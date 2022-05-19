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На Південному напрямку знищено 20 росіян, 2 САУ. Окупанти готують "престур" на окуповані території, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну ситуацію на південному напрямку 18 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.

Натомість, окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни. Готується так званий "престур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку знищено 130 окупантів та 26 одиниць бронетехніки, підірвано 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ.

Але подібне фейкотворення давно відоме і не переконує незламних херсонців. Вони свідомі того, що ЗСУ не б’є по цивільному населенню, і, що все буде Україна.

Також читайте: Росіяни тримають у Чорному морі 7 великих десантних і 4 ракетні кораблі, - ОК "Південь"

Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. Внаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються.

 В Чорному морі продовжується маневрування 2 загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет".

Також читайте: Основна мета військ РФ - оточення сил ОС і забезпечення сухопутного коридору до Криму, - Мотузяник

Автор: 

Миколаївська область (2254) Одеська область (3177) ЗСУ (7483) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+7
вот такой вот летний биатлон
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19.05.2022 02:07
+6
Українські десантники успішно знищують ******* безпілотники противника
Підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищено черговий російський БПЛА.
Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
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19.05.2022 02:16
+5
Это все хорошо , но по факту, коридор есть , и пока никто не собирается его освобождать. А на оборот как в 14- м ,начали рассказывать про гибридную войну . Из этого логически вывод про договорняк.
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19.05.2022 05:58
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Цитата: На 4 кораблях - в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет".

Значить, якщо ці ракети здетонують, то ці 4 кораблі стануть колишніми кораблями?
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19.05.2022 01:43 Відповісти
Наступит время, когда новости будут следующего характера - Уничтожено 2500 оккупантов, 300 конных тележек, захвачено 300 пулеметов Максим из питерских и московских музеев.
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19.05.2022 01:53 Відповісти
вот такой вот летний биатлон
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19.05.2022 02:07 Відповісти
Українські десантники успішно знищують ******* безпілотники противника
Підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищено черговий російський БПЛА.
Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
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19.05.2022 02:16 Відповісти
вообщем замороженый конфликт -орки окопаются навезут технику и личный состав а через время с новыми силами попрут на николаев одессу
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19.05.2022 02:22 Відповісти
про новые силы:
Некоторые данные по уровню укомплектованности частей и соединений российских войск, участвующих в так называемой "специальной военной операции на Украине"... и уровня понесённых ими потерь.

Командование 20-й мсд (из состава 8-й гв.ОА ЮВО) проводит активные мероприятия по восстановлению уровня боеспособности ряда подразделений дивизии, участвоваших в "сво"... в том числе, путём доукомплектования сформированных тактических групп дивизии.

Общие показатели:

Уровень укомлектованности дивизионной группы сводных (резервных) БТГр\ТГр и органов управления дивизии по состоянию на 15.05.2022 - 16%

по штату - 1007 всл.

в наличии - 161 всл.

в том числе - офицерский состав 88\29, прапощики 33\6, солдаты и сержанты 886\126

В частности...

БТГр 255-й мсп - 22% (по штату - 545, в наличие - 118)

БТГр 33-го мсп - 7% (Карл!!!), убит командир полка п\п-к Ю.Агарков (по штату -383, в наличии - 28)

ТГр 944-го сап - 19% (по штату - 79, в наличии - 15).

Всего, дивизия сформировала и выставили для участия в "сво" 3 БТГр\ТГр, а так же ряд органов управления уровня батальон-полк... И на сегодняшний день ни одна из них не укомплектована более чем на 25%.. Уровень понесённых потерь не позволяет использовать данные формирования в боевых действиях в виду полной их небоеспособности. По крайней мере, до момента восстановления уровня их укомплектованности личным составом и штатным ВВТ, позволяющего выполнять боевые задачи.

С началом полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины, командование российских войск УЖЕ расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся на длительном хранении объёмов вооружения и военной техники.

