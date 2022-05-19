Всі, хто перебувають під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться в усі українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією.
Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.
Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим".
Президент підкреслив, що відповідь на питання, скільки часу триватиме війна, може дати лише реальна ситуація на полі бою.
"Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - наголосив він.
"Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - пояснив Зеленський.
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Тому зараз немає шансу повернути ще майже третину території.
Тільки якщо всіх зрадників при владі та ВСУ хоча б відсторонять від можливості шкодити.
Але цього не буде.
А буде те, що з окупованих територій знову будуть приїздити судді та судити тих, хто може зашкодити далі розкрадати Україну.
Zеленського У ВІДСТАВКУ!!!!
Пішов ти в сраку!
А то с начала независимости все только и обещают.