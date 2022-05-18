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Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

нато,швеція,фінляндія

Процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ у НАТО розпочнеться у випадку, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн, заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Прогрес за заявками Фінляндії та Швеції на членство в НАТО буде можливий лише в тому випадку, якщо буде зроблено конкретні кроки для вирішення проблем національної безпеки Туреччини", - заявив Калин під час переговорів із колегами зі Швеції, Фінляндії, Великої Британії та США.

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Також він зазначив, що якщо країни відмовляться виконувати умови Туреччини, то прогрес у переговорах щодо заявок Швеції та Фінляндії буде неможливим.

Як повідомлялося, політичне керівництво Туреччини заблокувало розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".

Автор: 

Туреччина (3487) Фінляндія (1290) членство в НАТО (1710) Швеція (947)


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Топ коментарі
+11
Курди підтримують дії московії в Україні, у мене все
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18.05.2022 22:34
+10
Это логика кацапов, зачем чеченцам государство, они же бандиты...
Курды очень старый народ и живут в тех краюх тысячелетия, явно дольше самих турков...
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18.05.2022 22:38
+8
Ердоган - нікчемний шантажист.
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18.05.2022 22:16
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Ердоган назвав ціну, тепер час свою пропозицію озвучити шведам та фінам. Торгівля на східному базарі як вона є)
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18.05.2022 22:14 Відповісти
Я думаю он набивает себе цену перед основным игроком - США.
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18.05.2022 22:16 Відповісти
Ердоган - нікчемний шантажист.
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18.05.2022 22:16 Відповісти
Ердоган займається захистом інтересів своєї країни Тут всі розпинаються за курдів А ті самі між собою розібраться не можуть! "Курди" - це "збірна солянка" з різних племен і кланів, а не єдиний народ Споконвіку вони жили кочовом скотоводством, грабежем і розбоєм І до цих пір так і залишилися "напівкримінальниками" Багато "цивілізованості" і "державності" у Секторі "Газа"? А їм ніхто не заважає державу будувать вже десятки років і вбухали туди стільки грошей, що вони могли-б вже Катаром стать Те ж саме і "Великий Курдистан" Турки-б уже давно надали курдам автономію, якби знали, що там буде "шмат держави", а не "бандитський бантустан"! Вся "політична еліта" з Курдської робітничої партії - просто кримінальний "сходняк" на прикормі Росії та деяких "ліваків" з Європи Курд і "робітник підприємства" - протилежні поняття Або селяни, або "люмпени" в містах Хороша "робітнича" партія, основу якої складають професійні терористи, бандити і наркоторгівці!
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18.05.2022 22:29 Відповісти
Это логика кацапов, зачем чеченцам государство, они же бандиты...
Курды очень старый народ и живут в тех краюх тысячелетия, явно дольше самих турков...
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18.05.2022 22:38 Відповісти
Рабочая партия Курдистана признана ООН террористической организацией. Зачем ты сюда кацапов лепишь?
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18.05.2022 22:57 Відповісти
А в тебе чия логіка?
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18.05.2022 23:13 Відповісти
Скорее я могу попытаться объяснить. Человек, по всей видимости, армянского происхождения, а они сильно не любят тюрков и родственны с курдами. Ну и логика у них такая же, как и у кацапов - где пос*ал, там и моя земля. Но у кацапов империя пока сохранилась, поэтому они от этого пока сильно не страдают. А у армян распалась, а амбиции (которые они считают чем-то типа исторической памяти или традиций) остались, поэтому они постоянно враждуют со всеми соседями. Как-то так.
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18.05.2022 23:31 Відповісти
Че ты за херню несешь? Привыкли сосать у всех, кто что-то скажет про территориальную целостность Украины, так дошли до абсурда турецкие байки всем впаривать. Турция - это абсолютная копия параши, во всех отношениях, абсолютное зло...
