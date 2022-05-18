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Новини Санкції проти Росії
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Шмигаль закликав G7 підготувати закони для конфіскації російських активів на користь України

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав країни G7 розпочати підготовку законодавства щодо конфіскації активів Росії на користь України.

Про це він заявив, виступаючи перед міністрами розвитку країн Групи семи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави уряду, після закінчення війни Україна відновлюватиме інфраструктуру та будуватиме якісно нову економіку на принципах сталого розвитку.

"Ключовим джерелом фінансування цього плану стане Фонд відновлення України, який буде наповнюватися з п’яти джерел. Але основою відновлення мають стати кошти окупанта. Як і будь-який агресор у майбутньому, росія має розуміти ціну війни", - наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 готують пакет економічної підтримки України на $15 мільярдів, - The Washington Post

Він закликав країни G7 розпочати підготовку національного, а також міжнародного законодавства щодо конфіскації заморожених активів росії та передачі їх на користь Україні.

"Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канади. Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України та не заплатив за це", — наголосив Прем'єр-міністр.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Денис Шмигаль (4538) актив (237)


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Топ коментарі
+2
Ти спочатку в Україні такий механізм створи!
Бо декілька "дочок" парашкінських компаній працюють і все в них добре!
А то звикли права качати у всіх!
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18.05.2022 23:44
+2
странные вы..вы пашу-мерседеса сначала с компанией до трусов разденьте...
потом предъявы предъявляйте до G7...
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18.05.2022 23:50
+1
Денис Шмигаль закликав країни G7 розпочати підготовку законодавства щодо конфіскації активів Росії на користь України. G7 так зразу послухали, взяли і розпочали.
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18.05.2022 23:48
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Ти спочатку в Україні такий механізм створи!
Бо декілька "дочок" парашкінських компаній працюють і все в них добре!
А то звикли права качати у всіх!
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18.05.2022 23:44 Відповісти
хто у "слуг народу" друзі
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18.05.2022 23:46 Відповісти
Денис Шмигаль закликав країни G7 розпочати підготовку законодавства щодо конфіскації активів Росії на користь України. G7 так зразу послухали, взяли і розпочали.
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18.05.2022 23:48 Відповісти
странные вы..вы пашу-мерседеса сначала с компанией до трусов разденьте...
потом предъявы предъявляйте до G7...
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18.05.2022 23:50 Відповісти
"Официант уж вспомнил вашу маму, хотя старушка и представилась давно"
Вам нужны трусы с покойника Грачева?
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19.05.2022 07:19 Відповісти
нужно предложить очень простой механизм - площадь разрушенного дома квартиры умножается на среднюю цену за квадрат в регионе и выплачивается на счет пострадавшего -все он уже сам решает какую квартиру покупать или где дом строить
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19.05.2022 00:14 Відповісти
цена буды привязана ещё и к инфраструктуре...яка також в щебень часто..
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19.05.2022 00:42 Відповісти
Стоять.
А обстановку? Давайте по средним ценам Икеии и Эльдорадо, и субсидии как в 12-Ом году.
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19.05.2022 07:24 Відповісти
А если серьезно?
В разбитый Макарив/Мариуполь возвращается 5 тысяч переселенцев, у каждого в кармане по 50 тысяч евро.
Спрогнозируйте их дальнейшие действия.
Нах мне тот Макарив, и цены на вторичку в Житомире.
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19.05.2022 07:44 Відповісти
Всіх воно вчить і дає вказівки. Немає совісті.
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19.05.2022 06:43 Відповісти
 
 