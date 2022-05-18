Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО
Процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ у НАТО розпочнеться у випадку, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн, заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Прогрес за заявками Фінляндії та Швеції на членство в НАТО буде можливий лише в тому випадку, якщо буде зроблено конкретні кроки для вирішення проблем національної безпеки Туреччини", - заявив Калин під час переговорів із колегами зі Швеції, Фінляндії, Великої Британії та США.
Також він зазначив, що якщо країни відмовляться виконувати умови Туреччини, то прогрес у переговорах щодо заявок Швеції та Фінляндії буде неможливим.
Як повідомлялося, політичне керівництво Туреччини заблокувало розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".
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Курды очень старый народ и живут в тех краюх тысячелетия, явно дольше самих турков...
Визначся вже нарешті, чи ти за вільний світ, чи за пломбір за 20 копійок.
Кроме того - РПК, помимо того, что является националистической партией, еще и основана на марксистской идеологии. Это такая себе фашистская организация, но пока что без страны. Я понимаю, что Европа любит всяких униженных и оскорбленных, но Турции хватает безумных соседей под боком без Курдистана. Я не знаю, зачем Швеция предоставила убежище членам этой партии. Наверное, хотелось острых ощущений.
просто некрасиво.
А нафіга НАТО , Босфор і Дарданели .? І взагалі - Чорне море , де немає жодної їхньої бази .? Що вони там забули ? .
У 2008 році турки не пустили в Чорне море навіть кораблі НАТО , через війну в Грузії .
Їх ракети , навіть із Середземного моря , в змозі достати майже до муськви . .
Хоча і вважаю що - Ердогану все ж таки треба заспокоїтись , і не слід закривати двері НАТО для скандинавів . Розширення НАТО на схід , в інтересах України ,, і ще один добрячий удар по мордяці кацапії ..
Штаты - далеко, а Великобритания - практически остров в Атлантическом океане. Кроме того сфера их интересов распространяется еще и на Австралию. А Турция - мощная сила в Черноморском и Средиземноморском регионе.
https://nv.ua/world/countries/turciya-ssha-soglasilis-prodat-rakety-patriot-poslednie-novosti-50074811.html
Это кому нужно проснуться? США предложили Турции Патриоты только после того, как контракт с парашей был практически выполнен в обмен на то, что турки не будут вводить эти комплексы в эксплуатацию. А до этого они турков долго игнорировали. А Эрдоган не из тех, кто любит, когда его водят за нос. Кто поддержал турков, когда они сбили кацапский ватолет? Никто. Вот Эрдоган и играет свою игру.
Но это 30% проблемы. Швеция не продает Турции оружия, Эрдоган купил русское ПВО и этим поставил под вопрос натовские стандарты. Это тоже условие Эрдогана.
Так же факт, что Пуйло в Европе поддерживают только в основном турки, а остальные (азиаты-латины-африканцы на своей волне - им просто пох.)
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
Стидобище просто.