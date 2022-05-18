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Президент Хорватії хоче блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО за прикладом Туреччини

швеція,фінляндія

Президент Хорватії Зоран Міланович хоче, щоб його країна слідом за Туреччиною заблокувала процес розгляду заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватський телеканал N1.

Міланович заявив у середу, що проінструктує постійного представника Хорватії при НАТО Маріо Нобіло проголосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу, допоки у виборчий закон Боснії та Герцеговини не буде внесено зміни.

Міланович наполягав на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, попри те, що хорватський уряд неодноразово висловлював свою підтримку членству обох країн у НАТО.

Міланович перебуває у запеклій суперечці з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем зокрема щодо того, чи підтримувати заявки двох країн на вступ у НАТО.

Читайте також: Рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, - Байден

Виступаючи на пресконференції у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.

Утім, МЗС Хорватії минулого тижня заявило, що посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.

Міланович сказав, що він переконаний, що відмова Хорватії ратифікувати угоду приверне увагу міжнародної спільноти до хорватських інтересів у Боснії, заявивши, що це єдиний спосіб вирішити проблему хорватів у цій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряди Чехії та Німеччини вже схвалили членство Фінляндії та Швеції в НАТО

"Туреччина точно не зрушить з місця, поки не отримає те, що хоче", - сказав Міланович, зазначивши, що позиція Хорватії була протилежною і що країна не бореться за свої інтереси.

Тим часом міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман назвав ці заяви "шантажем" та "неєвропейськими".

Нагадаємо, в середу Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина хоче засудження усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, - Bloomberg

Автор: 

Фінляндія (1290) Хорватія (299) членство в НАТО (1710) Швеція (947)


