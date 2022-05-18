У НАТО допускають, що Україна здатна повернути Донбас і Крим військовим шляхом, - CNN
У Північноатлантичному Альянсі допускають, що Україна здатна повернути Донбас і Крим, якщо продовжить теперішню боротьбу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив CNN у середу військовий представник НАТО, який володіє розвідданими.
За словами чиновника, нинішнє обговорення в НАТО полягає в тому, що імпульс суттєво змістився на користь України. У колах НАТО зараз обговорюють, чи може Київ повернути Крим і території Донбасу, захоплені Росією у 2014 році.
"Я думаю, що вони могли б (відвоювати Крим та Донбас), так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю", - сказав чиновник.
Водночас, він висловив сумнів, чи повинна Україна насправді боротися за повернення своєї території, маючи на увазі можливу негативну реакцію місцевого населення із деяких із цих районів.
Крім того, він зазначив, що у НАТО найближчими тижнями не очікують великих успіхів на полі бою ні для України, ні для Росії.
"Я думаю, що на якийсь час ситуація не буде рухатись", - сказав чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никаких АВТОНОМИЙ!!!
Это решается проще -военная администрация на 20-25 лет (жизнь одного поколения)
Запрет местным голосовать,избираться,занимать должности в администрации,судах и милиции)
Запрет русского языка в школах ,институтах и т.п.
Телевидение только украинское,рашка глушится
И много еще других приколов (можно глянуть на период после гражданской войны в США в южных штатах-там подобная интеграция проводилась,более-менее успешно)
Радиоперехват из сбитого (21.40, сегодня) руцкого Су-34.
https://t.me/dneproperatyv/30596 https://t.me/dneproperatyv/30596
але я з 2014 року як баран, зтвержую що
"НАШИМ ПАРТНЕРАМ" дуже вигідна ця війна.
і нас ************ заберати крим та донбас силою а не ізоляцією орків за рахунок санкцій.
небо не закрили, пво та про серйозне не дали, літаків не дали. дали те щоб не програти але й не вигратию
тепер будьте добрі, атакуйте крим, вашу мать.
а заберіть кьоніксберг, карелію, курили, ічкерію, придністров,я, осетію
СЛАБО, млять???
свіфт не відключили, мільярд в день ***** отримує за нафту та газ, в штанях кнопка від ядерної зброї, а ви киздуйте з автоматами на крим.
АКУЄЛІ, млять, до ручки, піндоси хитрожопі.
обіцяють 40 ярдів, а в самих на оборону в рік 750.
це означає що хотять за 5% свого військового бюджету за наш людський рахунок ухайдохати мокшів.
ЗАШИБІСЬ!!!
вчерараньше а не только что
Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.
Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.
Общие показатели:
Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%
по штату - 1007 всл.
в наличии - 161 всл.
в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126
В частности...
БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)
БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)
ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).
Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.
С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.
В частности:
- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%
- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%
- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%
- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%
Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".
Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.
В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.
В частности:
- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ
- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.
- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".
Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...
Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".
Машовец
Недавно посмотрел сорокаминутный стрим Серга Марко о Чонгаре.
Полезный стрим.
Что я из него понял?
То, что наши не сдали юг без боя.
Наши были разгромлены на юге.
Практически полностью. Отошли лишь немногие, подавляющее большинство сложили головы под Чонгаром.
Случилось вот что (если верить Сергу Марко, а он никогда не был уличён во лжи).
рашисты огромными силами пошли на перешеек. Кратно превосходя наши силы.
Отработала их авиация и ракетные удары, которые привели к огромнейшим потерям личного состава наших подразделений.
Если бы был взорван мост - это остановило бы продвижение десятков тысяч рашистов и сотен единиц их бронетехники?
Нет.
Взорванный мост, возможно, задержал бы их продвижение на время прокладки понтонных переправ - на два-три часа. И это всё. Защищать перешеек уже было некому.
Равно, как и минированные участки перешейка не помогли бы. По той же причине - уже некому было защищать.
Значит ли это, что мост не надо было взрывать и что не надо было разминировать?
Не значит.
Взрывать мост надо было.
Какая-никакая, а задержка была бы.
Совсем несущественная... ни на недели, ни на дни... на пару-тройку часов, но была бы.
Так в чём был главный ***** защиты юга?
У нас там не было достаточных сил для защиты.
Можно ли было бы сконцентрировать там больше сил?
Нет.
Из того, что у нас было перед 24 февраля, там были все по-максимуму, неоткуда было снимать дополнительные бригады.
У нас нигде не было достаточно сил.
Все незначительные силы нашей небольшой АТОшной армии были размазаны по всей гигантской границе Украины... везде, кроме зоны ООС, будучи ничтожными для сдерживания сил врага на границе.
Главная ошибка Украины - мы не готовились к войне.
Вот если бы готовились, то перед перешейком стояли бы тысяч 30-50 войск... с ПВО, с танками, артиллерией. С эшелонированной обороной, врытой в землю, способной выдерживать ракетные и авиа удары.
А с теми крохами, что у нас стояли шансов удерживать перешеек (хоть со взрывом мостов, хоть без оных) хотя бы на день было невозможно. И оказалось невозможно по факту. Наши подразделения были уничтожены. Защищать было некому. И наши подразделения были беззащитны от ударов с воздуха. Это был разгром.
Лежит ли вина за этот разгром на Залужном?
