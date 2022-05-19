Через війну РФ проти України близько 40 млн відчувають нестачу продовольства, - Блінкен

Збройна агресія, яку розв’язала Росія проти України, заблокувавши поставки життєво важливого продовольства від українських виробників в інші країни, перетворила ще 40 мільйонів людей на тих, хто потерпає від голоду в різних регіонах світу.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про ризики продовольчій безпеці, в багатьох місцях існувала загрозлива ситуація. Вона різко загострилося через агресію Росії проти України, що збільшило на 40 млн кількість людей, які відчувають нестачу продовольства", - пояснив він.

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