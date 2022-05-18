США планують позбавити Росію можливості обслуговувати борг після 25 травня, - Мінфін США

Уряд Сполучених Штатів планує відмовитися від продовження після 25 травня дії ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії обслуговувати свій суверенний борг у доларах в умовах санкцій.

Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен під час пресконференції в німецькому Бонні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку, коли ми ввели ці санкції проти Росії, ми створили виняток, який забезпечував певний проміжок часу, аби дозволити провести впорядкований перехід, а інвестори могли розпродати цінні папери", – сказала очільниця мінфіну США.

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За її словами, цей період був обмеженим, і, швидше за все, він уже не буде продовжуватися після 25 травня, коли завершується дія чинної ліцензії.

Вона додала, що остаточного рішення поки не прийнято, однак "малоймовірно, що ліцензію буде продовжено".

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