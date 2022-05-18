Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

Процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ у НАТО розпочнеться у випадку, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн, заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Прогрес за заявками Фінляндії та Швеції на членство в НАТО буде можливий лише в тому випадку, якщо буде зроблено конкретні кроки для вирішення проблем національної безпеки Туреччини", - заявив Калин під час переговорів із колегами зі Швеції, Фінляндії, Великої Британії та США.

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Також він зазначив, що якщо країни відмовляться виконувати умови Туреччини, то прогрес у переговорах щодо заявок Швеції та Фінляндії буде неможливим.

Як повідомлялося, політичне керівництво Туреччини заблокувало розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".