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19.05.2022 00:55 Відповісти
Абсолютне зло це жиди та ісраєль,тому не ***** тут на турків
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19.05.2022 02:35 Відповісти
Ну тоді можна сказати, що ***** теж займається захистом інтересів своєї країни бо так само як і Ердоган підтримує інших диктаторів, знищує демократію та опозицію в своїй країні, намагається поновити імперію, не визнає геноцидів проти інших народів, робить усе, щоб послабити НАТО.
Визначся вже нарешті, чи ти за вільний світ, чи за пломбір за 20 копійок.
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19.05.2022 10:24 Відповісти
Я не розумію, як Європейська Швеція чи Фінляндія, зможе видати курдів, це буде Анти-людська дія, видавати людей які боролись за те щоб мати свою країну... і заради чого? щоб потім всеодно в разі війни Туреччина всіх кинула, йух вони будуть воювати за європейців за 5ою статею
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18.05.2022 22:16 Відповісти
Ну РПК - официально признана террористической организацией, в т.ч. и ООН. Так что - это не просто люди которые боролись. С таким успехом ИГИЛ - это тоже люди, которые хотели иметь свою страну. А если ромы на Закарпатье захотят иметь свою страну на нашей территории и для достижения своей цели взорвут пару аэропортов или посольств, ты тоже будешь их поддерживать? Кстати, по роду деятельности курды отличаются от цыган только тем, что последние неагрессивны. А так та же наркота и воровство (хотя именно в Закарпатье живут вполне нормальные цыгане).
Кроме того - РПК, помимо того, что является националистической партией, еще и основана на марксистской идеологии. Это такая себе фашистская организация, но пока что без страны. Я понимаю, что Европа любит всяких униженных и оскорбленных, но Турции хватает безумных соседей под боком без Курдистана. Я не знаю, зачем Швеция предоставила убежище членам этой партии. Наверное, хотелось острых ощущений.
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18.05.2022 22:34 Відповісти
Курди підтримують дії московії в Україні, у мене все
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18.05.2022 22:34 Відповісти
Совершенно верно, Турция это ближневосточная "россия" без ЯО, пока. Диктатура с замахом на "рубль" и ударом на "копейку". Турки в Германии симпатизируют ***** и ненавидят США, в самой Турции наверняка все еще хуже.
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18.05.2022 22:36 Відповісти
А вы сначала попытайтесь вникнуть в суть проблемы. США в свое время поддерживали курдов, потому что им нужно было воинственное мясо в регионе Иран/Ирак/Сирия/Турция. А Турции это нужно? Турция защищает свои интересы. Так что требования Эрдогана вполне просты и понятны.
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18.05.2022 22:47 Відповісти
Скачало сам просмотры на сирийскую войну. Я следил почты всё войну. Турки спокойна смотрели как завоюевает ИГИЛ, даже не смотра на зверство. Для США нужно было способные войны для борьбы против ИГИЛ, а турки предлагали всякий исламистов да джихадистов. Как то собрали две групп, первую группу разбила Ал-Нусра, вторая группа сразу отдала всё Ал-Нусре. Для тренировки было потрачена 500 лимонов. Потом США плюнула и сформировала сама группу из местных (большинство были курды), которые и уничтожили ИГИЛ. А вот на подконтрольной Турции территории спокойно жили всякие исламисты да головорезы. Для Турции курды как украинцы. У Турции амбиции не меньше чем Российские.
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18.05.2022 23:24 Відповісти
Хто тобі сказав, шо без ЯЗ - енциклопедія? І це - там турки твого путіна-***** ненавидять, як і ми.
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18.05.2022 23:19 Відповісти
всякие питары пытаются сейчас выгоду получить...
просто некрасиво.
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18.05.2022 22:17 Відповісти
Це банальний шантаж Ердогана ,, і вже ходять чутки що через це , Турцію можуть виключити з НАТО . .
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18.05.2022 22:24 Відповісти
Цього не станеться, бо Туреччина контролює Босфор та Дарданелли.
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18.05.2022 22:27 Відповісти
Ну чому ж - не станеться . Все може бути . В НАТО вже натякнули , що - не будуть терпіти шантажу з боку Туреччини .
