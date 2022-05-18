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Рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, - Байден

байден

Президент США Джо Байдена наголосив, що Штати співпрацюватимуть із Фінляндією та Швецією над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для спільної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Я гаряче вітаю та рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та з нетерпінням сподіваюся на співпрацю з Конгресом США та нашими союзниками по НАТО, щоб швидко привести Фінляндію та Швецію до найсильнішого оборонного альянсу в історії", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, приєднавшись до НАТО, Швеція та Фінляндія "зміцнять нашу співпрацю в галузі оборони".

"США разом із союзниками по НАТО збережуть потужну присутність у районі Балтійського моря, проводитимуть навчання", - наголосив президент США.

"Поки запити Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО розглядатимуться, США працюватимуть із цими країнами над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для нашої спільної безпеки. Також йдеться про те, щоб стримувати, протистояти будь-якій агресії або загрозі агресивних дій", - підсумував Байден.

Читайте: У Росії знову пригрозили Фінляндії через вступ до НАТО

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6641) Фінляндія (1340) членство в НАТО (1759) Швеція (978)


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Топ коментарі
+10
ждем озабоченную рожу лошади
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18.05.2022 19:27 Відповісти
+8
може замість неї вилізти унітазний йоршик пєсков
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18.05.2022 19:33 Відповісти
+6
Джо-ти справжній русафоб...
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18.05.2022 19:28 Відповісти
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ждем озабоченную рожу лошади
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18.05.2022 19:27 Відповісти
може замість неї вилізти унітазний йоршик пєсков
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18.05.2022 19:33 Відповісти
А реба було таке сказати про Україну- і вже давно.
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18.05.2022 19:28 Відповісти
Джо-ти справжній русафоб...
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18.05.2022 19:28 Відповісти
путя, 2 фінських дипломата вислав, чого зволікаєш з шведськими та американськими?

ІЛІ НРАВІТСЯ НЄ НРАВІТСЯ- СПІ МОЯ ПУТЯВІШНА?
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18.05.2022 19:29 Відповісти
машка захарьканная уже сказала, шо суоми это совсем другое, чем Украина ))
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18.05.2022 19:31 Відповісти
кацапня боїться поширення НАТО до своїх кордонів. а чому ці дибіли не згадують , що відстань між ними та США через Берінгову протоку 3,5 кілометри? бздять орки США ?
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18.05.2022 19:33 Відповісти
Кого же кремлевская банда маньяков кошмарить будет, если все вступят в НАТО, своих наверное будут епашить остервенело.
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18.05.2022 19:33 Відповісти
Якби Зеленський три роки стільки ж зусиль, скільки він докладає на просування позаблокового статусу України, докладав до вступу в НАТО - то наше членство у НАТО уже б могло стати не мрією, а дійсністю.
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18.05.2022 19:34 Відповісти
И до сих пор зеледент не отреагировал на такую важную для нас новость...
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18.05.2022 19:50 Відповісти
Pjanaja Zaharova nocju navalit kuchu derma i pod dverju amerikanskogo posolstva v Moskve.
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18.05.2022 19:37 Відповісти
А кто беспилотники поставлять вам будет?! Штаты много поставили? Может, Германия? Оо, Финляндия со Швецией?! Тьфу, такие же, как орки, неблагодарные ... Слово подставь сам.
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18.05.2022 20:43 Відповісти
турок-оглу рішуче протів , не виключено ,що він у Швеції і Фінляндії буде воювати проти НАТО так само, як його куйло-рашист ,воює з НАТО в Україні, котра не є членом НАТО, але не воює з НАТО в Туреччині , котра є членом НАТО.
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18.05.2022 19:45 Відповісти
Турки требуют выдачи террористов, таких же, как ваши сепары-убийцы. На хрен им об,единяться с теми, кому насрать на их просьбы?!
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18.05.2022 20:44 Відповісти
туркофоб **.....й опят поганый рот открыл.
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18.05.2022 20:48 Відповісти
почему бы не провести учения с Румынией к примеру? или с Турцией. мы тоже в принципе должны решительно поддержать и ничего не делать.
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18.05.2022 19:49 Відповісти
Спасибо деду... и на этом! Болит душа, что с нами сейчас нету настоящего Друга Украины и патриота США Джона Маккейна...
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18.05.2022 19:56 Відповісти
Любители Ердогана,живущие в ЕС,на Родину хер выгонишь.
Как и любители Путина,живущие на Западе,в эту сральню не вернутся.
Они в восторге от своих вождей,но на расстоянии.
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18.05.2022 19:57 Відповісти
любишь пиз.....т. тебе иб.....и и деньги неплатили турки?
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18.05.2022 20:50 Відповісти
Ты в Турции там в пещере живёшь, освещение свечкой,вода с речки,сральня за горой и подтирание жопы кирпичом?
Турки и сруцькие братья по нищебродству.
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18.05.2022 21:03 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3400 Петро Порошенко також :
"Вітаю та щиро радію за Фінляндію та Швецію, які офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Це важливий крок наших партнерів і давніх союзників, що вказує шлях і для амбіцій України.

Статуси позаблоковості та нейтралітету цинічно «розстріляні» російськими ракетами, і тепер безпека Європи нерозривно пов'язана з членством в Альянсі.
Однак безпеку в Європі не забезпечити без України. Саміт НАТО у Мадриді має продемонструвати стратегічне бачення і мужність. Україна заслуговує на інтеграцію до НАТО, з Планом дій щодо членства чи швидше".
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18.05.2022 20:14 Відповісти
і я, і я рішуче підтримую!!! Сусідство з дикою ордою - постійна небезпека!
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18.05.2022 21:00 Відповісти
 
 