Країни G7 готують пакет економічної підтримки України на $15 мільярдів, - The Washington Post
Країни Великої сімки (G7) готують новий масштабний пакет економічної допомоги Україні з метою компенсації збитків від російського вторгнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Світові лідери обговорювали надання допомоги українцям у розмірі $15 мільярдів для компенсації фінансових втрат, спричинених війною", - повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на двох чиновників, обізнаних із планами G7
Остаточні деталі рішення опрацьовуються, зазначили джерела.
За оцінками українського уряду, дефіцит бюджету України становить близько $5 мільярдів упродовж кожного місяця війни.
Планується, що допомога G7 піде на забезпечення бюджетного дефіциту України упродовж періоду за три місяці. Це вважається короткостроковою економічною допомогою, тож світові лідери вже сигналізували, що може знадобитися набагато більший довгостроковий пакет для економічного відновлення України.
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Справжня допомога...це залучення інвестицій в країну...відкриття нових підприємств і високотехнічного виробництва, надання населенню нових робочих місць.....
Все просто...людина працює, заробляє і витрачає на свій розсуд...не потрібно населенню ці соціальні подачки від Заходу...
Но для этого нужно перевести Украину из демократии второго типа в демократию первого типа.
Такой перевод делают США ,как правящий гегемон западного мира -будет у них желание и необходимость -все делается за пару лет
Открытым остается вопрос: Как долго может существовать бестолочь и бездельник, если ему "благодетели" ежемесячно дают денег на безбедное существование? Нужно ли ему напрягаться и работать? (это я о нашем правительстве, если кто не понял)