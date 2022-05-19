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На Запорізькому напрямку ворог продовжує створювати захисні споруди та додаткові вогневі позиції, - ОВА

область,запорізька

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації щодо російського вторгнення станом на 18 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Запорізької області. На Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об’єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.

Окупанти закрили проїзд на Запоріжжя у Василівці. Аргументують це активними бойовими діями. Люди, які намагаються евакуюватися з окупованих територій та зони бойових дій, змушені вже кілька днів стояти на блокпостах росіян без води та їжі.

17 травня окупанти здійснили артилерійський обстріл Оріхова та Гуляйполя. Також ворожі снаряди влучили в об’єкти інфраструктури в селищі Преображенка Пологівського району. Російські загарбники розтрощили сільський магазин, внаслідок чого відбулося загоряння торговельної будівлі. Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе пошкоджено близько десятка будинків місцевих мешканців. У домівках зруйновані дахи, двері та вікна, розбиті двори та прибудинкові споруди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території області ворог здійснює інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони, - Запорізька ОВА

Автор: 

оборона (4764) Запорізька область (3552)


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Топ коментарі
+14
Для чого ця інфа? А ми спостерігаємо,як вони обладнують? Чи вже й будматеріали постачаємо,що від великого крадівництва залишились???
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19.05.2022 01:10
+14
Да, они просто идиоты. Не знают что лучшее для обороны - это строить новые дороги и пилить бабло. Спросили бы Зелю и его холуев. Те бы объяснили как это делается.
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19.05.2022 01:58
+10
Опачки, Да вы шо , короче , Киев не захватили, и там расслабились, . Освобождать, я так понимаю никто не собирается, там же наши люди, ну и как в 14-м . Риторика, власти меняется, что даёт повод, думать про договорённости про коридор в Крым . Вот такие вот шашлыки.
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19.05.2022 06:10
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Для чого ця інфа? А ми спостерігаємо,як вони обладнують? Чи вже й будматеріали постачаємо,що від великого крадівництва залишились???
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19.05.2022 01:10 Відповісти
Да, они просто идиоты. Не знают что лучшее для обороны - это строить новые дороги и пилить бабло. Спросили бы Зелю и его холуев. Те бы объяснили как это делается.
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19.05.2022 01:58 Відповісти
Не допоможе, кацапури. Ой, не допоможе...
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19.05.2022 01:28 Відповісти
На Луганщині, під Сиротине, орки отримали звіздюлей та відійшли

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19.05.2022 01:36 Відповісти
...а на кацапії через це Сиротино ще багато лічінусів стали сиротинушками )))0))0)))
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19.05.2022 04:21 Відповісти
Маріупольська міська рада: "Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня".
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19.05.2022 01:39 Відповісти
"Ворог продовжує обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних (?) районах Запорізької області. На Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили (?), здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об'єктів інфраструктури та житлових будинків (!)..

Это мы знаем что сегодня сделали расскажите чтобы не строили укрепления не и не обстреливали дома вот с такой формулировкой "окупанти активних бойових дій не проводили"?
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19.05.2022 01:47 Відповісти
не расскажем. Нам нравится делать сюрпризы в неожиданных местах.
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19.05.2022 01:59 Відповісти
Початок створення стаціонарних позицій (опорніки), що все більше нагадує хай і ріденьку, але все ж лінію фронту із окопами. Як наслідок - фронтальні бої. Більша опора буде на лендлізівську арту на противагу маневру, щоби не "палити" життя бійців ЗСУ. Маневрувати будемо вже по зруйнованим опорникам.
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19.05.2022 02:05 Відповісти
так все идет по плану зэ-гевары и ***** -ордло №2 с последующим присоединением к параше
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19.05.2022 02:19 Відповісти
Опачки, Да вы шо , короче , Киев не захватили, и там расслабились, . Освобождать, я так понимаю никто не собирается, там же наши люди, ну и как в 14-м . Риторика, власти меняется, что даёт повод, думать про договорённости про коридор в Крым . Вот такие вот шашлыки.
показати весь коментар
19.05.2022 06:10 Відповісти
А меня интересует, где делся Марченко? Куда его засунули? Или его уже потихому засунули в тюрьму? Или прикопали? Пока он командовал, был движняк. И его убрали, шоб не мешал сдавать кацапам юг Украины
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19.05.2022 07:27 Відповісти
Urs ,а , спасибо , теперь, я понял , сдача Азова , в Марике это был сюрприз, шо ж вы раньше то не сказали . Захват Херсона и Мелитополя , это тоже был сюрприз . Теперь все понятно
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19.05.2022 07:43 Відповісти
Я могу ошибаться в выводах , но в обратном , меня убедит , только, разрушение , Керченского моста, причём совсем , чтобы не возможно было движение, полностью одну арку . Даже подскажу где взять ракету, возле Запорожье есть город, и КБ , полетное задание там писать умеют , Слава Богу, мост не бегает , координаты всем известны и не благодарите
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19.05.2022 07:54 Відповісти
методичка застаріла - залізь назад звідки виліз
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19.05.2022 08:28 Відповісти
Ворог то, ворог се, і так вже третій місяць. А що ви робите окрім як дивитесь? НІЧОГО!
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19.05.2022 09:46 Відповісти
 
 