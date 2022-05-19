На Запорізькому напрямку ворог продовжує створювати захисні споруди та додаткові вогневі позиції, - ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації щодо російського вторгнення станом на 18 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ОВА.
У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Запорізької області. На Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об’єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.
Окупанти закрили проїзд на Запоріжжя у Василівці. Аргументують це активними бойовими діями. Люди, які намагаються евакуюватися з окупованих територій та зони бойових дій, змушені вже кілька днів стояти на блокпостах росіян без води та їжі.
17 травня окупанти здійснили артилерійський обстріл Оріхова та Гуляйполя. Також ворожі снаряди влучили в об’єкти інфраструктури в селищі Преображенка Пологівського району. Російські загарбники розтрощили сільський магазин, внаслідок чого відбулося загоряння торговельної будівлі. Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе пошкоджено близько десятка будинків місцевих мешканців. У домівках зруйновані дахи, двері та вікна, розбиті двори та прибудинкові споруди".
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Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня".
Это мы знаем что сегодня сделали расскажите чтобы не строили укрепления не и не обстреливали дома вот с такой формулировкой "окупанти активних бойових дій не проводили"?