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Вода розмиває могили у дворах Маріуполя, що загрожує розповсюдженням хвороб, - мер Бойченко

маріуполь

У заблокованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, і це є складовою епідемічної проблеми.

Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні у Маріуполі окупаційна влада ... намагається під’єднати будинки до водопостачання, не розуміючи, що це цілісна система, яка має працювати з водовідведенням. І ця вода пішла річкою по нашому місту. На жаль, вона наробила тільки лиха. Тому що в хаотичному порядку і наші мешканці, і терористична організація "ДНР" ховали вбитих наших людей, і вода розмивала ці могили. І на жаль, це теж є складовою цієї епідемічної проблеми", - пояснив він.

Мер додав, що це також є складовою екологічної проблеми, "бо вся ця брудна вода і каналізаційні стоки рухаються в бік річок та моря, і тому влітку буде велика проблема".

Бойченко ще раз наголосив на гуманітарній проблемі у Маріуполі. Зокрема, у місті недостатньо їжі, немає питної води, енергопостачання, умов для лікування людей, ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми - епідемічна та інфекційна.

"Ми вже стоїмо на порозі літа, яке потребує більше води. А до цього ще додається водовідведення, те, що не працює каналізація. І ми маємо розуміти, що у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч населення, і це є проблемою… Вже і ООН зробила такі висновки, що тут можуть бути і спалахи холери, і дизентерії, й інших інфекційних захворювань, і це, на жаль, може забрати тисячі життів", - додав очільник міста.

Також дивіться: У Києві презентували фільм "Маріуполь. Хроніки пекла". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3220) Бойченко (88)


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Проблема не в размывании могил, а в распространении кишечных инфекций от живых. Воды в домах нет, канализация отсутствует. Естественно оставшиеся в городе оправляются под деревом или кустом. Со дня на день в Марике начнется несусветная жара, выплод мух и распространение инфекции. На первое место я бы поставил дизентерию, потом, кишечную палочку, сальмонеллу, протей, брюшной тиф, холеру...
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18.05.2022 20:50 Відповісти
Так они все героически сдрыснули в первые дни, вон мер Мелитополя даже в плену был, а из плена вышел загоревший как будто в египте отдыхал, даже медальку дали.
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18.05.2022 21:05 Відповісти
полуватный эмират каДырова второй после ватотополя
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18.05.2022 21:07 Відповісти
А тем временем в Мариуполе случилась настоящая катастрофа. Похлеще прорванной воды. Так бесславно и позорно закончилась история сопротивления Мариуполя в Азовстали. Зачем нужно было доводить до пленения? Теперь унижения, пытки и смерть в мучениях. Никакого обмена не будет, или обменяют несколько человек на сотни орков. А остальных более 1000 украинских военных казнят, либо орки потребуют перемирия и капитуляции Украины. Война для Украины проиграна. Эта сдача в плен будет иметь катастрофические последствия для Украины.
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19.05.2022 00:16 Відповісти
 
 