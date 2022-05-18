В Євросоюзі є розбіжності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Кулеба

В Євросоюзі немає розбіжностей між словом і ділом, коли йдеться про зброю та санкції, але розбіжності є, коли йдеться про статус кандидата на членство України в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не бачимо розбіжностей між словом і ділом в ЄС, коли йдеться про зброю та санкції, але ми бачимо, коли йдеться про статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми вже три місяці чуємо, що Україна належить Європі, й про те, як мужньо ми захищаємо європейські цінності. Але політичного визнання цього немає! Тому ми запитуємо себе, наскільки щирі ці прекрасні слова", - сказав Кулеба в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.

Очільник українського МЗС зазначив, що хороша новина полягає в тому, що Нідерланди не відіграють провідної ролі у блокуванні цього рішення і що жодна європейська країна не може собі дозволити відігравати таку роль.

"Скептики справді є. Але Європа змінилася, і країни ЄС не мають жодного раціонального аргументу, який виправдовував би відмову в статусі кандидата для України. Цей статус означатиме лише визнання, що країна має чітко визначене місце в європейському інтеграційному проєкті", - пояснив міністр.

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Кулеба наголосив, що "це політичний сигнал, який іще не означає автоматичного членства". На його думку, тому ті, хто кажуть, що Україна "не готова до ЄС" і не роблять цього кроку - маніпулюють громадською думкою.

"Ми не говоримо, що ми хочемо увійти до ЄС завтра. Надавши нам статус кандидата, ви допоможете нам подолати наявні проблеми, зокрема корупцію, і розвинути нашу країну у такий спосіб, щоб ми всі стали сильнішими", - зазначив глава МЗС