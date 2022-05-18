Рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, - Байден
Президент США Джо Байдена наголосив, що Штати співпрацюватимуть із Фінляндією та Швецією над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для спільної безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
"Я гаряче вітаю та рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та з нетерпінням сподіваюся на співпрацю з Конгресом США та нашими союзниками по НАТО, щоб швидко привести Фінляндію та Швецію до найсильнішого оборонного альянсу в історії", - зазначив американський лідер.
За словами Байдена, приєднавшись до НАТО, Швеція та Фінляндія "зміцнять нашу співпрацю в галузі оборони".
"США разом із союзниками по НАТО збережуть потужну присутність у районі Балтійського моря, проводитимуть навчання", - наголосив президент США.
"Поки запити Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО розглядатимуться, США працюватимуть із цими країнами над тим, щоб відслідковувати будь-які загрози для нашої спільної безпеки. Також йдеться про те, щоб стримувати, протистояти будь-якій агресії або загрозі агресивних дій", - підсумував Байден.
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ІЛІ НРАВІТСЯ НЄ НРАВІТСЯ- СПІ МОЯ ПУТЯВІШНА?
и ничего не делать.
Как и любители Путина,живущие на Западе,в эту сральню не вернутся.
Они в восторге от своих вождей,но на расстоянии.
Турки и сруцькие братья по нищебродству.
"Вітаю та щиро радію за Фінляндію та Швецію, які офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Це важливий крок наших партнерів і давніх союзників, що вказує шлях і для амбіцій України.
Статуси позаблоковості та нейтралітету цинічно «розстріляні» російськими ракетами, і тепер безпека Європи нерозривно пов'язана з членством в Альянсі.
Однак безпеку в Європі не забезпечити без України. Саміт НАТО у Мадриді має продемонструвати стратегічне бачення і мужність. Україна заслуговує на інтеграцію до НАТО, з Планом дій щодо членства чи швидше".