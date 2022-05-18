УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 530 7

Країни G7 готують пакет економічної підтримки України на $15 мільярдів, - The Washington Post

семерка

Країни Великої сімки (G7) готують новий масштабний пакет економічної допомоги Україні з метою компенсації збитків від російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Світові лідери обговорювали надання допомоги українцям у розмірі $15 мільярдів для компенсації фінансових втрат, спричинених війною", - повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на двох чиновників, обізнаних із планами G7

Остаточні деталі рішення опрацьовуються, зазначили джерела.

За оцінками українського уряду, дефіцит бюджету України становить близько $5 мільярдів упродовж кожного місяця війни.

Також читайте: Країни G7 продовжуватимуть допомагати Україні та посилювати економіко-політичну ізоляцію Росії, - заява глав МЗС

Планується, що допомога G7 піде на забезпечення бюджетного дефіциту України упродовж періоду за три місяці. Це вважається короткостроковою економічною допомогою, тож світові лідери вже сигналізували, що може знадобитися набагато більший довгостроковий пакет для економічного відновлення України.

Автор: 

G-7 G7 (1031) допомога (8276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця "допомога" розійдеться по кишеням влади і наближених до влади....

Справжня допомога...це залучення інвестицій в країну...відкриття нових підприємств і високотехнічного виробництва, надання населенню нових робочих місць.....
Все просто...людина працює, заробляє і витрачає на свій розсуд...не потрібно населенню ці соціальні подачки від Заходу...
показати весь коментар
18.05.2022 22:25 Відповісти
Яке там виробництво, тупа курка рангу секретарки з податковоi може зупинити завод... Хто в таких умовах захоче iнвестувати...
показати весь коментар
18.05.2022 22:42 Відповісти
если бы у Запада было бы желание-нашу коррупцию можна было бы убрать точно также ,как убрали ее в Польше,Болгарии,Румынии и др. странах .
Но для этого нужно перевести Украину из демократии второго типа в демократию первого типа.
Такой перевод делают США ,как правящий гегемон западного мира -будет у них желание и необходимость -все делается за пару лет
показати весь коментар
18.05.2022 23:21 Відповісти
І довпойопів73% знову захід должєн. А ти будеш і далі голосувати за клоунів, діджеїв і корабєльних сосон. Може досить голосувати по пріколу, для початку?!
показати весь коментар
19.05.2022 09:06 Відповісти
Кремлівські шавки брешуть,а караван йде !!!)))
показати весь коментар
18.05.2022 22:40 Відповісти
За помощь конечно спасибо.
Открытым остается вопрос: Как долго может существовать бестолочь и бездельник, если ему "благодетели" ежемесячно дают денег на безбедное существование? Нужно ли ему напрягаться и работать? (это я о нашем правительстве, если кто не понял)
показати весь коментар
19.05.2022 08:44 Відповісти
 
 