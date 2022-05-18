В Євросоюзі є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Кулеба
В Євросоюзі немає розбіжностей між словом і ділом, коли йдеться про зброю та санкції, але розбіжності є, коли йдеться про статус кандидата на членство України в ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не бачимо розбіжностей між словом і ділом в ЄС, коли йдеться про зброю та санкції, але ми бачимо, коли йдеться про статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми вже три місяці чуємо, що Україна належить Європі, й про те, як мужньо ми захищаємо європейські цінності. Але політичного визнання цього немає! Тому ми запитуємо себе, наскільки щирі ці прекрасні слова", - сказав Кулеба в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.
Очільник українського МЗС зазначив, що хороша новина полягає в тому, що Нідерланди не відіграють провідної ролі у блокуванні цього рішення і що жодна європейська країна не може собі дозволити відігравати таку роль.
"Скептики справді є. Але Європа змінилася, і країни ЄС не мають жодного раціонального аргументу, який виправдовував би відмову в статусі кандидата для України. Цей статус означатиме лише визнання, що країна має чітко визначене місце в європейському інтеграційному проєкті", - пояснив міністр.
Кулеба наголосив, що "це політичний сигнал, який іще не означає автоматичного членства". На його думку, тому ті, хто кажуть, що Україна "не готова до ЄС" і не роблять цього кроку - маніпулюють громадською думкою.
"Ми не говоримо, що ми хочемо увійти до ЄС завтра. Надавши нам статус кандидата, ви допоможете нам подолати наявні проблеми, зокрема корупцію, і розвинути нашу країну у такий спосіб, щоб ми всі стали сильнішими", - зазначив глава МЗС
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Большое беспокойство состоит, в частности, в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей за пределы досягаемости. Поэтому некоторые западноевропейские столицы втихаря выступают за "сохранение лица" зачинщика конфликта, даже если это будет стоить Украине территорий, - констатирует Politico.
Піонтковський (і Швець також) помітив активізацію проплачених консерв у журналістському і політичному колах Європи і Америки.
РФія, серйозно побита ВСУ фронтах, намагається вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, щоб досягти якщо не припинення, то суттєвого зменшення допомоги Украіні.
Окрім Політіко, була подібна статейка у Вашингтон Пост і десь у інших медіа.
Це гібридна війна, іі теж потрібно брати до розрахунку і проводити контратаки. Я би на місті Зеленського залучив і Огризка, і Клімкіна, досвідчених дипломатів, і навіть, Порошенка : нехай іздять, спілкуються з парламентарями, дають інтерв'ю, не вилазять з ефірів західного ТБ.
Бо Кулеба і наші посли у інших краінах світу, на мій погляд, мишей не ловлять (не кажучи вже того красавчика, який обізвав канцлера Германіі ковбасою, недоумок).
Really? І це говорить головний дипломат Украіни?
Ні, пане міністре.
Надавши нам статус кандидата швидко, Захід дістає шанс, по-перше, продемонструвати свою беззастережну підтримку боротьбі украінців проти кривавого агресора, а по-друге, показати розуміння того, що Украіна боронить не лише себе, але й усю демократичну Європу - від повторення тих жахів, з якими європейці мають бути знайомими з часів 2-і світовоі війни. А якщо забули - welcome to mass graves у Бучі, Бородянці, Маріуполі та усіх інших тимчасово окупованих землях нашоі краіни.
І отака недолуга уся наша влада: недопрезиденти, недоміністри і недовиборці. Нічого толком ані сказати не можуть, ані тим більше - зробити.
«Дураки і дороги»? Ні, лише дураки. Вони ж і дороги вже побудували.