Українська система від'єднана від Росії, тому окупанти можуть постачати електроенергію із Запорізької АЕС хіба що крейсеру "Москва", - Укренерго
Компанія "Укренерго" відреагувала на слова російських окупантів про те, що вони хочуть продавати Україні електроенергію із захопленої Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці "Укренерго".
У повідомленні зазначається: "Якийсь чиновник країни-агресора в очікуванні суду над військовими злочинцями опублікував "заяву" про можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в Росію.
Зазвичай системний оператор не коментує заяви злочинців, але ця - явно скерована на міжнародну аудиторію, тому чемно нагадаємо громадянам України та європейським партнерам:
ЗАЕС знаходиться в українській мережі, під контролем українських спеціалістів.
Енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в росію наразі фізично неможливе.
Будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.
Отже, оскільки українська мережа від'єднана від росії та білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність.
Мета заяви очевидна: дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.
Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською".
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Третій місяць війни, а укренерго видно десь у фантазіях.Ми ведемо війну с тварюками яким на все і на всіх начхати.Тобто по повній КЛАСТИ на весь цівільний світ.Вони атомні станції обстрілювали, а укренерго думає що якось щось хтось.Фізично не можливо?Ще раз їм пофіг.Вони вграють купу народу і ресурсів на вітер але можуть зробити показуху підключення.
они за два дня до Киева дойдутЛЭП на коленке склепают. Ага-ага, охотно верю.
А без этого, как совершенно верно заметили в Укрэнерго, электроэнергию они могут поставлять только крейсеру Москва.
Подать электроэнергию в Крым без дорогостоящей вставки постоянного тока с ЗАЭС невозможно, даже если туда физически идут провода. Ещё раз, у нас сейчас на ЗАЭС "неправильное европейское" электричество, его нельзя подать в объединенную энергосистему россии. До войны - можно было, а теперь - нет. Поэтому и линия в Донбасс - тоже под вопросом, я не уверен, что кацапы будут нарезать на сегменты и без того небольшую энергосистему недореспублик .
Ну, или иначе тогда кацапы должны сказать "Крым, это Украина", отсоединить свои энергомосты и снова связать энергосистемы материка и полуострова. Но что-то мне подсказывает, что они скорее застрелятся, чем такое сделают.
Питання як цей стратегічно, грубо сказати оху...нно стратегічний обєкт так швидко без бою опинився в руках окупантів??? Навіть в мирний час обєкт атомної енергетики передбачає посилену військову охорону. Що знову шашлички та про...бали??? це ж не Чонгар , навіть не Херсон з Мелітополем, навіть не героїчний Маріуполь.... Чому стратегічний обєкт в здавалось би тилу здали за пару днів?????
Якщо ти не виїхав, то продовжуєш зарплатню отримувати (але без жодних компенсацій за моральне гвалтування), якщо рятуючи життя та розум виїхав - все. Ані пропозицій тимчасово на іншу станцію перевестись, ані жодної фінансової підтримки, ще можуть погрожувати звільненням, якщо не повернешся... Після такого ставлення починаєш просто як всі переселенці будувати життя не дивлячись назад. У 21 сторіччі гасла радянські "ви повинні нести честь рідного підприємства" вже не працюють.
Кацапи не в курсі
Нашим захисникам - вдалого дня та божого благословіння на праведні справи!