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Топ коментарі
+52
це не нато а колхоз 8 марта.....
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18.05.2022 21:22
+46
Принцип одностайності в міжнародних організаціях - безглуздя. Хай би була проста більшість або навіть 3/4 голосів. Але вимога одностайності робить із організацій імпотентів
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18.05.2022 21:38
+42
Бляха муха, набрали кого попало в НАТО...
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18.05.2022 21:24
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ооооо ще одне консєрва вилізло, все на дачу в Ростові насмоктав підорг
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18.05.2022 21:21 Відповісти
Миланович начинает свою политическую карьеру. Вступает в ряды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 Социал-демократической партии , образованной в 1990 году на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 Союза коммунистов Хорватии .
Вопросов больше не имею
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18.05.2022 22:27 Відповісти
це не нато а колхоз 8 марта.....
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18.05.2022 21:22 Відповісти
Ця розцяцькована ******* (хорвати, мадяри, румуни, болгари турки...)вступила в НАТО не для того, щоб підсилити міць Альянсу - з них толку, як з цапа вовни. Вони використали Альянс, щоб сховатися за чужі спини і звіди вирішувати свої територіальні, мовні, політичні, історичні суперечності з сусідами. І цим вони підривають міць і ослабляють
НАТО перед лицем нових загроз і викликів. Кацапи це бачать і нахабніють. ЯКРАЗ ФІНЛЯНДІЯ ШВЕЦІЯ І УКРАЇНА ДУЖЕ СИЛЬНО БИ ПІДСИЛИЛИ АЛЬЯНС НА ФОНІ МОСКОВСЬКОЇ ЗАГРОЗИ. Але всяка смердюча ******* вонятиме вставляючи немиті пальці...
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18.05.2022 22:05 Відповісти
Если , чисто теоритически , взять козу и козла , почему у козла шерсти меньше ? Может молока ?
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18.05.2022 22:16 Відповісти
Турків ви дарма внесли в цей список. Почитайте матчасть, коли вони приєдналися, який їхній військовий потенціал. Я не схвалюю їхні вибрики зі Швецією і Фінлядією, і по Україні їхня позиція якась мутна, але турки в НАТО точно не халявщики.
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19.05.2022 00:30 Відповісти
видимо пора новую нату с новым уставом создавать...
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18.05.2022 21:23 Відповісти
Бляха муха, набрали кого попало в НАТО...
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18.05.2022 21:24 Відповісти
по объявлениям )
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18.05.2022 21:54 Відповісти
Ех, відправити б всіх цих любителів ***** Марс покоряти.
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18.05.2022 21:24 Відповісти
Понабирали дебілв у те НАТО. А все із-за тупого приколу із одностайністю, як в ООН, так у ЄС і НАТО, знаходиться один уйобок і все.
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18.05.2022 21:25 Відповісти
Принцип одностайності в міжнародних організаціях - безглуздя. Хай би була проста більшість або навіть 3/4 голосів. Але вимога одностайності робить із організацій імпотентів
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18.05.2022 21:38 Відповісти
хочу напомнить всем -что подобная фигня (100 процентное одобрение решения) уже угробило один раз одно государство (Речь Посполитую с ее славянским избирательным бардаком -своего рода пережитком родоплеменного строя-когда любой задрипанный шляхтич мог крикнуть "НЕ ПАЗВАЛЯМ" на Сейме и похерить любое нужное стране решение)
Так и в нынешнем ЕС и НАТО
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18.05.2022 21:51 Відповісти
Читал историю польскую и литовскую - там такое точно было 🙄 Из-за чего в конце потеряли страную
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18.05.2022 22:30 Відповісти
Цирк на дроте. А 5 поправку они тоже так обсуждать будут, всем кагалом, с вето и пр?
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18.05.2022 21:25 Відповісти
Звісно, все вирішують одностайно.
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18.05.2022 21:31 Відповісти
то куди ми йдемо???
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18.05.2022 21:41 Відповісти
До бізнес моделі. Це коли під новий устав члени переводять акції, кошти та активи з пасивами в нову організацію відмовившись приймати "зафаршмачених". Так може зявитися ООН-2.0...
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18.05.2022 21:52 Відповісти
Вірно Женя, зЕлений асфальт же тебе прикриє.😅.
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18.05.2022 22:00 Відповісти
Ну тоді Україна в НАТО знову може опинитися під загрозою,бо є така собі Угорщина з правом вето.
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18.05.2022 21:52 Відповісти
Так і буде. Те НАТО без США і Британії фігня на паличці.
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18.05.2022 23:26 Відповісти
А какая взаимосвязь здесь? Эрдоган то просто на базаре турецком ради процесса торга залез, а эти впихивают сюда свой хлам, притом уже не первый раз. Какое отношение военная мощь имеет к политическим деталям? У Швеции подлодки, корабли, у Финов армия огромная по призыву, у обоих стран по сотне самолетов.

Душить надо в зародыше эти страны третьего мира. Пускай блокируют что хотят. Финам и шведам плевать, вступят через год, у них уже есть все гарантии. А по этим странам ударить катком репрессий и санкций. Будут знать, как открывать свой рот в военное время.
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18.05.2022 21:26 Відповісти
Ну тебе НАТО точно не нужен - ты же не украинец. А Украине нужен и ещё как нужен!!!
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18.05.2022 21:29 Відповісти
До війни потрібне було, а зараз перелякані сцикуни і дебіли заветують як мінімум років на 5. Країну, яка веде війну, а Україна приречена воювати з рашкою, в на у не беруть згідно уставу. Мудрий наріт свій шанс просрав. Дякуйте.
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18.05.2022 23:31 Відповісти
Це тобі, урод, не треба, а Україні треба. Яка би армія не була.
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18.05.2022 21:30 Відповісти
кремлівських запроданців хорватів та мадяр треба гнати нах..й з ЄС.
і чим швидше тим краще.
так само й орків є ради безпеки ООН
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18.05.2022 21:27 Відповісти
хорвати як раз і близько не запроданці, нікуди їх гнати не треба, бо отримаєш відродження Српского свєту і москальску Югославію-2 на пів-Європи. Треба просто ігнорувати цього окремого клоуна, тому що він нічого не вирішує у Хорватіі. А от мадярам треба замислитися, вони дійсно не туди завернули.
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18.05.2022 22:37 Відповісти
ты хорватов с сербами перепутал
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18.05.2022 23:09 Відповісти
Точно колхозное собрание - не голосую за обрання головы колгоспу пока мне побольше трудодней не запишут. Вам всем что плешивенький рашистский гитлер кэшем платит?
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18.05.2022 21:27 Відповісти
Платить. Інакше б не мутили воду.
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18.05.2022 23:33 Відповісти
Наглядный пример работы 5 статьи НАТО.
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18.05.2022 21:28 Відповісти
Этот пример вообще не имеет отношения к НАТО, а скорее имеет отношение к отдельным балаболам, не имеющим права голоса по этим вопросам.
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18.05.2022 22:50 Відповісти
Торгаши ***..е
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18.05.2022 21:29 Відповісти
тварь рашисткая оно на Украину гнало - "У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - заявил Миланович.25 января президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.
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18.05.2022 21:30 Відповісти
У него уже за десяток таких высказываний. Клоун в роли Жириновского в парламентской республики.

