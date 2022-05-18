Доля заморожених приватних активів росіян вирішуватиметься відповідно до законів країн ЄС, - віцепрезидент ЄС Домбровскіс

Країни-члени Європейського союзу ухвалюватимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях самостійно, відповідно до власного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Якщо говорити про приватні активи, то з боку Єврокомісії зараз працює спеціальна група, яка координує роботу країн-членів ЄС щодо виявлення активів осіб та організацій, які перебувають під санкціями, для заморозки цих активів, для вжиття заходів щодо їх вилучення та можливої конфіскації", - сказав Домбровскіс.

"Це має відбуватися відповідно до кримінального права тієї держави, де знаходяться активи", - додав він.

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