В этом контексте, наследники "севастопольской побудки" и двух с половиной позорных "оборон Севастополя" вспомнили, что у них оказывается... есть подводные лодки... причём, аж 7 штук...
Две, правда, болтаются нынче у причалов Тартуса в Средиземке, потому для пальбы по мирным кварталам украинских городов мало подходят и в ближайшее время, вряд ли смогут вернуться в Чёрное море...
Тут же, скрытность... очень важное качество. Пришёл в район, нырнул, подошёл на дистанцию эффективную, пустил... а потом домой. И большую часть всех этих операций можно проделывать под водой. Современная дизель-электрическая подводная лодка (дэпл), в этом отношении, очень удобная.
Думаю, именно этим объясняется тот факт, что 16-го мая начались ходовые испытания дэпл "Алроса" проекта 877В "Палтус". Российское адмиральё явно пытается увеличить боевой состав группировки носителей КРМБ, годных для употребления в "специальной операции". Дэпл "Алроса" несёт, точнее МОЖЕТ нести КРМБ типа "Калибр"...
Однако, тут есть как всегда, некий нюанс. Дэпл "Алроса" очень, скажем так, норовливая лодка... на ней постоянно что-то ломается и выходит из строя, вплоть до ГЭУ. Весьма значительную часть своей "службы" это лодка провела или в ремонте, или в ожидании такового. По-этому, попытка впихнуть её в состав группировки ЧФ-а, задействованной в "спецоперации", на мой взгляд, весьма рисковое дело. Но я понимаю, почему российские адмиралы всё же идут на риск...
Потому как, в деле швыряния "Калибрами" по территории Украины, сегодня принимает участие на постоянной основе всего лишь 2 дэпл проекта 636.3 "Варшавянка" (ещё две, по каким-то неведомым причинам, постоянно околачиваются в базе... подозреваю что по "техническим"), то добавочка к этой паре в виде ещё одной дэпл с КРМБ, явно не будет лишней (хотя, понятно, что я так не считаю). Ибо позволит, нарастить интенсивность применения этих самых "Калибров" по Украине...
Итак, по состоянию на сегодняшнее утро:
1. Чёрное море
- фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров" - внешний рейд ПБ Севастополь, готовится к дозаправке и частичному пополнению боезапаса
- фрегат проекта 11356Р "Адмирал Эссен" - приблизительно 32 мили на северо-запад от ПБ Севастополь курсом на Затоку
- малый ракетный корабль -мрк (корвет) проекта 21631 "Буян-М" "Грайворон" - грузится в ПБ Севастополь у стенки.
- мрк этого же проекта "Ингушетия" и "Вышний Волочёк" (судя по всему, с "Калибрами" на борту) в 15-17 милях на запад от Качи, прут курсом за "Адмиралом Эссеном"...
- ск (фрегат) проекта 1135 "Ладный" - в 26-и милях на запад от Адлера... пока непонятно, что он там забыл
- пк, патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Василий Рогачёв" ходит галсами в 52-54 милях на запад от Евпатории... пока непонятно какую задачу именно , он там выполняет...
- базовый тральщик, бтщ проекта 12700 "Иван Антонов" - в 12-и милях на запад от м.Тарханкут, надо понимать, находится в дозоре, токо непонятно в каком именно... вполне возможно в противо-диверсионном
- рка, ракетный катер (корвет) проекта 12411 "Р-60" в 5 милях на запад от м.Тарханкут - надо понимать, составляет компанию тральщику "Иван Антонов", так сказать... тоже в дозоре, скорее всего по ПВО (на нём установлен типа эксперементальный ЗРАК "Палаш")
- рка, ракетный катер (корвет) проекта 12411 "Ивановец" в 96-и милях на запад от ПБ Севастополь - идёт курсом на Сулину, зачем... пока не понятно, скорее всего будет отвлекать на себя внимание средств слежения НАТО.
- ркпп, ракетный корабль на воздушной подушке (корвет) проекта 1239 "Самум" - вышел на внешний рейд ПБ Севастополь... судя по всему, "вступил в дозор по охране базы".
- пк, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" - в 18-и милях на юг от Мариуполя - выполняет вместе с мтщ "Валентин Пикуль" задачу по "изоляции района боевых действий"
- мпк, малый противолодочный корабль (корвет) проекта 1124М "Суздалец" - в 28-и милях на юг от Бердянска - задача та же, что и у пк "Павел Державин"
- мтщ, морской тральщик проекта 266МЭ "Валентин Пикуль" - действует в составе тактической группы вместе с пк "Павел Державин", вполне возможно готовится к тралению мин у побережься восточнее и западнее порта Мариуполь.
По бдк, большим десантным кораблям из состава группировки бдк, сосредоточенной в акватории Чёрного и Азовского морей.
- В ремонте или в ожидании такового на 13-м судоремонтном заводе ЧФ-а - 2 единицы ("Королёв" БФ, "Азов" ЧФ)
- В ПБ Севастополь - 3 единицы ("Цезарь Кунников", "Ямал", "Николай Фильченков" - все из состава ЧФ-а)
- На внешнем рейде в ожидании погрузки\разгрузки - 2 единицы ("Новочеркасск" ЧФ и "Калиниград" БФ)
- В Новоозёрное зашёл бдк "Минск" БФ - скорее всего чего-то привёз интересного...
- В 1.5 милях на юг от м. Тарханкут курсом на северо-запад шёл "Пётр Моргунов" - думаю, что-то тащит к о.Змеиный в расчёте на то, что к его приходу фарватер там таки расчистят...
- В 32-х милях на запад от Евпатории неспешно, малыми ходами ползли ещё 2 - "Оленегорский Горняк" СФ и "Орск" ЧФ - думаю, у них на борту "что-то такое" есть, вполне возможно, нечто десантное...
- Между Новороссийском и Керчью ещё одна лайба в ранге бдк - "Георгий Победоносец" СФ идёт курсом на пролив - надо полагать загрузилсО в Новоросе всяким разным железом для пополнения и идёт в один из наших Азовских портов.
Для понимания общей ситуации... на море...
После потопления флагмана ЧФ-а гвардейского РК проекта 1164 "Атлант" "Москва" функции флагмана возложены на фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров". На его борту сформирован походный штаб корабельной ударной группировки (КУГ), который возглавил командир Крымской ВМБ контр-адмирал Ф.Меньков...
В состав КУГ вошли следующие корабли ЧФ-а:
- фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров"
- фрегат проекта 11356Р "Адмирал Эссен"
- малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 "Вышний Волочек"
- малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 "Грайворон"
- малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 "Ингушетия"
Машовец
И им - **********.
хоч є щось і гарне - коли рибу не ловлять, вона розмножується
Але краще щоб кацапські посудини йшли на дно, їм там саме місце.
а потім будуть плакать как же так, за что