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П'ять країн ЄС отримають 248 млн євро на допомогу біженцям з України

біженці

Європейська комісія вирішила виділити 248 мільйонів євро 5 державам-членам ЄС, які прийняли найбільшу кількість біженців з України, для підтримки їх систем прийому та прикордонного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ЄК, пише "Європейська правда".

Екстрена допомога із фондів внутрішніх справ підтримає Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

Держави-члени можуть використовувати ці кошти для надання негайної допомоги, такої як продовольство, транспорт та тимчасове житло, людям, які рятуються від вторгнення Росії в Україну, а також для підвищення їхньої здатності керувати зовнішніми кордонами ЄС.

"Організації громадянського суспільства та місцеві та регіональні органи влади також відіграють ключову роль у пропозиції допомоги, і тому держави-члени повинні будуть забезпечити, щоб це надзвичайне фінансування також надходило до них", - наголошується у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України виїхали вже шість мільйонів біженців, - ООН

Автор: 

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Мадьяры не упустят урвать копейку.Цыганва подкацапская.
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18.05.2022 21:27 Відповісти
Ага,так венгры ещё и деньги получат,за то что копейки там украинцам платят.
Как и турки бабло за сирийцев постоянно требуют.
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18.05.2022 21:28 Відповісти
Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ знищили російськи винищувач-бомбардувальник Су-34 👏 ібо нех..це наше небо!!!
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18.05.2022 21:29 Відповісти
нехило орбаны з сияртами за суркисов с шуфричем пытаются нажить...
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18.05.2022 21:31 Відповісти
Угорщину???????
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18.05.2022 21:39 Відповісти
А Шольцу-Козлевичу???
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18.05.2022 21:40 Відповісти
Кто такой Шольц?! Нет, Вы скажите мне- кто такой Шольц?!
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19.05.2022 00:19 Відповісти
 
 