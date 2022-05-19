На Південному напрямку знищено 20 росіян, 2 САУ. Окупанти готують "престур" на окуповані території, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну ситуацію на південному напрямку 18 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.

Натомість, окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни. Готується так званий "престур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів.

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Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ.

Але подібне фейкотворення давно відоме і не переконує незламних херсонців. Вони свідомі того, що ЗСУ не б’є по цивільному населенню, і, що все буде Україна.

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Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. Внаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються.

В Чорному морі продовжується маневрування 2 загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет".

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