УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11420 відвідувачів онлайн
Новини
3 541 17

За 18 травня на Східному напрямку відбито 7 атак, знищено до 220 окупантів, 2 танки та безпілотник, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "18 травня, наші воїни відбили 7 атак російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – до 220; танків – 2; БМП – 2"; БПЛА – 1".

Також читайте: Протягом 17 травня на Східному напрямку відбито 2 атаки росіян, знищено до 110 окупантів, 3 артсистеми, 1 ЗРК та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Автор: 

втрати (4380) ЗСУ (7483)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
18.05.2022 21:16
+4
Супер!
показати весь коментар
18.05.2022 21:02
+4
даем завтра 330 орков и с каждым днем +100. Дякуємо ВСУ.
показати весь коментар
18.05.2022 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
220 оркив?
нам нужны пушки побольше...
показати весь коментар
18.05.2022 21:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6ZuBXsnIc8c https://www.youtube.com/watch?v=6ZuBXsnIc8c

показати весь коментар
18.05.2022 21:22 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
18.05.2022 21:02 Відповісти
даем завтра 330 орков и с каждым днем +100. Дякуємо ВСУ.
показати весь коментар
18.05.2022 21:03 Відповісти
Что-то кацапы технику стали беречь, мобиками и карандашами закидывают нашу оборону..
показати весь коментар
18.05.2022 21:04 Відповісти
Давіть орків. Слава Україні!
показати весь коментар
18.05.2022 21:10 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
18.05.2022 21:13 Відповісти
Хочеться звісно вірити у цифри, але дивлячись на кількість знищеної техніки та живої сили окупантів, виникає питання, вони що тупо піхотою пруть без техніки?
показати весь коментар
18.05.2022 21:10 Відповісти
теж помітили?
показати весь коментар
18.05.2022 21:15 Відповісти
нет, просто техника бросается при первом артшухере, затрофеиную технику ГШ по понятным причинам не афиширует, а убегающих толпой аленей командиры не запрещают накрыть в жопу еще парой залпов. Теперь снаряды можно не жалеть - лендлиз топырится ящиками...
показати весь коментар
18.05.2022 21:48 Відповісти
якби було б так - були би в наших зведеннях звільнені села, по десятку щодня. А так - тільки по одному, і те на Харківщині (це слобожанський напрямок)
показати весь коментар
18.05.2022 21:57 Відповісти
Це шо, пішли атаки самим "м"ясом", без техніки???
показати весь коментар
18.05.2022 21:14 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2022 21:16 Відповісти
Це вони в штикову ходили? Брусіловський прорив? Ой,як би не подавитись цією локшиною...
показати весь коментар
18.05.2022 21:21 Відповісти
насчет лапши - ответ ниже.
показати весь коментар
18.05.2022 21:41 Відповісти
Для понимания ситуации..

Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.

Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.

Общие показатели:

Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%

по штату - 1007 всл.

в наличии - 161 всл.

в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126

В частности...

БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)

БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)

ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).

Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.

С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.

В частности:

- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%

- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%

- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%

- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%

Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".

Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.

В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.

В частности:

- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ

- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.

- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".

Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...

Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".
Машовец
показати весь коментар
18.05.2022 21:40 Відповісти
машовець ще той пістюх. Але дуже крупний, порівняно з люською - не в кожну щель пролізе...
показати весь коментар
18.05.2022 22:01 Відповісти
 
 