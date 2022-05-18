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Новини
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Зеленський і президент ОАЕ Мохамед Бін Зайед обговорили забезпечення України пальним

оаэ

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду із новообраним президентом ОАЕ Мохамедом Бін Зайедом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у президентському твіттері. 

"Провів телефонну розмову з Мохамедом Бін Зайедом. Привітав з обранням Президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України", - зазначається у повідомленні. 

Читайте також: Зеленський провів перемовини зі спадковим принцом ОАЕ щодо продовольчої безпеки

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) ОАЕ (343)


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Топ коментарі
+12
Ага, особенно когда он с холуями незадолго перед войной разбазарил неприкосновенный фонд топлива. Я еще не забыл как на учения выдавали по 5 литров дизеля на борт.
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18.05.2022 20:20 Відповісти
+5
На шашлики запросив?
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18.05.2022 20:07 Відповісти
+5
А по говорить, артист разговорного жанра, їбанько самопіарне
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18.05.2022 20:30 Відповісти
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о, такий спритний Зе мені подобається)) (я, коли що, порохобот)=)
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18.05.2022 20:04 Відповісти
Ага, особенно когда он с холуями незадолго перед войной разбазарил неприкосновенный фонд топлива. Я еще не забыл как на учения выдавали по 5 литров дизеля на борт.
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18.05.2022 20:20 Відповісти
На шашлики запросив?
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18.05.2022 20:07 Відповісти
А як же - Оман !!!
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18.05.2022 20:11 Відповісти
там є скраплений газ)
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18.05.2022 20:15 Відповісти
Оман и ОАЭ это немножко разное
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18.05.2022 20:54 Відповісти
Бог ты мой,оно шо правда думает, что можно просто жопой налево и направо
торговать?
Его друзья это противоположность ЕС.
Почему ОАЭ даже танки немецкие никто не продаёт?
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18.05.2022 20:13 Відповісти
А по говорить, артист разговорного жанра, їбанько самопіарне
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18.05.2022 20:30 Відповісти
Ні про що. Навіть якби ОАЕ і забажали чимось допомогти, то фізично це неможливо. Для цього потрібні танкери, термінали, переробка і доставка. З цього ланцюга працюючим є лише доставка. Інше треба налагоджувати через ЄС, а це місяці
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18.05.2022 20:32 Відповісти
А попиарится на теме? А видосик запулить для плебса? Плебс и не такое схавает.
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18.05.2022 20:35 Відповісти
Це ж золотий бензин вийде!
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18.05.2022 21:02 Відповісти
У меня одного ощущение, что говорили про сохранность наворованных Беней некоторых счетов, которые как раз в этих банках и хранятся?
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18.05.2022 21:20 Відповісти
эмираты - редкостные скоты. Никогда не забуду как они НАМ отменили безвиз на 2ой день войны и воздержались на ООН осудить рос. агрессию. Про то что эти арабские бл*ди пригрели сейчас всех кацапов, не поддержали санцкии и т.п. уже молчу.
Я бы не говорил, а в рожу ему плюнул
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18.05.2022 21:53 Відповісти
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18.05.2022 22:20 Відповісти
Оф-топ. Спочатку прочитала: "Зеленський і президент ОАЕ ... обговорили забезпечення України ... пальмами." Слава богу - пальним!!! Так що, дорогенькі, не сваріть Зе за це, бо все могло бути значно гірше...
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19.05.2022 01:17 Відповісти
Воно географії у школю прогулювало у гуртку КВН? Яким чином можна постачати нафтопродукти з ОАЕ, а зерно з України із заблокованими портами?
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19.05.2022 10:13 Відповісти
 
 