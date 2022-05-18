Росіяни тримають у Чорному морі 7 великих десантних і 4 ракетні кораблі, - ОК "Південь"

Протягом ночі підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Там констатують, що ворог активних дій не веде, але обстрілює позиції ЗСУ та населені пункти, а також продовжує укріплення, серед іншого, запасних відступних рубіжів.

"При спробі мешканців Херсонщини евакуюватися з окупованих на підконтрольні нам території, ворог, вкотре порушуючи закони і правила війни, накрив їх вогнем з "Граду". 5 людей пораненими вирвались з-під обстрілів, вони доправлені до лікарні, 1️ людина загинула дорогою до лікарні. Доля ще 4 людей не відома", - йдеться у повідомленні.

Продовжуються ракетні атаки по Україні: "По Миколаєву на світанку нанесено ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетою повітряного базування, що вдарила по житловому району, зруйновано кілька приватних будівель. В деяких з них сталася пожежа, яку ліквідовано силами ДСНС. Загалом пошкоджено понад 20 будівель. Поранено 1 цивільну особу. Ще один ракетний удар з акваторії Чорного моря нанесено й по Одещині. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, троє загиблих, шестеро поранених, - Офіс генпрокурора

За даними командування, в корабельному угрупованні ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря створено дві корабельні десантні групи із загальною кількістю 7 великих десантних кораблів. Також напоготові до нанесення ракетних ударів там перебуває 4 ракетних кораблі з понад 30 крилатими ракетами.

"Загальна обстановка на півдні України стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Залишається актуальною загроза ракетних ударів не тільки по півдню, а й по всій території України. Штормова погода дещо знизила вірогідність висадки морського десанту, але загальна обстановка не виключає її повністю.

Дотримуйтесь алгоритмів дій при сигналах повітряної тривоги, не наражайте себе на зайву небезпеку на узбережжі, будьте свідомі і відповідальні у ставленні до інформації, справ, людей та власного життя.

Разом переможемо!", - резюмують у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж