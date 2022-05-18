Пропагандисти готують росіян до капітуляції та поразки у війні, - Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти почали змінювати риторику.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом на театрі воєнних дій в Україні відбулося одразу кілька ключових подій:



- зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками;

- надання Україні важкого озброєння;

- евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Всі ці фактори не сприяють окупантам у загарбанні українських територій. Та не зважаючи на військові поразки, роспропаганда вимушена щоденно спілкуватись з аудиторією, яка і надалі чекає "перемог"", - зазначили в ЦПД.

Відтак, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

"Аргументом на користь цього є медійне затишшя у прокремлівських ЗМІ та капітуляційна риторика їх експертів", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

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