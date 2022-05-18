П'ять країн ЄС отримають 248 млн євро на допомогу біженцям з України

Європейська комісія вирішила виділити 248 мільйонів євро 5 державам-членам ЄС, які прийняли найбільшу кількість біженців з України, для підтримки їх систем прийому та прикордонного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ЄК, пише "Європейська правда".

Екстрена допомога із фондів внутрішніх справ підтримає Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

Держави-члени можуть використовувати ці кошти для надання негайної допомоги, такої як продовольство, транспорт та тимчасове житло, людям, які рятуються від вторгнення Росії в Україну, а також для підвищення їхньої здатності керувати зовнішніми кордонами ЄС.

"Організації громадянського суспільства та місцеві та регіональні органи влади також відіграють ключову роль у пропозиції допомоги, і тому держави-члени повинні будуть забезпечити, щоб це надзвичайне фінансування також надходило до них", - наголошується у заяві.

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