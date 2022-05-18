Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії до вступу в НАТО
Сполучені Штати пообіцяли стримати потенційну агресію щодо Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.
Американський президент Джо Байден гаряче підтримав фінську та шведську заявки на вступ у НАТО. Він також запропонував обом державам захист США на випадок агресії до набуття членства.
"Поки їхні заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією і Швецією для збереження пильності щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також щоб стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", – заявив Байден.
Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідерами обох країн – фінським президентом Нііністе та шведською прем'єр-міністеркою Андерссон. Візит заплановано на 19 травня.
"НАТО гарантує безпеку мільярда людей у Європі та Північній Америці, об'єднаних нашою спільною відданістю демократичним принципам і нашим поглядам на мир і процвітання у Європі та по всій планеті. Моя відданість НАТО і статті 5 (напад на будь-яку з держав-членів альянсу розглядається як напад на них усіх – ред.) є залізобетонною", – додав президент США.
Як повідомлялося, Росія вкотре пригрозила Фінляндії наслідками за вступ до НАТО.
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чомусь орські ракети літають над нами як фанера над парижом під час буревію
а не здається комусь що небо не закрите умисно, і зброя надається така щоб не можливо було на 100% перемогти???
Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
То може й нас приймуть?
А то наразі здається, що ділять на людей першого і другого сорту....
Они не боялись злить россию в нашем случае, мы просто для них 2ой сорт.
Нам байден можт хоть сейчас сказать тоже самое. Но не скажет.
Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
Скажу більше-саме перед агресієй та в перші дні, дідусь Байден десять раз сказав, що НАТО не впишеться за Україну, ніби хотів заспокоїти *****.
То краще вже промовчав би !!!!
Он мог бы огранизовать русским дефолт еще в марте. Но нет. Не на часи.
Мог бы объявить страной терористом. Но нет. Подождем, пока уничтожат пол-Украины, а потом озаботимся.