В Чехии, кстати, такой же кацапенок был. Но переобулся, признал свои ошибки. Как и Штанмайер, кстати. Теперь будут работать против кацапов. Они полезнее, чем какой-то Макрон, от которого только слова идут, а на поступках один вред. А вот этот совсем упоротый.
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18.05.2022 21:34 Відповісти
Швеція і Фінляндія непорівняно більш цивілізовані ніж Туреччина і Хорватія. Боєздатність їх в рази, чи десятки разів більше ніж Хорватії. Туреччину не виключиш так просто, бо це друга армія НАТО і вона контролює Босфор. А Хорватію можна притиснути економічно. Нехай населення подумає, що у них за влада.
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18.05.2022 21:31 Відповісти
Наверное в Нато у Турции самая боеспособная армия после США,а сухопутная наверное даже впереди США.
А Хорватия просто ноль,но у нее и Сербии (по сути одно и тоже, кроме религии) великодержавные замашки ,впрочем как и у Венгрии
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18.05.2022 21:58 Відповісти
Кому ты залечиваешь про "одно и то же"? Сербия распространяла нацистскую идеологию "Српски свет" путём геноцидов точно так же, как рашка сейчас распространяет свой "Русский мир". Утверждать, что "сербы и хорваты по сути одно и то же", это кукарекать под кремлёвскую дудку про "одиннарот".
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18.05.2022 22:39 Відповісти
Какой-то инфантильный взгляд на мир.
Так-то Хорватия наравне с Сербией атаковала Боснию во времена югославских войн чтобы оттяпать себе тоже что-то. Так что не надо про то, что исключительно Сербия плохая, а все остальные боролись исключительно с ней.
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18.05.2022 23:01 Відповісти
В ІІ світовій хорвати разом з мадярами були союзниками гітлерівської Німеччини. Воювали проти сербів і геноцидили один одного.
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19.05.2022 02:21 Відповісти
Це вже все скоріше схоже на базар, а не на політику https://www.youtube.com/watch?v=1HYstRfoEwA
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18.05.2022 21:33 Відповісти
Задовбали....
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18.05.2022 21:34 Відповісти
Оце цирк і я розумію! Є таке прислів'я: Гуртове - чортове. Точно про оцю обов'язкову одностайність.
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18.05.2022 21:37 Відповісти
Те, кто тут восхищался эрдоганом, как ощущения?
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18.05.2022 21:38 Відповісти
Ердогана можна зрозуміти. Важко, але якщо без емоцій то можна. Причин 2
Перша - це курди. Можна по-різному до них відноситись, але для Туреччини - це як для нас ОРДЛО. Вони вважають їх террористами, а у Швеції та Фінляндії, надають їм притулок, та навіть представлені у парламенті. У разі вступу, вірніше після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, вони стануть з Туреччиною військово-політичними союзниками. Як би відреагувала Україна, якщо б, наприклад Литва, надала політичний притулок сепаратистам з ОРДЛО, та обрала б їх до свого парламенту?
Друга - це відмова Швеції продавати деякі види озброєння Туреччині. Заради об'єктивності у Швеції є на це причини. Але погодьтесь, виглядає дещо дивно, коли потенційний партнер НАТО, відмовляється не дати, і не продати зброю, а навіть ввести про це перемовини.
Третя причина, більш моральна і авторитетна. Туречинна -сильна військова держава, вважливий партнер НАТО в Чорному морі, а враховуючі контроль Босфором та Дарданеллою - ключевий партнер. Ердоган це розуміє і торгується. Підло, враховуючі ситуацію в світі? Безумовно! Але десь я можу зрозуміти і його і країну!
А що може дати НАТО, така держава як Хорватія? Навіщо вона там? Питання риторичне.....
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18.05.2022 21:59 Відповісти
Курди на відміну від ордловітян реальний народ.
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18.05.2022 22:41 Відповісти
Курди - історична нація, стародавні "хуррити", ровесники і сусіди хеттів.
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19.05.2022 02:30 Відповісти
Нет, это не как у нас ОРДЛО. Оно возникло под влиянием другого государства и не является субъектным.

