Українська система від'єднана від Росії, тому окупанти можуть постачати електроенергію із Запорізької АЕС хіба що крейсеру "Москва", - Укренерго

Компанія "Укренерго" відреагувала на слова російських окупантів про те, що вони хочуть продавати Україні електроенергію із захопленої Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці "Укренерго".

У повідомленні зазначається: "Якийсь чиновник країни-агресора в очікуванні суду над військовими злочинцями опублікував "заяву" про можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в Росію.

Зазвичай системний оператор не коментує заяви злочинців, але ця - явно скерована на міжнародну аудиторію, тому чемно нагадаємо громадянам України та європейським партнерам:

ЗАЕС знаходиться в українській мережі, під контролем українських спеціалістів.

Енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в росію наразі фізично неможливе.

Будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

Отже, оскільки українська мережа від'єднана від росії та білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність.

Мета заяви очевидна: дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили про намір продавати Україні електроенергію із захопленої Запорізької АЕС