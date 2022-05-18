Рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, - Байден

Президент США Джо Байдена наголосив, що Штати співпрацюватимуть із Фінляндією та Швецією над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для спільної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Я гаряче вітаю та рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та з нетерпінням сподіваюся на співпрацю з Конгресом США та нашими союзниками по НАТО, щоб швидко привести Фінляндію та Швецію до найсильнішого оборонного альянсу в історії", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, приєднавшись до НАТО, Швеція та Фінляндія "зміцнять нашу співпрацю в галузі оборони".

"США разом із союзниками по НАТО збережуть потужну присутність у районі Балтійського моря, проводитимуть навчання", - наголосив президент США.

"Поки запити Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО розглядатимуться, США працюватимуть із цими країнами над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для нашої спільної безпеки. Також йдеться про те, щоб стримувати, протистояти будь-якій агресії або загрозі агресивних дій", - підсумував Байден.

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