Президент Хорватії хоче блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО за прикладом Туреччини
Президент Хорватії Зоран Міланович хоче, щоб його країна слідом за Туреччиною заблокувала процес розгляду заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватський телеканал N1.
Міланович заявив у середу, що проінструктує постійного представника Хорватії при НАТО Маріо Нобіло проголосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу, допоки у виборчий закон Боснії та Герцеговини не буде внесено зміни.
Міланович наполягав на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, попри те, що хорватський уряд неодноразово висловлював свою підтримку членству обох країн у НАТО.
Міланович перебуває у запеклій суперечці з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем зокрема щодо того, чи підтримувати заявки двох країн на вступ у НАТО.
Виступаючи на пресконференції у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.
Утім, МЗС Хорватії минулого тижня заявило, що посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.
Міланович сказав, що він переконаний, що відмова Хорватії ратифікувати угоду приверне увагу міжнародної спільноти до хорватських інтересів у Боснії, заявивши, що це єдиний спосіб вирішити проблему хорватів у цій країні.
"Туреччина точно не зрушить з місця, поки не отримає те, що хоче", - сказав Міланович, зазначивши, що позиція Хорватії була протилежною і що країна не бореться за свої інтереси.
Тим часом міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман назвав ці заяви "шантажем" та "неєвропейськими".
Нагадаємо, в середу Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.
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НАТО перед лицем нових загроз і викликів. Кацапи це бачать і нахабніють. ЯКРАЗ ФІНЛЯНДІЯ ШВЕЦІЯ І УКРАЇНА ДУЖЕ СИЛЬНО БИ ПІДСИЛИЛИ АЛЬЯНС НА ФОНІ МОСКОВСЬКОЇ ЗАГРОЗИ. Але всяка смердюча ******* вонятиме вставляючи немиті пальці...
Так и в нынешнем ЕС и НАТО
Душить надо в зародыше эти страны третьего мира. Пускай блокируют что хотят. Финам и шведам плевать, вступят через год, у них уже есть все гарантии. А по этим странам ударить катком репрессий и санкций. Будут знать, как открывать свой рот в военное время.
і чим швидше тим краще.
так само й орків є ради безпеки ООН
В Чехии, кстати, такой же кацапенок был. Но переобулся, признал свои ошибки. Как и Штанмайер, кстати. Теперь будут работать против кацапов. Они полезнее, чем какой-то Макрон, от которого только слова идут, а на поступках один вред. А вот этот совсем упоротый.
А Хорватия просто ноль,но у нее и Сербии (по сути одно и тоже, кроме религии) великодержавные замашки ,впрочем как и у Венгрии
Так-то Хорватия наравне с Сербией атаковала Боснию во времена югославских войн чтобы оттяпать себе тоже что-то. Так что не надо про то, что исключительно Сербия плохая, а все остальные боролись исключительно с ней.
Перша - це курди. Можна по-різному до них відноситись, але для Туреччини - це як для нас ОРДЛО. Вони вважають їх террористами, а у Швеції та Фінляндії, надають їм притулок, та навіть представлені у парламенті. У разі вступу, вірніше після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, вони стануть з Туреччиною військово-політичними союзниками. Як би відреагувала Україна, якщо б, наприклад Литва, надала політичний притулок сепаратистам з ОРДЛО, та обрала б їх до свого парламенту?
Друга - це відмова Швеції продавати деякі види озброєння Туреччині. Заради об'єктивності у Швеції є на це причини. Але погодьтесь, виглядає дещо дивно, коли потенційний партнер НАТО, відмовляється не дати, і не продати зброю, а навіть ввести про це перемовини.
Третя причина, більш моральна і авторитетна. Туречинна -сильна військова держава, вважливий партнер НАТО в Чорному морі, а враховуючі контроль Босфором та Дарданеллою - ключевий партнер. Ердоган це розуміє і торгується. Підло, враховуючі ситуацію в світі? Безумовно! Але десь я можу зрозуміти і його і країну!
А що може дати НАТО, така держава як Хорватія? Навіщо вона там? Питання риторичне.....
Курды это как украинцы в начале 20 века. Огромная народность, раскиданная по разным государствам без своей государственности.
По такой логике и нас надо было давить и пресекать любые национальные движения, раз надо понять и простить Эрдогана.
К тому же право на субъектность народа не определяется по его отношению к Украине.
Фінляндія зі Швецієй підтримували цих курдів, а Хорватія у стару прокремлівську
простітутку погратися вирішила ?
Понятно, до сербов сначала нужно донести, что десматч в уровне "Хорватия" проходит только в течении одного месяца. Потом Unreal Tournament вживую закривается и надо собирать манатки и топать домой. Или к игре присоединится другие парни с включённым режимом Бога и будет гасить исключительно их.
Нужно делать союз Украина-Швеция-Финляндия-Британия-США-Канада-Прибалтика-Польша-ПЛЮС. По стандартам НАТО. Без перегретых южан.
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
Когда им НАТО помогло - было в кайф.
Была мысль посетить теперь хрен. Как были прислужниками фашистов, так ими и остались.
Учитесь, зебилы, шо такое демократия. Это вам не так шо сцарь-боженька из ОПы дал конверт - и парламент проголосовал так, как указано.
Президент и парламент должны уравновешивать друг друга!