Курды это как украинцы в начале 20 века. Огромная народность, раскиданная по разным государствам без своей государственности.
По такой логике и нас надо было давить и пресекать любые национальные движения, раз надо понять и простить Эрдогана.
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18.05.2022 23:04 Відповісти
Лідер Курдської Робітничої Партії в інтерв'ю казав що Україна це маріонетка західних держав
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19.05.2022 00:12 Відповісти
Это лидер одной партии, а не президент или лидер нации.
К тому же право на субъектность народа не определяется по его отношению к Украине.
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19.05.2022 01:49 Відповісти
Ця партія шкодить інтересам всіх курдів.
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19.05.2022 02:31 Відповісти
Туреччина чому блокує , то ясно - бо прокацапські курди сеапаратують в Туреччині і
Фінляндія зі Швецієй підтримували цих курдів, а Хорватія у стару прокремлівську
простітутку погратися вирішила ?
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18.05.2022 21:39 Відповісти
Курди проамериканські якщо шо.
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18.05.2022 22:30 Відповісти
Моська хорватська патякає у закамарку,те саме як орбан куплений піда..с!От вам нато маєте союзничків понаприймали хорватів,йовбаків,ну з турками там окрема пісня але теж промах.Цікава колективна безпека виходить,і нікуя вона не колективна тут США і Велика британія рішає а все решта сховались за їх парасолю і тепер щей рота розкривають,кому треба а кому ні.Ну а тепер як можуть нас прийняти в нато якщо там купа таких уродів.проти України буде не троє країн а цілих 7.От так москаль щупальці корупції за 20 років у європі пустив!
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18.05.2022 21:43 Відповісти
Хорвати нормальні, цей клоун ніякого впливу на хорватську політику не має.
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18.05.2022 22:32 Відповісти
А якщо на когось із них нападуть, це також шляхом одностайного голосування будуть вирішувати: захищати партнера, чи хай вже саменький воює?
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18.05.2022 21:43 Відповісти
Теоретично ні, а практично почнеться базар і скиглення. Ната вже не та, що 30 років тому.
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18.05.2022 23:41 Відповісти
те, що він хоче - та скільки завгодно. Хорватія - парламентська країна, президент там виконує суто номінальні фунції, на зовнішню політику не впливає.
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18.05.2022 21:54 Відповісти
Правильно... Финские фашисты и маршал Маннергейм вираломна напали на дохлый Совок 30 ноября 1939 г....варвары...
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18.05.2022 21:54 Відповісти
Гнать надо их вместе с проституткой Венгрией из НАТО и Евросоюза, задолбали! Великобритания вне ЕС, по человечески лучше себя ведёт, чем такие проститутки в ЕС.
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18.05.2022 21:55 Відповісти
все хотят по-торговаться , плохой пример подали турки
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18.05.2022 21:56 Відповісти
хотеть не вредно.
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18.05.2022 22:42 Відповісти
С таким НАТО лучше ДРУЖЕСТВЕННЫЙ НАТО блок - Украина, Польша, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония!
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18.05.2022 21:57 Відповісти
Може краще Хорватію виключити з НАТО, а Фінляндію зі Швецією прийняти? І нехай потім хорвати бігають і виконують чужі побажання.
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18.05.2022 22:01 Відповісти
Такое впечатление , что в НАТО лезут , чтобы там срать ( Турция с кацапскими С-400) или подсирать ( вяские ничтожные в военном плане мадяры). И еще это президентское гамно вылезло после выборов в Хорватии
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18.05.2022 22:04 Відповісти
Президент Хорватії - це дубль орбана. Прем'єр там нормальний. Як і у Болгарії - один в один.
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18.05.2022 22:28 Відповісти
Ещё одни любители торговатся кровю. Отдать их сербам на потрошение в течение одного месяца и запрещать на это время включить 5 пункт. Чтобы кишки торгашей по стенам размазало. И потом, если ещё не придёт в ум, выгнать из ЕС и НАТО нахрен.

