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Закликаємо іноземні ЗМІ не брати участі у "престурах" російських окупантів, - Мінінформполітики

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Проведення будь-яких престурів загарбниками для іноземних медіа на тимчасово окупованих територіях є спробою російських пропагандистів створити маніпулятивну картинку подій в Україні для внутрішньої та зовнішніх аудиторій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Міністерство культури та інформаційної політики категорично засуджує наміри окупантів спотворити реальну ситуацію для представників іноземних медіа, а також саму можливість участі журналістів у цьому театрі російської пропаганди... МКІП рішуче закликає усі іноземні медіа утриматися від участі в будь-яких пропагандистських заходах росії, особливо на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

У МКІП переконані: подібними "турами" окупанти мають намір звинуватити Україну у своїх злочинах: в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На журналістів, які братимуть участь в "престурах" рашистів на окупованому Донбасі, чекатиме відповідальність, - МЗС

"Аби викласти все в реалістичну картинку, росіяни завезли до Маріуполя уламки українських боєприпасів, зібраних з окупованих районів Донецької області. Крім того, задіяли людей, які гратимуть роль "місцевих очевидців" Донецька та Горлівки", - повідомили у міністерстві.

Там також нагадали, що перетин державного кордону чи лінії розмежування, перебування та будь-яка діяльність медіа, зокрема іноземних, на окупованих територіях регулюється законодавством України та міжнародним правом. Тому участь іноземних журналістів у будь-яких престурах на території України має відбуватися лише згідно з чинним законодавством нашої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для створення фейків РФ намагається залучити іноземні ЗМІ, - ГУР МО

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19.05.2022 01:30 Відповісти
Ти дурак, чи прикидаєшся?
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19.05.2022 01:50 Відповісти
Чому не було ніяких "престурів" коли кацапи не давали людей мирних евакуювати з Маріуполя? Чому цих людей пропустили через фільтраційні табори? Де були ці зарубіжні медіа?
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19.05.2022 01:50 Відповісти
Вже хтось писав про відповідальність за незаконний перетин журналістами, та не тільки, державного кордону.
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19.05.2022 07:51 Відповісти
Хто їх акредитує, щоб вони там щось проводили? Йєрьмак? Як вони потраплять на окупованій території, кудою?
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19.05.2022 09:37 Відповісти
 
 