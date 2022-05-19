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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу 18 травня уражено 1 літак і 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

су

Командування Повітряних Сил оприлюднило результати війни у небі 18 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "18 травня знищено 20 одиниць бронетехніки, жива сила, а також збито крилату ракету та винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів!

18 травня ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 17 травня уражено 11 безпілотників та 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили

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авіація (4109) крилаті ракети (1070) Повітряні сили (2579)


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фсбэшная вошь
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19.05.2022 02:23 Відповісти
кто такой этот канцелярский мразь чтобы генштабом командовать?
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19.05.2022 02:25 Відповісти
Та клали всі уйх на ту пізду совдєпівську
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19.05.2022 02:40 Відповісти
Раша кидає останній резерв? Зовсім справи кепські.
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19.05.2022 02:35 Відповісти
Очень его беспокоит интеграция американских ракет APKWS на ТВ2.
А еще у него уже лежат заготовленные вводные по М777 и свичблейдам. А то кацапы уже жалуются, особенно на потенциально опасных направлениях.
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19.05.2022 02:56 Відповісти
СУ-27 и штрафы за превышение. Интервью с боевым лётчиком истребителя
https://www.youtube.com/watch?v=gaKEqjmYjos
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19.05.2022 02:47 Відповісти
Так у нас же они "уничтожены" за 72 часа
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19.05.2022 06:32 Відповісти
сподіваюсь не Сицилію
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19.05.2022 08:01 Відповісти
 
 