А нафіга НАТО , Босфор і Дарданели .? І взагалі - Чорне море , де немає жодної їхньої бази .? Що вони там забули ? .
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18.05.2022 22:38 Відповісти
Все просто, друже: уявляєте собі, що станеться, якщо, не дай Боже, завтра Туреччина знов почне пропускати військові кораблі кацапстану до Чорного моря Босфором (зараз прохід заборонений їм)? Ото ж...
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18.05.2022 22:51 Відповісти
Так - Туреччина закрила протоки через війну в Україні , і на прохання України , а не НАТО . Вона так діє на свій розсуд , і якщо вважає що військові кораблі спричинять в Чорному морі , ескалацію військових дій ..
У 2008 році турки не пустили в Чорне море навіть кораблі НАТО , через війну в Грузії .
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18.05.2022 23:03 Відповісти
В Чорному морі майже всі країни, окрім нас та Сакартвело (Грузії), -- члени НАТО. Як вважаєте, НАТО дуже потрібні "ускладнення"? Чи то Туреччина нас любить більш, ніж НАТО, членом якого вона є з 1952 року?
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18.05.2022 23:24 Відповісти
Мова була не про це . А про те що - в басейні Чорного моря немає баз НАТО , тому для військових кораблів НАТО протоки Туреччини не є надто важливими . Болгарію і Румунію ( членів НАТО ) альянс чудово в змозі захистити і не заходячи в Чорне море .
Їх ракети , навіть із Середземного моря , в змозі достати майже до муськви . .
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18.05.2022 23:38 Відповісти
Не плутайте статут НАТО і конвенцію Монтре. Навіть якщо турки вийдуть з НАТО , то конвенція не дозволяє під час військових дій пропускати через протоки військові кораблі
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18.05.2022 23:13 Відповісти
Кто такое сказал? Решение о возможности прохода военных кораблей принимает Турция единолично, исходя из собственной оценки опасности для Черноморского региона. Запрета на проход для военных кораблей там нет.
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18.05.2022 23:19 Відповісти
По конвенции Монтре турки обязаны не пропускать военные корабли на требование черноморских и средиземноморских стран ,если эти страны обьявляют военное положение . поэтому кацапьё и объявило о "спецоперации"
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19.05.2022 00:40 Відповісти
Больше будет тонуть российских кораблей. Россияне и по рекам могут провести корабли в Чёрное море.
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18.05.2022 23:52 Відповісти
А ты представляешь, что будет, если толкнуть Турция в союз с рашкой? Там же тогда будет и Сирия, и Иран, и Ирак. Вопрос существования Украины тогда даже стоять не будет. Ты это осознаешь?
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18.05.2022 22:54 Відповісти
Осознаю . До чого тут - я ? . Я лише почув про претензії НАТО до турків , сьогодні , на пресмарафоні , і сказав про це на цензорі . Я що , вирішую долю Туреччини в НАТО , чи що ?
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18.05.2022 23:12 Відповісти
Ну извини. Мне показалось, что ты говоришь, что Турция в НАТО не нужна, как многие здесь уже высказались. Но для нас этот вариант нельзя назвать хорошим. Турцию нужно делать нашим союзником.
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18.05.2022 23:16 Відповісти
Все норм .. ! Я зовсім не проти Туреччини в НАТО . Навпаки . .
Хоча і вважаю що - Ердогану все ж таки треба заспокоїтись , і не слід закривати двері НАТО для скандинавів . Розширення НАТО на схід , в інтересах України ,, і ще один добрячий удар по мордяці кацапії ..
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18.05.2022 23:29 Відповісти
Турция, в первую очередь, ценная для НАТО, потому что это ворота НАТО на ближний восток. Ценность Турции для НАТО превышает ценность Финляндии и Швеции вместе взятых. Исключение Турции не возможно. Будут договариваться
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18.05.2022 23:01 Відповісти
сливом курдов?
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18.05.2022 23:37 Відповісти
США потрібно вже розробляти нову стратегію світобудови,враховуючи всі обставини того ,як повели себе деякі держави Євросоюзу та НАТО і притому враховувати ,як потужного нового гравця на міжнародній арені держави Україна.
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18.05.2022 22:25 Відповісти
