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Новини
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Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Брінк на пост посла Штатів в Україні

брінк

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні/

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла в Україні, відправивши потужне послання: підтримка США України продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Тепер її кандидатуру має затвердити Сенат у повному складі найближчими днями.

Бріджит Брінк є співробітником держдепу США з 1996 року, з 2019 року вона була послом США у Словаччині.

Читайте: Брінк обіцяє якнайскоріше повернути посольство США до Києва

Автор: 

посол (1094) США (22395) Сенат США (593) Брінк (224)


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"Брідbіт Брінк"...
Бріджит..
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18.05.2022 23:05 Відповісти
ойц...я подумав ,шо то та шо пісні співала..Брія Блессінг
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18.05.2022 23:17 Відповісти
Курт Волкер её кандидатуру одобрил - какие проблемы ?
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19.05.2022 02:22 Відповісти
 
 