УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11391 відвідувач онлайн
Новини
2 597 18

Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії до вступу в НАТО

байден

Сполучені Штати пообіцяли стримати потенційну агресію щодо Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Американський президент Джо Байден гаряче підтримав фінську та шведську заявки на вступ у НАТО. Він також запропонував обом державам захист США на випадок агресії до набуття членства.

"Поки їхні заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією і Швецією для збереження пильності щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також щоб стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", – заявив Байден.

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідерами обох країн – фінським президентом Нііністе та шведською прем'єр-міністеркою Андерссон. Візит заплановано на 19 травня.

Читайте також: Рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, - Байден

"НАТО гарантує безпеку мільярда людей у Європі та Північній Америці, об'єднаних нашою спільною відданістю демократичним принципам і нашим поглядам на мир і процвітання у Європі та по всій планеті. Моя відданість НАТО і статті 5 (напад на будь-яку з держав-членів альянсу розглядається як напад на них усіх – ред.) є залізобетонною", – додав президент США.

Як повідомлялося, Росія вкотре пригрозила Фінляндії наслідками за вступ до НАТО.

Автор: 

Байден (2883) захист (154) Фінляндія (1290) членство в НАТО (1710) Швеція (947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Спробуйте перехреститися, коли ввижається.
Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
показати весь коментар
18.05.2022 21:56
+5
Бо то шведи і фіни, а тут - ми. З корупцією, продажними суддями, російськими шпигунами, клоунами і бєньою, за яким полює ФБР. Віддай штатам бєню - і ніштяків норм приїде, але то ж ніззя)

Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
показати весь коментар
18.05.2022 22:12
+4
Всі все розуміють прекрасно, війна йде, воювати за нас ніхто не буде, самі відіб'ємося, тоді може візмуть. а гарантії дають країнам, щоб ще й на них не напали... не розумію як це відрізняється від нашої війни, ворог то й же самий, але воювати за них будутЬ,а за нас ні... хоча й розумію, але не розумію... якось мутно... якщо США і Британія готові воювати за фінів і шведів. ПРОТИ РОСІЇ, чому б їм просто зараз не воювати про расії
показати весь коментар
18.05.2022 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нам обіцяли та дають зброю але...
чомусь орські ракети літають над нами як фанера над парижом під час буревію
а не здається комусь що небо не закрите умисно, і зброя надається така щоб не можливо було на 100% перемогти???
показати весь коментар
18.05.2022 21:46 Відповісти
Спробуйте перехреститися, коли ввижається.
Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
показати весь коментар
18.05.2022 21:56 Відповісти
Не здається, бо системи ППО теж надають. Та й за ленд-лізом можна вибирати те, що тобі потрібно, а не те, що можуть надати. Навіть якщо те, що потрібно, відсутнє в США -- вони за ленд-лізом його куплять та нададуть в необхідній кількості. За те, що було знищене на полі бою платити не потрібно. Після перемоги можна повернуте те, що залишилося й не сплачувати за нього. Свого часу срср не повернув техніку, яку США надали за ленд-лізом, тому так довго й платили за неї.
показати весь коментар
18.05.2022 22:06 Відповісти
Не мели дурниць! Всю техніку яка збереглася після закінчення бойових дій СРСР повернув США Інша справа як вони нею розпорядилися! Вони її кинули під прес і затопили в бухті під Мурманськом Спробували приховать ескадрилью літаків у Владивостоку заявивши що вони були збиті японцями Прилетіли "тандерболти" і спалили замасковану стоянку
показати весь коментар
18.05.2022 22:14 Відповісти
Напевно тому, що США постачали до СРСР не лише готову продукцію, а й засоби виробництва, нє?
показати весь коментар
18.05.2022 23:13 Відповісти
Ти про що саме? Я - про програму ленд-лізу, яка діяла з 1942 по 1945-й А ти, мабуть, про поставки заводського обладнання у міжвоєнний період? Так це до ленд-лізу не має ніякого стосунку!
показати весь коментар
19.05.2022 05:39 Відповісти
Нам казали , що не приймають, щоб не злити росію. А тепер що, вже не бояться розізлити?
То може й нас приймуть?
А то наразі здається, що ділять на людей першого і другого сорту....
показати весь коментар
18.05.2022 21:55 Відповісти
так и есть.
Они не боялись злить россию в нашем случае, мы просто для них 2ой сорт.
Нам байден можт хоть сейчас сказать тоже самое. Но не скажет.
показати весь коментар
18.05.2022 23:29 Відповісти
Всі все розуміють прекрасно, війна йде, воювати за нас ніхто не буде, самі відіб'ємося, тоді може візмуть. а гарантії дають країнам, щоб ще й на них не напали... не розумію як це відрізняється від нашої війни, ворог то й же самий, але воювати за них будутЬ,а за нас ні... хоча й розумію, але не розумію... якось мутно... якщо США і Британія готові воювати за фінів і шведів. ПРОТИ РОСІЇ, чому б їм просто зараз не воювати про расії
показати весь коментар
18.05.2022 21:59 Відповісти
Бо то шведи і фіни, а тут - ми. З корупцією, продажними суддями, російськими шпигунами, клоунами і бєньою, за яким полює ФБР. Віддай штатам бєню - і ніштяків норм приїде, але то ж ніззя)

Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
показати весь коментар
18.05.2022 22:12 Відповісти
не в коррупции дело. Мы для них хуже негров
показати весь коментар
18.05.2022 23:30 Відповісти
То ж і я про те саме. Як Україна - то не будуть воювати з кацапами. А як Швеція та Фіни - то готові.
Скажу більше-саме перед агресієй та в перші дні, дідусь Байден десять раз сказав, що НАТО не впишеться за Україну, ніби хотів заспокоїти *****.
То краще вже промовчав би !!!!
показати весь коментар
18.05.2022 22:16 Відповісти
Мен хуз е мейд ов стил.
показати весь коментар
18.05.2022 22:02 Відповісти
Финляндия заказала у США 30 истребителей F*35...а это значит что Финляндия замочит РабZeю в сартире за полчаса...
показати весь коментар
18.05.2022 22:03 Відповісти
А від ердогана?
показати весь коментар
18.05.2022 22:12 Відповісти
Байдену лучше бы на Украине сосредоточиться. Вероятность того, что скрепы сейчас будут атаковать Финляндию,такая же как и Алжир.
показати весь коментар
18.05.2022 23:13 Відповісти
ему плевать на Украину.
Он мог бы огранизовать русским дефолт еще в марте. Но нет. Не на часи.
Мог бы объявить страной терористом. Но нет. Подождем, пока уничтожат пол-Украины, а потом озаботимся.
показати весь коментар
18.05.2022 23:32 Відповісти
потому и обещают защиту, рассчитывают, что эта защита не понадобится
показати весь коментар
19.05.2022 00:25 Відповісти
 
 