Все так и правильно говорят, что НАТО это объединение стран с общей системой ценностей - демократия, гуманизм выросший на христианской культуре, свободный рынок и т.п. Все страны НАТО за исключением Турции соответствуют этим ценностям, даже Венгрия, не смотря на свои выкрутасы. А все потому, что Турцию взяли в НАТО через заднюю дверь - понадобилась территория для размещения ТЯО (Першингов) в близи границ СССР, что привело к Карибскому кризису и в результате оказалось все равно без толку, короче туркам просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Похоже теперь настал момент указать им на их место, раз обнаглели, а если не дойдет, то и на дверь. Турция единственная страна НАТО которая не ввела никаких санкций против России, более того активно помогает их обходить к своей выгоде - спец. авиакомпании для русских и прием карточек Мир. Что касается приема в НАТО Финляндии и Швеции, то это не только возможно, но и очень выгодно самим странам НАТО и если бы Турция воспринимала свои обязательства по 5-ой статье в серьез, то тоже бы это понимала! Но нет, им пофиг, а значит и защищать они никого не собирались, и нафиг такой союзник?
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18.05.2022 22:32 Відповісти
Султан такой же ка царь, у него тоже огромные амбиции. Если говорить про террористами, то как там Турции насчет ХАМАС, Ал-Нусра?
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18.05.2022 22:33 Відповісти
Європа 50 років шантажувала Туреччину , водила її за ніс довкола "відчинених дверей" в ЄС . Тож тепер турки отримали шанс відтягнутись по повній на євро-брехунах . Все чесно і справедливо . Брехня повинна перестати бути "західною цінністю".
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18.05.2022 22:38 Відповісти
Да .,я смотрю по всему миру , ***** крепко за яйца держит , всяких эрдоганов
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18.05.2022 22:48 Відповісти
Не знаю как насчет Эрдоганов а курдов держит, при том крепенько так.)
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18.05.2022 23:18 Відповісти
Схоже, Туреччини скоро не буде в НАТО.
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18.05.2022 22:57 Відповісти
Турция - ключевая фигура в НАТО. Так что так вопрос точно не стоит.
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18.05.2022 23:00 Відповісти
Да какая ключевая фигура? Ключевые фигуры это Штаты и Британия. Немцы и тем более французы играют второстепенные роли. А турки как подосрали НАТО при покупке у мордора С-400? Это не слыханно страна НАТО покупает еще у кого? У козломордых ПВО. Турки здесь зарвались с перебором. Швеция и Финляндия очень ценны для НАТО в дополнение к натовской Норвегии на всем севере Европы и кстати и Арктики. А в Арктике козломордые много бесятся. Так что...
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18.05.2022 23:30 Відповісти
И еще одно : кто-то слышал чтобы турки вместе американцами , британцами и другими пребывали где-то в Афганистане , Ираке . То-то... В Сирии да . но они там просто против курдов и сами по себе. В Ливии поддерживали оружием и тоже отдельно от всех
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18.05.2022 23:48 Відповісти
Ну так поинтересуйся, почему они купили С-400. Они хотели купить Patriot, им не продали. Им нужно было без ПВО остаться? У них регион не настолько спокойный, чтобы позволить себе такое. У нас тоже С-300 на вооружении, и Буки, и Стрелы. Нам тоже нельзя в НАТО?
Штаты - далеко, а Великобритания - практически остров в Атлантическом океане. Кроме того сфера их интересов распространяется еще и на Австралию. А Турция - мощная сила в Черноморском и Средиземноморском регионе.
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18.05.2022 23:49 Відповісти
Кто им не хотел продать пэтриоты? Ты чё? Это как раз козломордые из кожи вон лезли , чтобы сунутся и продать С-400 наверняка с выгодой некоторых местных чинуш , зная заранее что это поссорит турков с Штатами. Не хотели продать пэтриоты , а потом и ввели санкции на не поставку запчастей к F-16 . Проснись и пой великий политик
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19.05.2022 00:35 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/erdogan-zayavil-chto-esli-by-ssha-prodali-turcii-sistemu-pro-patriot-to-ne-prishlos-by-pokupat-s-400-u-rf-1574532.html https://gordonua.com/news/worldnews/erdogan-zayavil-chto-esli-by-ssha-prodali-turcii-sistemu-pro-patriot-to-ne-prishlos-by-pokupat-s-400-u-rf-1574532.html

