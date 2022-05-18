Байден особисто прискорюватиме процес вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, – Білий дім

Президент США Джо Байден має намір особисто долучитися до прискорення процесу приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Фінляндія і Швеція подали свої офіційні заявки на членство в НАТО, президент Байден привітав їх рішення й працюватиме із союзниками по альянсу, а також із Конгресом для забезпечення швидкого процесу розширення НАТО", - зауважив радник президента США.

Він також нагадав, що в четвер Байден зустрінеться в Білому домі з президентом Фінляндії і прем’єр-міністром Швеції, щоб "скоординувати подальше просування" цього процесу.

"Троє лідерів також матимуть можливість звірити позиції щодо наших об’єднаних зусиль на підтримку України та її протистояння жорстокому вторгненню з боку росії",- зазначив Салліван. Після цього лідери проведуть пресконференцію з питань безпеки європейського регіону, додав радник Байдена.

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Він назвав "історичною подією, переломним моментом для європейської безпеки" процес вступу Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного альянсу. Адже, за його словами, "дві країни, які довгий час підтримували нейтралітет, приєднаються до найпотужнішого у світі оборонного альянсу" та посилять його своїми можливостями.

Салліван підкреслив, що президент Байден згуртував країни Вільного світу на захист України та протистояння російській агресії. Глава Білого дому й надалі зосереджуватиме увагу, щоб ці зусилля мали успіх, наголосив радник з питань національної безпеки президента США.

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