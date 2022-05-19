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Новини Війна
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Всі, хто перебувають під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться в усі українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим".

Президент підкреслив, що відповідь на питання, скільки часу триватиме війна, може дати лише реальна ситуація на полі бою.

"Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - наголосив він.

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"Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - пояснив Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23642) окупація (6652)


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Топ коментарі
+46
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19.05.2022 00:14
+28
Зеленському треба менше 3.14здіти і більше робити. Про розмінування перешийку вже казати не буду. 101 раз казати не має сенсу про Дерьмака та Верещучку. Але навіть якщо так то злочинне розмінування перешийку ще не привід був кидати південь та відводити армію аж до Запоріжжя та Миколаїва кинувши Мелітополь та Херсон. За це дехто з командування повинен був відповісти за законами воєнного часу, а він Героя Україна та орден з хрестом отримав. Незважаючи на все це Херсон можна було звільнити вже давно і західна зброя для цього не потрібна. Просто треба розбити Антонівський міст, який все одно орки відступаючи підірвуть. Тому нема сенсу його берегти. Якщо хтось в Генштабі не здатний спланувати цю операцію то можна і замінити, бо священних корів існувати не повинно. Так само як і коней на переправі міняти можна і треба. Особливо якщо запрягли замість коней вислюків.
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19.05.2022 01:12
+26
просто трепло и балабол - тошнит от его пустых обещаний
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19.05.2022 01:17
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*****, за ****** не ******. Язык без костей, можно молоть, что хочешь. А тем временем в Мариуполе случилась настоящая катастрофа. Так бесславно и позорно закончилась история сопротивления Мариуполя в Азовстали. Зачем нужно было доводить до пленения? Теперь унижения, пытки и смерть в мучениях. Никакого обмена не будет, или обменяют несколько человек на сотни орков. А остальных более 1000 украинских военных казнят, либо орки потребуют перемирия и капитуляции Украины. Война для Украины проиграна. Эта сдача в плен будет иметь катастрофические последствия для Украины.
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19.05.2022 00:14 Відповісти
нет не проиграна, но моральный удар конечно очень серьезный. Что-то нужно срочно решать с Лисичанском и Северодонецком, потому что там ситуация очень близка к окружению, как в Мариуполе
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19.05.2022 00:28 Відповісти
За 8 років Україна маючи перевагу у всьму над ДЛНР не повернула Донецьк та Луганськ.
Тому зараз немає шансу повернути ще майже третину території.
Тільки якщо всіх зрадників при владі та ВСУ хоча б відсторонять від можливості шкодити.
Але цього не буде.
А буде те, що з окупованих територій знову будуть приїздити судді та судити тих, хто може зашкодити далі розкрадати Україну.
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19.05.2022 17:49 Відповісти
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19.05.2022 00:14 Відповісти
потому что колоборант
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19.05.2022 00:16 Відповісти
оманский
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19.05.2022 00:17 Відповісти
Добре що не османський.
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19.05.2022 15:29 Відповісти
зато коцабу не успел министром обороны назначить...
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19.05.2022 00:22 Відповісти
бо він руский шпіон
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19.05.2022 19:13 Відповісти
Крим і Донецьк для нього вже не окуповані території .
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19.05.2022 00:28 Відповісти
Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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19.05.2022 02:08 Відповісти
Ну, учитывая, что херсонцы с голыми руками ходили на броню и автоматы рашистов - то всё пройдёт мгновенно.
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19.05.2022 12:18 Відповісти
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19.05.2022 00:50 Відповісти
при Zеленському можна сміливо забути про деокупацію...

