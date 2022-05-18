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Байден особисто прискорюватиме процес вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, – Білий дім

байден

Президент США Джо Байден має намір особисто долучитися до прискорення процесу приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Фінляндія і Швеція подали свої офіційні заявки на членство в НАТО, президент Байден привітав їх рішення й працюватиме із союзниками по альянсу, а також із Конгресом для забезпечення швидкого процесу розширення НАТО", - зауважив радник президента США.

Він також нагадав, що в четвер Байден зустрінеться в Білому домі з президентом Фінляндії і прем’єр-міністром Швеції, щоб "скоординувати подальше просування" цього процесу.

"Троє лідерів також матимуть можливість звірити позиції щодо наших об’єднаних зусиль на підтримку України та її протистояння жорстокому вторгненню з боку росії",- зазначив Салліван. Після цього лідери проведуть пресконференцію з питань безпеки європейського регіону, додав радник Байдена.

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Він назвав "історичною подією, переломним моментом для європейської безпеки" процес вступу Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного альянсу. Адже, за його словами, "дві країни, які довгий час підтримували нейтралітет, приєднаються до найпотужнішого у світі оборонного альянсу" та посилять його своїми можливостями.

Салліван підкреслив, що президент Байден згуртував країни Вільного світу на захист України та протистояння російській агресії. Глава Білого дому й надалі зосереджуватиме увагу, щоб ці зусилля мали успіх, наголосив радник з питань національної безпеки президента США.

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Автор: 

Байден (2883) Фінляндія (1290) членство в НАТО (1710) Швеція (947)


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Це правильно. Хто такий Ердоган против Байдена.
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18.05.2022 23:00 Відповісти
будет пинать Реджепа?
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18.05.2022 23:03 Відповісти
Балтийцы одобряютъ

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18.05.2022 23:04 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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18.05.2022 23:05 Відповісти
Дякуємо що й пдч не дали за всі роки що просили.
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18.05.2022 23:06 Відповісти
Это правильно. торопиться надо. А то еще войну вздумают закончить. Глядишь лаптеногие еще и ракетами попугать успеют. Как там Расмуссен пис..нул. Пока они заняты Украиной пора принимать новых членов.) Один только красавец Раджэп радует) Ну а че, нищебродам мадярам и купленному в доску Орбанту можно а ему нет? Тот хотя бы свои интересы отстаивает. Может себе позволить свою игру вести.
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18.05.2022 23:13 Відповісти
Це натяк турецькому *****, щоб збирав манатки і валив у тайожний саюз
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19.05.2022 10:27 Відповісти
 
 