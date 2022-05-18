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Новини Санкції проти Росії
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США планують позбавити Росію можливості обслуговувати борг після 25 травня, - Мінфін США

Уряд Сполучених Штатів планує відмовитися від продовження після 25 травня дії ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії обслуговувати свій суверенний борг у доларах в умовах санкцій.

Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен під час пресконференції в німецькому Бонні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку, коли ми ввели ці санкції проти Росії, ми створили виняток, який забезпечував певний проміжок часу, аби дозволити провести впорядкований перехід, а інвестори могли розпродати цінні папери", – сказала очільниця мінфіну США.

Читайте також: США хочуть заблокувати погашення держборгу РФ, збільшивши ймовірність дефолту, – Bloomberg

За її словами, цей період був обмеженим, і, швидше за все, він уже не буде продовжуватися після 25 травня, коли завершується дія чинної ліцензії.

Вона додала, що остаточного рішення поки не прийнято, однак "малоймовірно, що ліцензію буде продовжено".

Також читайте: Міністр фінансів США Єллен обговорить заходи щодо російської нафти під час зустрічі G7

Автор: 

держборг (1176) росія (64846) санкції (11744) Мінфін США (122)


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Топ коментарі
+8
А в Парашке всё нипочём. Доллар у них на "бирже" падает. Правда, на этой "бирже" они "торгуют" сами с собой, но это быдлу не объясняют.
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18.05.2022 22:12
+4
Вот это удар!
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18.05.2022 22:00
+4
любят поцеловать на публике,перед тем, как больно трахнуть...
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18.05.2022 22:05
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Вот это удар!
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18.05.2022 22:00 Відповісти
Мелочи❗Оружие для всу главный дефолт рос армии👍
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18.05.2022 22:11 Відповісти
любят поцеловать на публике,перед тем, как больно трахнуть...
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18.05.2022 22:05 Відповісти
Ще раз? Сьогодні вже публікували.
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18.05.2022 22:06 Відповісти
Прекрасно
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18.05.2022 22:06 Відповісти
так хочется чтоб еще к этой дате и то бункерное чмо не вышло с наркоза!!!
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18.05.2022 22:07 Відповісти
А в Парашке всё нипочём. Доллар у них на "бирже" падает. Правда, на этой "бирже" они "торгуют" сами с собой, но это быдлу не объясняют.
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18.05.2022 22:12 Відповісти
Орки не розуміють чого рубль росте, а ціни не падають.
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18.05.2022 22:17 Відповісти
VW в январе стоил 3,5 млн, а сейчас та же самая модель - 6 млн. Вот, вам и реальный курс рубля можно посчитать.
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18.05.2022 23:08 Відповісти
Планують ?
Вже третій місяць війни паРащі проти України, а вони все планують.
Треба було не надавати таку змогу ще в березні, щоб в березні у паРащі
вже був дефолт.
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18.05.2022 22:18 Відповісти
вас почитать, дефолт это хорошо для раши, а не дефолт - это плохо
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18.05.2022 23:34 Відповісти
Вполне возможно. Логику свинособак вообще понять сложно. Шизофреники с мазохистическими наклонениями. Любят жить в дерьме и умирать. Может дефолт им на радость.
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19.05.2022 00:10 Відповісти
Це ще одна сключительно палезная санкция!
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18.05.2022 22:27 Відповісти
Очень правильно. Нефиг выплачивать их долги с тех денег, которые были замороженны. Они пойдут на репарации Украине. Пусть лучше деньги за нефть уходят на выплаты за госдолг, чем потом эти деньги идут в их ВПК
Вряд-ли кацапстан пойдет на дефолт.
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18.05.2022 23:08 Відповісти
Кацапстан пойдет вслед за мАсквой. И я не гигантское село имею ввиду а другой объект
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19.05.2022 00:12 Відповісти
 
 