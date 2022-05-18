УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11502 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 924 8

За добу 18 травня українські військові на Донбасі відбили 16 атак ворога, знищено 8 танків, 17 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб УОС

оос

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу УОС. 

У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:  8 танків;  17 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 12 атак ворога, знищено 19 одиниць техніки окупантів і 10 повітряних цілей, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
18.05.2022 22:18 Відповісти
Літаків побільшало,мабуть ті що бомбили Азовсталь.
показати весь коментар
18.05.2022 22:23 Відповісти
Можливо, "підтягнулися" "герої Алеппо"! Асаду пора вішаться - поки в сраку не загнали держак від лопати Як Каддафі!
показати весь коментар
19.05.2022 10:10 Відповісти
навіть новий рядок у інфографіці на це гівно мамонта ГШ не буде заводить: сьогодні + 1 к*цапський бронепотяг на рахунку мелітопольських партизан А вчора вони завалили біля міської комендатури якогось великого військового начальника ЗС РФ.
показати весь коментар
18.05.2022 22:34 Відповісти
Вчора писали - чекали якогось генерал-майора Навіть називали прізвище!
показати весь коментар
19.05.2022 10:12 Відповісти
Припишуть до "спецтехніки"
показати весь коментар
19.05.2022 10:13 Відповісти
 
 