В частности:

- ЗВО (Западный военный округ) - свыше 50%

- ЮВО (Южный военный округ) - до 50%

- ЦВО (Центральный военный округ) - до 48%

- ВВО (Восточный военный округ) -до 42%

Данная техника и вооружение используются в интересах подразделений и частей материально-технического снабжения (МТС) вс рф, развернувших систему пунктов ремонта и восстановления ВВТ на оккупированной территории Украины, а так же идёт непосредственно на доукомплектование тактических групп вс рф, принимающих участие в так называемой "сво".

Следует так же подчеркнуть, что в пунктах постоянной дислокации подразделений МТС вс рф на сегодняшний момент находится не более 50% от штатной численности автомобильной и специальной техники.

В Кемеровской области РФ, Приморском крае и Ленинградской области РФ фиксируются активные мероприятия по скрытоой мобилизации военно-обязанных лиц призывного возраста, а так же проведение интенсивной рекламно-призовной кампании по привлечению добровольцев для участия в войне на территории Украины.

В частности:

- рассылка мобилизационных предписаний военно-обязанным осуществляется в индивидуальном порядке, без информационных сообщений в местных и федеральных СМИ

- зачисленным в мобилизационные команды сообщается об отправке их на "сборы резервистов". На самом деле, их отправляют в приграничные области РФ для прохождения краткосрочного курса "доподготовки" в ранее развёрнутых полевых лагерях или же проводят таковой на базе ппд частей и соединений того или иного округа. Например, 2 дня назад такого рода лицами, уже прошедшими "курс доподготовки", была доукомплектована БТГр из состава 6-й ОА ЗВО, которая отправилась в зону боевых действий на террритории Украины.

- сотрудники военкоматов активно прозванивают военно-обязанных лиц нужных ВУС-ов, находящихся в запасе, с целью привлечения\возвращения их на воинскую службьу на добровольных началах. Однако, уровень притока добровольцев... всё равно остаётся достаточно низким и не позволяет российскому командовнию даже восполнять те потери, которые несут вс рф в ходе так называемой "сво".

Общая численность формирований вс рф, которые сегодня готовятся на полигонах вс рф на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, из числа так называемых "добровольцев", едва достигает 2500 человек...

Особенно умиляет тот факт, что в виду острой нехватки живой силы для доукомплектования БТГр\ТГр российских войск, уже ведущих активные боевые действия на территории Украины, их командование продолжает радовать свой подчинённый личный состав всякими интересными и забавными штуками. Например, личному составу целого ряда подразделений уже объявлено, что сроки ротации\замены увеличины с 4-х до 6-и месяцев (в отдельных случаях до 8-и месяцев). Более того, в целом ряде формирований объявлено вообще об отмене ротации\замены...якобы, до окончания "сво".
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19.05.2022 02:42 Відповісти
Замороженный конфликт был в ОРДЛО, а сейчас ********* разморозил, но как и следовало ожидать морозилку ЗСУ поломали всё, им капец.
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19.05.2022 10:16 Відповісти
Это все хорошо , но по факту, коридор есть , и пока никто не собирается его освобождать. А на оборот как в 14- м ,начали рассказывать про гибридную войну . Из этого логически вывод про договорняк.
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19.05.2022 05:58 Відповісти
Ага , и как говорит ,Арестович, *****...и Марик , и гарнизон в 5000-6000 человек , хотелось бы услышать, как Киев , из эвакуации будет спасать наших людей
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19.05.2022 06:02 Відповісти
Боюсь, всё указывает на то, что войну заморзят и ,,остановясяпосередине".(с) Скажите, что я ошибаюсь. Не хотелось бы быть правой
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19.05.2022 07:19 Відповісти
Пора Борису Джонсону приїхати в Києв, а то клоуни хотіли щось здати, а тут він приїхав і переговори зупинилися, напевно по "дупі" надавав
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19.05.2022 09:43 Відповісти
Кто ответит за то что орки свободно вышли из крымской мышеловки и захватили юг.
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19.05.2022 08:23 Відповісти
 
 