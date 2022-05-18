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Новини
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В Євросоюзі є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Кулеба

кулеба

В Євросоюзі немає розбіжностей між словом і ділом, коли йдеться про зброю та санкції, але розбіжності є, коли йдеться про статус кандидата на членство України в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не бачимо розбіжностей між словом і ділом в ЄС, коли йдеться про зброю та санкції, але ми бачимо, коли йдеться про статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми вже три місяці чуємо, що Україна належить Європі, й про те, як мужньо ми захищаємо європейські цінності. Але політичного визнання цього немає! Тому ми запитуємо себе, наскільки щирі ці прекрасні слова", - сказав Кулеба в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.

Очільник українського МЗС зазначив, що хороша новина полягає в тому, що Нідерланди не відіграють провідної ролі у блокуванні цього рішення і що жодна європейська країна не може собі дозволити відігравати таку роль.

"Скептики справді є. Але Європа змінилася, і країни ЄС не мають жодного раціонального аргументу, який виправдовував би відмову в статусі кандидата для України. Цей статус означатиме лише визнання, що країна має чітко визначене місце в європейському інтеграційному проєкті", - пояснив міністр.

Також читайте: Тільки одна країна ЄС блокує введення нафтового ембарго стосовно Росії, - Кулеба

Кулеба наголосив, що "це політичний сигнал, який іще не означає автоматичного членства". На його думку, тому ті, хто кажуть, що Україна "не готова до ЄС" і не роблять цього кроку - маніпулюють громадською думкою.

"Ми не говоримо, що ми хочемо увійти до ЄС завтра. Надавши нам статус кандидата, ви допоможете нам подолати наявні проблеми, зокрема корупцію, і розвинути нашу країну у такий спосіб, щоб ми всі стали сильнішими", - зазначив глава МЗС

Автор: 

членство в ЄС (1223) Євросоюз (13300) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+19
Таня Чорновол, що воює в моїй бригаді, отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року. Тарас Березовец
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18.05.2022 23:19
+13
в Европі вже є розбіжності ,щоб сахраніть ліцо )(уйлу..поступитись територіями України..чтоби нєбило вайни...кляті Шольци і проститутки Макрони
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18.05.2022 23:20
+5
Звісно недочуває. То ж не на її території вибухає.
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18.05.2022 23:27
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Таня Чорновол, що воює в моїй бригаді, отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року. Тарас Березовец
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18.05.2022 23:19 Відповісти
А що, суд не пійшов за російським кораблем???? То не так довго вже...
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18.05.2022 23:27 Відповісти
в Европі вже є розбіжності ,щоб сахраніть ліцо )(уйлу..поступитись територіями України..чтоби нєбило вайни...кляті Шольци і проститутки Макрони
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18.05.2022 23:20 Відповісти
Га! Розбіжності... Розбіжались та ************.
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18.05.2022 23:26 Відповісти
Європа щось мабуть недочуває?
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18.05.2022 23:24 Відповісти
Звісно недочуває. То ж не на її території вибухає.
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18.05.2022 23:27 Відповісти
Жалко что орковскую орду нельзя как то пропустить в туж Венгрию-пусть бы порезвились с родственничками
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18.05.2022 23:30 Відповісти
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18.05.2022 23:48 Відповісти
Насправді є навіть дуже великі розбіжності і в санкціях і в постачанні зброї. І в збережені лиця путлєру і в червоному телефону між макроном і путлєром. Щось ця стаття якась трохи дивна. Або ми всього не знаємо і є закулісні перемовини, або у нашій владі є люди хворі на альцаймер.
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18.05.2022 23:57 Відповісти
Це позерство прохвостів з ОПи -ми ще огого, ми ще можемо на.... ти (і більш нічого). Це старання разом із іншими "симпатягами рузге" сохраніть морду ліца, правда свою, бо морду ліца фурерка вже ніхто не вбереже. зараз прохвости зайнялись своєю звичною справою - гадити під дверима історії.
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19.05.2022 00:12 Відповісти
"После недель волнений в ожидании того, если Россия разгромит Украину, западноевропейские лидеры теперь обеспокоены тем, что может произойти, если Украина действительно победит. Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров Франции, Германии и Италии заключить, что когда-то немыслимая победа Украины теперь вполне возможна", - отмечает издание.

Большое беспокойство состоит, в частности, в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей за пределы досягаемости. Поэтому некоторые западноевропейские столицы втихаря выступают за "сохранение лица" зачинщика конфликта, даже если это будет стоить Украине территорий, - констатирует Politico.
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19.05.2022 00:12 Відповісти
@alexx

Піонтковський (і Швець також) помітив активізацію проплачених консерв у журналістському і політичному колах Європи і Америки.

