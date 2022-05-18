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Новини Війна
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На журналістів, які братимуть участь в "престурах" рашистів на окупованому Донбасі, чекатиме відповідальність, - МЗС

донбас,донецьк,луганськ

В Міністерстві закордонних справ України попередили ЗМІ про відповідальність у разі незаконного в'їзду на окупований Донбас.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо всім ЗМІ, що в’їзд на окуповані території України з території Росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України. Їм заборонять в'їзд в Україну та/або позбавлять акредитації їхніх представництв в Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, - МЗС

Автор: 

МЗС (4208) окупація (6771) ЗМІ (1371) Донбас (22358) Ніколенко Олег (365)


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На расєє немає журналістів-лише журнашлюхи та пропагандони...
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18.05.2022 19:54 Відповісти
Там не тільки кацапи, на жаль.
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18.05.2022 20:05 Відповісти
а то вже неважно, їх попередили.
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19.05.2022 00:01 Відповісти
Це заради цього відключали Еспрессо, 5й і Прямий?
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18.05.2022 20:05 Відповісти
Даунецкие и лугандонские, мало вас ******* в армейке, шкуры продажные, особый привет Ровенькам из Одессы
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18.05.2022 20:17 Відповісти
Помогаем сносить сайты орков просто запускаем в браузере или телефоне через впн сайт ban-dera.com и смотрим работу сайта - делитесь ссылклй!
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18.05.2022 20:18 Відповісти
китайози полюбому там будуть,
бо вони вже там є
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18.05.2022 22:54 Відповісти
 
 