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Доля заморожених приватних активів росіян вирішуватиметься відповідно до законів країн ЄС, - віцепрезидент ЄС Домбровскіс
Країни-члени Європейського союзу ухвалюватимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях самостійно, відповідно до власного законодавства.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Якщо говорити про приватні активи, то з боку Єврокомісії зараз працює спеціальна група, яка координує роботу країн-членів ЄС щодо виявлення активів осіб та організацій, які перебувають під санкціями, для заморозки цих активів, для вжиття заходів щодо їх вилучення та можливої конфіскації", - сказав Домбровскіс.
"Це має відбуватися відповідно до кримінального права тієї держави, де знаходяться активи", - додав він.
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