Понятно, до сербов сначала нужно донести, что десматч в уровне "Хорватия" проходит только в течении одного месяца. Потом Unreal Tournament вживую закривается и надо собирать манатки и топать домой. Или к игре присоединится другие парни с включённым режимом Бога и будет гасить исключительно их.
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18.05.2022 22:42 Відповісти
Бред какой-то кровожадный высосал из пальца на пустом месте. Этот клоун ничего в Хорватии не решает и мнение хорватов не выражает.
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18.05.2022 22:48 Відповісти
Пятую статью НАТО тоже так будут саботировать? Статья вводится автоматически, но исполнять её каждая страна может по мере своих возможностей - то есть Турция явно чихала на всё.
Нужно делать союз Украина-Швеция-Финляндия-Британия-США-Канада-Прибалтика-Польша-ПЛЮС. По стандартам НАТО. Без перегретых южан.
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18.05.2022 23:35 Відповісти
Хто наступний?

- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
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19.05.2022 00:07 Відповісти
Чмо.
Когда им НАТО помогло - было в кайф.
Была мысль посетить теперь хрен. Как были прислужниками фашистов, так ими и остались.
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19.05.2022 00:07 Відповісти
Это не НАТО, а цыганский табор. ******. Позорище. Пусть теперь Болгария потребует изменить Конституцию созвездия Альдебарана. ***** долбоёбы 😂😂😂
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19.05.2022 00:08 Відповісти
Фу, який позор. Коротше кажучи безпеки в регіоні нема. Скрізь вилізе якесь чмо...
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19.05.2022 06:01 Відповісти
А начало бардака положили угры, чисто нечисть в Европе, применив тактику шантажа относительно Украины. Вот вовремя сапогом по пи.дяку не получили и зараза начала распространяться.
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19.05.2022 06:02 Відповісти
Класно. А давайте всі тепер заблокують вступ до нато фінам, шведам і іншим охочим, щоб вирішити свої внутрішні шкурні питання. За такий шантаж треба ******* канделябром до смерті. Що має проблема хорватів в Боснії до вступу Фінляндії в НАТО?
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19.05.2022 09:21 Відповісти
> посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.

Учитесь, зебилы, шо такое демократия. Это вам не так шо сцарь-боженька из ОПы дал конверт - и парламент проголосовал так, как указано.

Президент и парламент должны уравновешивать друг друга!
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19.05.2022 18:55 Відповісти
очень похоже что легли под кацапов что турция что хорватия!
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19.05.2022 19:03 Відповісти
 
 