Нет.
Эта вина лежит на политическом руководстве страны и на военном руководстве за последние несколько лет.
Перешеек должен был быть непроходимым для рашистов... или они должны были положить там многие десятки тысяч своих зомби и перейти по горам их трупов.
Для того, чтобы сделать перешеек непроходимым надо было укреплять его оборону много лет, а армию увеличить в 2-3 раза.
И это было возможно сделать.
Это сказал сам Зеленский: "Можно увеличить армию в 2-3 раза, но как тогда строить дороги?"
Из-за неправильно расставленных приоритетов во время ведения многолетней гибридной войны, Украина не создала сильной армии, способной защитить её от массированного вторжения рашистских войск. Армия была АТОшной - против сил лугандона, а не армии раши.
Власть не верила в нападение раши.
Власть не готовилась к войне.
Армия, способная сражаться на равных с армией раши только создаётся.
На создание такой армии надо минимум 3-6 месяцев... плюс к этому надо чем-то вооружить эту армию, а не просто собрать сотни тысяч людей... надо вооружить и обучить пользоваться оружием.
Нужны месяцы.
Они идут.
Армия создаётся. Начинает вооружаться.
Уйдут ещё месяцы, пока армия станет обученной и боеспособной.
К осени, может быть, в Украине будет новая армия.
Мы потеряли три года впустую.
Цена дорог не миллиарды гривен.
Цена дорог - десятки тысяч убитых и раненых, и разрушения на сотни миллиардов... не гривен... долларов.
Строили, блд, дороги...
Перекоп можна было защитить только в том случае ,если бы был создан полноценный УР(укрепрайон) эшелонированный на 5-10 км.Даже если его не сильно охранять,сходу проломать полноценные инженерные сооружения не получится.
Насчет погрома правда-правда никто как то не упоминает,что какой то БАРАН дал приказ на контратаку от Херсона до Олешек-итог-две разбитые и рассеянные бригады (в потери около 400 человек я не верю(техника почти вся целая,и отступающие(бегущие) "забыли" подорвать за собой Антоновский мост,а 500 пленных показали на кацап-ТВ на третий день)
Украинские власти опубликовали кадры, снятые 24 февраля - российские танки и военная техника пересекают контрольно-пропускной пункт на границе с аннексированным Крымом. Точное место не указано, но видно, как российские силы входят на территорию, контролируемую Киевом.
Я вижу въезд без какой-либо попытки их уничтожить
https://www.youtube.com/watch?v=FzJMwTfPu2M
Зелені можновладці дуже творчі люди.
Спостерігайте за руками.
1. Як дати московітам можливість відстежувати переміщення війскової техніки в Україні ? Дуже просто: сказати що на дорогах багато ДТП і давайте ввімкнемо дорожні камери спостереження
2. Як сповільнити рух військової і волонтерскої допомоги з закордону, щоб це не виглядало як діверсія ? Дуже просто: треба встановити нульове розмітнення ВСІХ авто, а не тільки тих, що потребує армія, госпітальєри і волонтери. Тоді нештучні черги на кордоні уповільнять процеси перетину кордону для всього
3. Як взагалі зупинити рух автотранспорту в межах України ? Під соусом труднощів військового стану ввести державне регулювання цін на паливо. "Далі воно само встане, ось побачите"©
4. Як зупинити виробництво, яке працювало ? Але щоб це не виглядало як діверсія. Дуже просто: треба постановою КМУ призначити перелік товарів критичного імпорту, а всі інши товари автоматично втрачають можливість потрапляти в Україну. Відповідно, встануть бізнеси, які з цими товарами працювали
5. А як вбити бізнеси, що не мають можливість відновити виробництво на Західній Україні, де для них не має технологічних умов, а можуть це зробити в Європі, де такі умови створені ? Треба щоб зелене НБУ встановило заборону на безтоварний імпорт.
6. А як вбити український бізнес в Європі (щоб це не виглядало як діверсія), який до 23 лютого поповнював бюджет України ? Та все дуже просто: треба заборонити виїзд фахівців через кордон.
7. Як запобігти наданню військової або фінансової допомоги від країн-партнерів України ? Треба влаштувати скандал через недолуги заяви "радників"
8. Як посварити поляків з українцями ? Вчора бачили на Євробаченні
І ще тисячи фактів "тактики малих порізов" у виконанні провладних щурів. А коли впритул дивишся на ті порізи, то і не бачиш закривавлене тіло України.
Поэтому Зеленскому проще отказаться от решения этой задачи под формальным поводом о том, что так, якобы, меньше жертв будет.
Решение этой задачи - это такой ультиматум: кто добровольно прекращает воевать против Украины, сдаёт оружие и обещает не воевать в будущем (и не совершать других новых преступлений), тех Украина не будет "наказывать" лишением свободы (награбленное придётся вернуть), но кто не прекращает, те рискуют погибнуть в процессе (боёв для) освобождения Украиной оккупированных территорий либо будут обезврежены путём ограничения свободы перемещений и других действий (тюрьмой, а лучше - при наличии гражданства России автоматическая утрата гражданства Украины с возможностью упрощенного и ускоренного возврата в гражданство Украины при желании и отказе от гражданства других государств). Подробнее - путь к правде и миру (путь к миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/650.html
( Дополнительные разъяснения - https://2homosapiens-ru.livejournal.com/?skip=8 )