Zеленського У ВІДСТАВКУ!!!!
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19.05.2022 00:57 Відповісти
Зеленському треба менше 3.14здіти і більше робити. Про розмінування перешийку вже казати не буду. 101 раз казати не має сенсу про Дерьмака та Верещучку. Але навіть якщо так то злочинне розмінування перешийку ще не привід був кидати південь та відводити армію аж до Запоріжжя та Миколаїва кинувши Мелітополь та Херсон. За це дехто з командування повинен був відповісти за законами воєнного часу, а він Героя Україна та орден з хрестом отримав. Незважаючи на все це Херсон можна було звільнити вже давно і західна зброя для цього не потрібна. Просто треба розбити Антонівський міст, який все одно орки відступаючи підірвуть. Тому нема сенсу його берегти. Якщо хтось в Генштабі не здатний спланувати цю операцію то можна і замінити, бо священних корів існувати не повинно. Так само як і коней на переправі міняти можна і треба. Особливо якщо запрягли замість коней вислюків.
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19.05.2022 01:12 Відповісти
Розбомбити Антонівський міст не важко, можна хоч зараз. А як самім потім переправлятися? Найближчий міст у Каховці.
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19.05.2022 07:42 Відповісти
Його все одно орки, відступаючи ***********, наших помилок не повторюватимуть. Треба буде робити понтонні переправи.
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19.05.2022 13:31 Відповісти
просто трепло и балабол - тошнит от его пустых обещаний
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19.05.2022 01:17 Відповісти
Повернеться каже... як у 2014ому.. Про*обувати не треба було! Олені....
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19.05.2022 01:19 Відповісти
Залесье, жди мы идем.
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19.05.2022 01:20 Відповісти
где разбомбленный крымский мост??
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19.05.2022 01:24 Відповісти
нема чим докинути бомбу
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19.05.2022 07:17 Відповісти
В нас ракети є радіусом дії 300 км. Просто Зеля зовсім їнша людина...
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19.05.2022 07:38 Відповісти
нема поки, янкі забуксували
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19.05.2022 19:14 Відповісти
мост в принципе уже не нужен. надо було його раніше бомбити
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19.05.2022 07:20 Відповісти
нужен
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19.05.2022 18:13 Відповісти
Чмо обдовбане,зникни вже разом із всією жидвою паскудною
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19.05.2022 02:15 Відповісти
З 2014 року ми це чули від одного президента, з 2019 - від цього.
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19.05.2022 06:35 Відповісти
Особливий ентузіазм викликає у населення "евакуація" захисників Маріуполя.
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19.05.2022 06:47 Відповісти
"повернеться"... - лет через 100! но это не точно...
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19.05.2022 07:03 Відповісти
ну а, шо он должен сказать? что он де мол не знает, что будет дальше?
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19.05.2022 07:22 Відповісти
Нещодавно Зеля заявив, що дехто з європейських лідерів пропонував Україні поступитися територіями. Знов приклад тупості нашого президента. Чи зараз час вкидувати такі заяви? Намагаєтеся посварити нас з європейцями? Такі заяви в одному руслі з заявою Зелі перед війною про можливість розробки в Україні ядерної зброї. Хто дає такі поради нашому недолугому? Може знов дЕрмак?
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19.05.2022 07:40 Відповісти
Зеля цим займався з першого дня своєї каденції. Коли він в моноетнічній країні говорив про мног-національний нарід, він вде мав на увазі посварити угорців з українцями, а російсько-мовних з татарами та євреями. Коли він говорив про багато сповідань у країні це теж було на укріплення позицій РПЦ МП та їудаїзму, а не як не про згуртування нації навколо ПЦУ.
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19.05.2022 10:19 Відповісти
Ну, так моноетнічна країна його й обрала!!! Або як казала одна медіашльондра " томос на хліб не намажеш!" Та і мову також!
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19.05.2022 15:44 Відповісти
ЗСУ потрібно робити свою справу не оглядаючись на ОП ви ж дали присягу народу України а не ОП
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19.05.2022 08:04 Відповісти
Здати українські території-здав, чи то скоріш продав,а повертати не йому. Так , що "квартал про повернення" народу України , можна крутити і дальше.
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19.05.2022 08:35 Відповісти
Довбень Зеля, Україна нікуди не йшла , то окуповані території повернуться в Україну , за допомогою ЗСУ !
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19.05.2022 10:07 Відповісти
Зеля, що чутно про наших Героїв полонених Азовців ? Що там з "обміном " ?
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19.05.2022 10:10 Відповісти
У нас досі зрадники виступають із високої трибуни.
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19.05.2022 10:11 Відповісти
Не освободит, а вернется. Он угрожает или освобождает?
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19.05.2022 10:27 Відповісти
А на самом деле происходят трагичные действия от зелёной шоблы - арестованы военные ЗСУ за то, что задержали диверсанта раши - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/272415 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/272415

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19.05.2022 14:01 Відповісти
У Зелі зрада за зрадой, а ми говоримо тільки за останню.
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19.05.2022 15:15 Відповісти
Чому патріотичний Цензор про це не пише на своїх шпальтах?
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19.05.2022 15:32 Відповісти
Говоряча тупа срака зовсім загралась у важливу персону. ЗСУ, волонтери, медики, ДСНС - наше все
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19.05.2022 14:57 Відповісти
На окупованих територіях в цю мантру ніхто вже не вірить, люди масово виїжджають, а хто не може той готується стати росіянином.
Пішов ти в сраку!
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19.05.2022 14:58 Відповісти
вірю в ЗСУ (тільки б свої (умовно свої) не били в спину...)
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19.05.2022 16:33 Відповісти
Як вже дістало його оте ригатиння!!!
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19.05.2022 18:27 Відповісти
зелена ригань летить по сторонам вобще не розуміє шо несе. главно якби шото заумне ото ********* https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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19.05.2022 19:17 Відповісти
дурилка картонная, сними хоть неприкасаемость со всех депутантов и судей и иже с ними, чтобы можно было кого-то посадить.
А то с начала независимости все только и обещают.
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19.05.2022 19:47 Відповісти
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!!!! ЗЕвлада только вредит Украине!
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19.05.2022 20:01 Відповісти
 
 