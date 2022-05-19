Через війну РФ проти України близько 40 млн відчувають нестачу продовольства, - Блінкен
Збройна агресія, яку розв’язала Росія проти України, заблокувавши поставки життєво важливого продовольства від українських виробників в інші країни, перетворила ще 40 мільйонів людей на тих, хто потерпає від голоду в різних регіонах світу.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли йдеться про ризики продовольчій безпеці, в багатьох місцях існувала загрозлива ситуація. Вона різко загострилося через агресію Росії проти України, що збільшило на 40 млн кількість людей, які відчувають нестачу продовольства", - пояснив він.
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Мир допускал и продолжает допускать ошибку делая главным виновником не народ, а государство. Золотая орда, сожгла пол Европы и вырезала десятки миллионов жителей но так и не понесли за это наказания, так как они сами же развалили империю и на ее руинах посторили Московию, после чего начали всему миру доказывать что это все они - не мы.
Так же само они развалили и Московию и Московское княжество и Российскую империю и СССР и все идет к такому же развалу РФ. До тех пор, пока не будет наказан непосредственно народ рашки, до них не дойдет что в этом мире можно нужно жить по другим правилам.