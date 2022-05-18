Зеленський і президент ОАЕ Мохамед Бін Зайед обговорили забезпечення України пальним

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду із новообраним президентом ОАЕ Мохамедом Бін Зайедом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у президентському твіттері.

"Провів телефонну розмову з Мохамедом Бін Зайедом. Привітав з обранням Президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України", - зазначається у повідомленні.

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