За добу 18 травня уражено 1 літак і 1 крилату ракету, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил оприлюднило результати війни у небі 18 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "18 травня знищено 20 одиниць бронетехніки, жива сила, а також збито крилату ракету та винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів!
18 травня ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.
Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.
Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!"
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А еще у него уже лежат заготовленные вводные по М777 и свичблейдам. А то кацапы уже жалуются, особенно на потенциально опасных направлениях.
https://www.youtube.com/watch?v=gaKEqjmYjos