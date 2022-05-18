Зеленський і президент ОАЕ Мохамед Бін Зайед обговорили забезпечення України пальним
Президент України Володимир Зеленський провів бесіду із новообраним президентом ОАЕ Мохамедом Бін Зайедом.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у президентському твіттері.
"Провів телефонну розмову з Мохамедом Бін Зайедом. Привітав з обранням Президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+12 18c49ed2
показати весь коментар18.05.2022 20:20 Відповісти Посилання
+5 Белла Богун
показати весь коментар18.05.2022 20:07 Відповісти Посилання
+5 Юрій Горлінський
показати весь коментар18.05.2022 20:30 Відповісти Посилання
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Его друзья это противоположность ЕС.
Почему ОАЭ даже танки немецкие никто не продаёт?
Я бы не говорил, а в рожу ему плюнул