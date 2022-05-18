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Новини Війна
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Російські війська здійснили 7 обстрілів території Сумщини і Чернігівщини, - Держприкордонслужба

обстріл

Сьогодні з території РФ відбулося сім обстрілів території України: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його рашисти вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Внаслідок вказаних обстрілів втрат серед особового складу немає.

Також дивіться: Окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини, Чернігівщини, а також РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) обстріл (29612) Сумська область (3976) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+9
Для перемоги головне не стріляти,бо Путін нападе!!!)))
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18.05.2022 20:11 Відповісти
+7
а у відповідь тиша
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18.05.2022 20:04 Відповісти
+7
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18.05.2022 20:16 Відповісти
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а у відповідь тиша
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18.05.2022 20:04 Відповісти
Для перемоги головне не стріляти,бо Путін нападе!!!)))
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18.05.2022 20:11 Відповісти
Это неизвестно. ДПС Цензору не докладывало.
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18.05.2022 20:20 Відповісти
Почему? Вчера было в новостях про артобстрелы ЗСУ с территории Украины позиций рашни в Белгородской области.
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18.05.2022 20:22 Відповісти
Ти особисто прислухався?
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19.05.2022 08:53 Відповісти
Тут би свічблейдів... Прикордонники 💪 але мирні сдраждають
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18.05.2022 20:07 Відповісти
Так хотЯть шоб на них НАТО напало! Прямо напрошуються. А нАТО все на вIйну не з'являэться
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18.05.2022 20:07 Відповісти
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18.05.2022 20:16 Відповісти
Люби і прощай, можеш навіть сраку підставити.
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19.05.2022 08:54 Відповісти
Это агония и попытки напакостить.Сделать хоть что-то ..Больше русские ничего не могут сделать от слова абсолютно!!!
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18.05.2022 20:23 Відповісти
Надо расстрелять их "пограничников" не там, откуда обстреливают, а там, где не ждут, чтобы нанести наибольший урон гнидам.
Не обязательно погранцов, кого угодно, но побольше.
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18.05.2022 20:57 Відповісти
 
 