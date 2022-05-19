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Новини Війна
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Через війну РФ проти України близько 40 млн відчувають нестачу продовольства, - Блінкен

Збройна агресія, яку розв’язала Росія проти України, заблокувавши поставки життєво важливого продовольства від українських виробників в інші країни, перетворила ще 40 мільйонів людей на тих, хто потерпає від голоду в різних регіонах світу.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про ризики продовольчій безпеці, в багатьох місцях існувала загрозлива ситуація. Вона різко загострилося через агресію Росії проти України, що збільшило на 40 млн кількість людей, які відчувають нестачу продовольства", - пояснив він.

Читайте: США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн, - Блінкен

Автор: 

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Да пусть постятся. Меня больше волнует дефицит энергоносителей предстоящей зимой.
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19.05.2022 00:53 Відповісти
А те що в Україні скільки людей залишилось без роботи, подушки грошові вже пусті, то це ні кого не хвилює? А далі що? Тоже мені проблему знайшли.
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19.05.2022 01:11 Відповісти
русские за свою историю принесли этому миру неограниченное количество бед но, им всегда удавалось уйти от ответственности - спрыгнуть как говорится. Есть у них такая привычка, натворить бед и намеренно разваливать свою страну, а на ее руинах построить нового монстра.

Мир допускал и продолжает допускать ошибку делая главным виновником не народ, а государство. Золотая орда, сожгла пол Европы и вырезала десятки миллионов жителей но так и не понесли за это наказания, так как они сами же развалили империю и на ее руинах посторили Московию, после чего начали всему миру доказывать что это все они - не мы.

Так же само они развалили и Московию и Московское княжество и Российскую империю и СССР и все идет к такому же развалу РФ. До тех пор, пока не будет наказан непосредственно народ рашки, до них не дойдет что в этом мире можно нужно жить по другим правилам.
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19.05.2022 01:12 Відповісти
Не бачу проблем! "Зерновози" об"єднать у конвой і пустить під охороною бойових кораблів НАТО І я побачу - що зроблять кацапи!
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19.05.2022 06:28 Відповісти
Час значиться для цих 40 млн. зробити свій внесок в перемогу. Хай відкривають другий фронт у Дагестані, або ж палять Москву. Консультантів серед чеченської та кримсько-татарської діаспори, думаю, вистачить.
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19.05.2022 07:25 Відповісти
 
 