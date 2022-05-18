Російські війська здійснили 7 обстрілів території Сумщини і Чернігівщини, - Держприкордонслужба

Сьогодні з території РФ відбулося сім обстрілів території України: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його рашисти вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Внаслідок вказаних обстрілів втрат серед особового складу немає.

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