https://nv.ua/world/countries/turciya-ssha-soglasilis-prodat-rakety-patriot-poslednie-novosti-50074811.html

Это кому нужно проснуться? США предложили Турции Патриоты только после того, как контракт с парашей был практически выполнен в обмен на то, что турки не будут вводить эти комплексы в эксплуатацию. А до этого они турков долго игнорировали. А Эрдоган не из тех, кто любит, когда его водят за нос. Кто поддержал турков, когда они сбили кацапский ватолет? Никто. Вот Эрдоган и играет свою игру.
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19.05.2022 04:02 Відповісти
Эрдоган красавец)) и это, ежели чего, кто не вкурсе, а тут не в курсе 99%, курды свои в доску для пуйла и руцкого мира и поддерживают ...ммм "спецоперацию". Это так для справки.
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18.05.2022 23:16 Відповісти
Цим бусурманам важлива не укріплення міці Альянсу, а за цей рахунок вирішення своїх шкурних питань. Не здивуюся, якщо Туреччина у критичний момент ударить Альянсу у спину. Велика помилка була набирати до НАТО таку ******* (включно хорватів, мадярів, румунів, болгарів...). Якраз Фінляндія І Швеція мала би значну ролю для Альянсу....
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18.05.2022 23:22 Відповісти
Курды поддерживают Россию - есть такое. Но и турки не против России, все афро-азия-станы настолько ненавидят Запад, что несмотря на междоусобные войны - готовы стать мясом для орков.
Но это 30% проблемы. Швеция не продает Турции оружия, Эрдоган купил русское ПВО и этим поставил под вопрос натовские стандарты. Это тоже условие Эрдогана.
Так же факт, что Пуйло в Европе поддерживают только в основном турки, а остальные (азиаты-латины-африканцы на своей волне - им просто пох.)
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18.05.2022 23:28 Відповісти
Вельмі цікавае абагульненне. Японія ненавідзіць Захад? Паўднёвая Карэя? Сінгапур? Праблема курдаў у тым, што вось якраз такія абагульненні і поўная адсутнаць гістарычных ведаў кіруюць ******** геапалітыкай. Па сутнасці народ, які не ўтварыў сваёй дзяржавы пасля развалу Атаманскай Імперыі і за гэта іх запісваюць у тэрарысты, а што там з імі робяць "браты" туркі ці іранцы ніхто ня хоча ведаць, альбо заплюшчваюць вочы. Таксама як было з Ічкерыяй, дазаплюшчваліся... Расея знішчыла сотні тысяч (калі ўлічыць усе войны), а яе прынялі ў Раду Еўропы.
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19.05.2022 00:52 Відповісти
Очередной раз получить отступные с росии.То за транзит нефти, то,за вывоз награбленного с Украины зерна, то ещё что либо. Деньги не пахнут.
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18.05.2022 23:39 Відповісти
Хе-хе... Вот и всё. Финляндия и Швеция уже не идут в НАТО. Турция отрабатывает деньги ***** 😂😂😂
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19.05.2022 00:02 Відповісти
Идут.
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19.05.2022 03:57 Відповісти
Хе-хе... Вот и всё. Финляндия и Швеция уже не идут в НАТ. Турция отрабатывает деньги ***** 😂😂😂
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19.05.2022 00:04 Відповісти
Хто наступний?
- Німеччина буде вимагати від Франків повернути на місце священний дуб Ігдрассіль;
- Болгарія буде вимагати повернути їй Македонію і Добруджу.
- Чехія буде вимагати включити пункт про повернення їй територій Великоморавського князівства.
- Франція буде вимагати повернути скарби тамплієрів і священний грааль.
- Британія скаже знайти Ескалібур короля Артура.
- Польща скаже щоб Данія поставила назад священний храм слов'ян на острові Руян...
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19.05.2022 00:26 Відповісти
Гіпатэтычная будучыня: Турцыя назвала ўмовы выканання артыкула 5 Вашынгтонскага дагавору пасля нападу Расейскай Федэрацыі на Эстонію.
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19.05.2022 00:32 Відповісти
Головне, що і Швецію, і Фінляндію запевнили, що їх приймуть дуже швидко.

Стидобище просто.
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19.05.2022 01:30 Відповісти
Чого султан окропом пісяє, від нього не залежить нічого, захочуть США приймуть, а турків на х.., пошлють.
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19.05.2022 05:51 Відповісти
 
 