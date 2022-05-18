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Новини Санкції проти Росії
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Доля заморожених приватних активів росіян вирішуватиметься відповідно до законів країн ЄС, - віцепрезидент ЄС Домбровскіс

домбровскіс

Країни-члени Європейського союзу ухвалюватимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях самостійно, відповідно до власного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Якщо говорити про приватні активи, то з боку Єврокомісії зараз працює спеціальна група, яка координує роботу країн-членів ЄС щодо виявлення активів осіб та організацій, які перебувають під санкціями, для заморозки цих активів, для вжиття заходів щодо їх вилучення та можливої конфіскації", - сказав Домбровскіс.

"Це має відбуватися відповідно до кримінального права тієї держави, де знаходяться активи", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 підтримують ідею передавати Україні заарештовані російські активи, - Кулеба

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) актив (244)


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В такій нештатній ситуації ЄС має розробити та прийняти однакове для всіх країн-членів законодавство.
Починайте хоч трохи ворушитися на випередження.
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18.05.2022 20:00 Відповісти
"..будет решаться в соответствии с законами стран ЕС" "и в соответствии с Форс - Мажором", это тоже надо отметить..
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18.05.2022 20:27 Відповісти
On praviljno govorit. Prosto ekpropririruja djengi kacapov bez sootvetstvujuchih zakonov i obvinenij po statjam kriminaljnogo kodeksa poluchajetsja mahnovchina. Iz-za chego drugije sostojateljnije investori i ljudji s dengami, kotorije tut nje prichom, stanjet bojatsja, bolshe nje zahochet djerzjatj svoih djeneg v Jevrope i Amerike vobsche i uidjet v Kitaj ilji hren znajet gde jescho. Koroche sudij kacapov nado i reparaciji nuzhni. No eto nado deljatj s umom.
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18.05.2022 20:30 Відповісти
problema s etim v tom , shto rusnja mozhe naiti krainu gde vse eto nepracue - ugorshina na priklad....
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18.05.2022 20:36 Відповісти
Все это решается одним законом: что если кто-то объявил войну, кто-то устроил денацификацию (уничтожение нации то есть), геноцид, совершает военные преступления, то он теряет абсолютно все права, которые ранее были гарантированы законами ЕС. Все. Воруй все его деньги, выгоняй отовсюду, да даже право на жизнь можно отменить. И инвесторы спокойно на это посмотрят. Ведь они никогда такого делать не будут.
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18.05.2022 21:22 Відповісти
 
 