Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Брінк на пост посла Штатів в Україні
Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні/
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла в Україні, відправивши потужне послання: підтримка США України продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.
Тепер її кандидатуру має затвердити Сенат у повному складі найближчими днями.
Бріджит Брінк є співробітником держдепу США з 1996 року, з 2019 року вона була послом США у Словаччині.
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Бріджит..