Шмигаль закликав G7 підготувати закони для конфіскації російських активів на користь України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав країни G7 розпочати підготовку законодавства щодо конфіскації активів Росії на користь України.
Про це він заявив, виступаючи перед міністрами розвитку країн Групи семи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За словами глави уряду, після закінчення війни Україна відновлюватиме інфраструктуру та будуватиме якісно нову економіку на принципах сталого розвитку.
"Ключовим джерелом фінансування цього плану стане Фонд відновлення України, який буде наповнюватися з п’яти джерел. Але основою відновлення мають стати кошти окупанта. Як і будь-який агресор у майбутньому, росія має розуміти ціну війни", - наголосив Шмигаль.
Він закликав країни G7 розпочати підготовку національного, а також міжнародного законодавства щодо конфіскації заморожених активів росії та передачі їх на користь Україні.
"Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канади. Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України та не заплатив за це", — наголосив Прем'єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо декілька "дочок" парашкінських компаній працюють і все в них добре!
А то звикли права качати у всіх!
потом предъявы предъявляйте до G7...
Вам нужны трусы с покойника Грачева?
А обстановку? Давайте по средним ценам Икеии и Эльдорадо, и субсидии как в 12-Ом году.
В разбитый Макарив/Мариуполь возвращается 5 тысяч переселенцев, у каждого в кармане по 50 тысяч евро.
Спрогнозируйте их дальнейшие действия.
Нах мне тот Макарив, и цены на вторичку в Житомире.