РФія, серйозно побита ВСУ фронтах, намагається вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, щоб досягти якщо не припинення, то суттєвого зменшення допомоги Украіні.

Окрім Політіко, була подібна статейка у Вашингтон Пост і десь у інших медіа.

Це гібридна війна, іі теж потрібно брати до розрахунку і проводити контратаки. Я би на місті Зеленського залучив і Огризка, і Клімкіна, досвідчених дипломатів, і навіть, Порошенка : нехай іздять, спілкуються з парламентарями, дають інтерв'ю, не вилазять з ефірів західного ТБ.
Бо Кулеба і наші посли у інших краінах світу, на мій погляд, мишей не ловлять (не кажучи вже того красавчика, який обізвав канцлера Германіі ковбасою, недоумок).
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19.05.2022 04:59 Відповісти
Якийсь оксюморон! Я не розумію логики європейських політиків. Україна - це Європа? Так. Так, То надайте нам статус, хочь кандидата. Ну ви розумієте... Приїздять толпами у Бучу, охають, ахають, фоткаються на фоні руїн, хитають головами. Потім вже дома говорять, що треба дати путіну можливість до перемовин, про яки він чути не хоче. Він їм погрожує ядерною війною-воникупують в нього газ та нафту. Парадокс...
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19.05.2022 00:19 Відповісти
Політичні ревнощі Німеччини, Франції та Італії щодо політичного посилення України викривають їхнє побоювання втратити ведучі ролі в Євросоюзі після війни.
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19.05.2022 00:56 Відповісти
Беню ще не грохнули щоб потiм подоiти бакси коли жиру набереться?
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19.05.2022 02:22 Відповісти
«...Надавши нам статус кандидата, ви допоможете нам подолати наявні проблеми, зокрема корупцію, і розвинути нашу країну у такий спосіб, щоб ми всі стали сильнішими.»

Really? І це говорить головний дипломат Украіни?

Ні, пане міністре.

Надавши нам статус кандидата швидко, Захід дістає шанс, по-перше, продемонструвати свою беззастережну підтримку боротьбі украінців проти кривавого агресора, а по-друге, показати розуміння того, що Украіна боронить не лише себе, але й усю демократичну Європу - від повторення тих жахів, з якими європейці мають бути знайомими з часів 2-і світовоі війни. А якщо забули - welcome to mass graves у Бучі, Бородянці, Маріуполі та усіх інших тимчасово окупованих землях нашоі краіни.

І отака недолуга уся наша влада: недопрезиденти, недоміністри і недовиборці. Нічого толком ані сказати не можуть, ані тим більше - зробити.

«Дураки і дороги»? Ні, лише дураки. Вони ж і дороги вже побудували.
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19.05.2022 04:42 Відповісти
Як активізувались зелені тролі, може краще замість пошуку ворогів у Європі придивитись до дій зелених лохів тут в Україні і чесно признатись що зеДебіл і його підручні все роблять, щоб нам не надали європейських перспектив. Спочатку затвердіть переможця на конкурсі антикорупційного прокурора, скасуйте прийнятий для бені закон про наглядові ради, перестаньте продавати бені на халяву газ, паливо,електроенергію. Усі ті що тут критикують Європу якщо не зелені тролі, то просто трішки нерозумні.
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19.05.2022 06:01 Відповісти
никому не нужна 100% коррумпированная страна, с ворюгами олтгархами и нищим народом, которую построили 5 ссученных гнилых ворюг президентов-
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19.05.2022 06:51 Відповісти
Чого це ви так болгарів ображаєте?
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19.05.2022 07:28 Відповісти
Даааа...Вы правы относительно догнивания пост. совковых бантустанов и улусов. Но первенство в этой выгребной клоаке занимает мАсковский улус. В котором из квартир и явочных хаз время от времени конкуренты по коррупии камазами арестовывают и вывозят по десять пятнадцать тонн "зеленых фантиков". И это у полковников. Какие там заначки у генералов пока не информировали. Генералы под зонтиком кремлевского параноика, трупоеда падальщика под погонялом Моль.
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19.05.2022 07:34 Відповісти
Це про Албанію 2009, і головні стандарти НАТО, за які її туди прийняли "без разнагласій"?
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19.05.2022 07:51 Відповісти
Ответ прост: Никто не хочет видеть в ЕС коррупционное дно, возглавляемое клоуном под управлением олигарха. Убедительная причина? Мне кажется, более чем.
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19.05.2022 08:32 Відповісти
Похер. Сінгапур в нато в єс? Самі зробим. Нехай просять. Млять що за благанняя.
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19.05.2022 09:04 Відповісти
 
 