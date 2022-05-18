На журналістів, які братимуть участь в "престурах" рашистів на окупованому Донбасі, чекатиме відповідальність, - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України попередили ЗМІ про відповідальність у разі незаконного в'їзду на окупований Донбас.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо всім ЗМІ, що в’їзд на окуповані території України з території Росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України. Їм заборонять в'їзд в Україну та/або позбавлять акредитації їхніх представництв в Україні", - йдеться в повідомленні.

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