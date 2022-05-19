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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти провалили наступ і штурмові дії на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ

рф,орки,окупанти,рашисти

На чотирьох напрямках східних рубежів захисту України російські загарбники безуспішно намагалися вести наступальні та штурмові

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 19 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася вісімдесят п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на території України.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку.

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На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитися на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій у районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ у районі населеного пункту Новомихайлівка.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,3 тис. осіб, 202 літаки, 167 гелікоптерів, 1 251 танк і 3 043 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що становлять понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.

На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти.

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"За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, за попередніми даними знищено близько

20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.

На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470)


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Топ коментарі
+41
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19.05.2022 07:24
+36
В Жашкові нехай мешканці забороняють цю "кантору", самі до неї ходять, самі нехай і виганяють, а то курва, привикли жар гребти чужими руками.
Типове кацапське бажання "пущай сцарь" заборонить МПЦ.
Якщо в Жашкову є громадське суспільство, то нехай проводять віче і виганяють кацапських попів в Магадан
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19.05.2022 08:15
+30
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1526995209929768962

Виродки у ВР ніяк не можуть заборонити МП, хоча суспільство вимагає… У Жашкові батюшки Московської церкви відмовляються відспівувати загиблих воїнів Тепер, коли з 2019 року в Україні є своя канонічна і московська неканонічна церква Дозвіл на існування останньої викликає подив(
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19.05.2022 07:55
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19.05.2022 07:24 Відповісти
"…Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім…."
(С Гайдамака "Колискова")
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19.05.2022 08:35 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1526995209929768962

Виродки у ВР ніяк не можуть заборонити МП, хоча суспільство вимагає… У Жашкові батюшки Московської церкви відмовляються відспівувати загиблих воїнів Тепер, коли з 2019 року в Україні є своя канонічна і московська неканонічна церква Дозвіл на існування останньої викликає подив(
показати весь коментар
19.05.2022 07:55 Відповісти
В Жашкові нехай мешканці забороняють цю "кантору", самі до неї ходять, самі нехай і виганяють, а то курва, привикли жар гребти чужими руками.
Типове кацапське бажання "пущай сцарь" заборонить МПЦ.
Якщо в Жашкову є громадське суспільство, то нехай проводять віче і виганяють кацапських попів в Магадан
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19.05.2022 08:15 Відповісти
"….Бог з ним, з цим непроханим попом. Нехай собі їде, звідкіль приїхав!

Громада зібралась коло церкви. Вийшов благочинний і почав вмовляти, щоб громада прийняла нового священика й дала йому квартиру або сплатила дім старого священика.

- Не хочемо, батюшко! Й кватири не дамо, й не сплатимо грунту покійного батюшки, - загомоніла громада, - ми будемо таки домагатись у владики, щоб Харитін був в нас за священика.

- Про мене, - як хочете, а я не маю права змінити, що постановив владика, - сказав благочинний, - новий священик зостанеться в вас на парафії.

- Воля ваша! Нехай зостається, але ми не будемо давати йому помочі.

Благочинний вговорював, вмовляв громаду й нічого не вдіяв. Балабуха зостався до котрого часу в дяковій хаті й пересвідчивсь, що йому приходиться погано. Він хрестив, ховав, вінчав, а люди або не платили йому нічого, або платили мало, а декотрі навіть носили хрестити дітей до сусідніх священиків. Громада знов нарядила посланців в Київ до владики просити за Харитона Моссаковського.

Тим часом Балабуха привіз у Вільшаницю й свою жінку. Олеся вбралась у сукню, пішла до церкви й стала поперед усіх людей перед іконостасом, а не в бабинці, де ставали старі матушки з дочками. Громада загула.

- Що це воно за пані! Прийшла простоволоса, неначе дівка. Чи надула спідниці, чи намостила обручів під сукню, що така товста; й не поважає громади, й господа зневажає: виперлась поперед усіх людей перед самі царські врата, мабуть, щоб піп на неї дивився, а вона на попа!

- Ми поламаємо на їй ті обручі! - загула громада. - Це якась чи панія, чи полька, чи, може, якась невіра!

Балабуха крутився, крутився й нічого не вдіяв. Вже він і титаря загоджував, і дідів загоджував, й говорив проповіді, котрих ніхто не розумів, - і все нічого не помогло. Громада стала гопки проти його. Люди не цілували його в руку, обминали на вулиці, а що за все гірше - не давали йому грошей. Олеся пожила з тиждень на черствім хлібі в дяковій хаті й поїхала в Хохітву до батька. Балабуха побачив, що в його руках і ключі од церкви, й ризи, і кропило, й кадило, та тільки не було чого їсти. Йому доводилось або голодати, або шукати іншої парафії.…."
Нечуй-Левицький "Старосвітські батюшки та матушки")

Між іншим! Жашків - недалеко від тих місць які описані в книзі Це - південна Київщина (Богуславщина) Хай жашківці беруть приклад з предків!!!
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19.05.2022 08:57 Відповісти
і все ж таки мп має бути заборонена, має припинити своє існування, най росію рятують в росії.
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19.05.2022 09:20 Відповісти
Московська церква під проводом НКВД створена Сталіним в 1943 році. Останній батюшка розгромленої більшовиками справжньої церкви помер в нашому селі ще в 1939 році. Так що нинішня РПЦ МП - таємний відділ спадкоємця НКВД - ФСБ.
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19.05.2022 08:36 Відповісти
а останній голова їх справжньої церкви прокляв росію.
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19.05.2022 09:21 Відповісти
Алле, Генштаб! Чекаю новину про звільнення Херсону!
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19.05.2022 08:30 Відповісти
Лише після того як херсонці піднімуть повстання. Але перед цим їм необхідно вилізти із під жіночих юбок.
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19.05.2022 08:41 Відповісти
Шо, таки сдали південь орді?
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19.05.2022 08:47 Відповісти
Не кіпешуй , а бери в руки автомат і прямо на Херсон ..... й звільняти 😡
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19.05.2022 08:52 Відповісти
Та прийдеться брати автомат і спочатку таких, як ти зільоних підорів прикопти, щоб в спину не стріляли. А потім вичищати те лайно, яке завдяки вам сюди поналазило. Вичистимо всю наволоч і зільону, і колорадсько-сепарастську. Все буде Вкраїна.
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19.05.2022 11:47 Відповісти
Повстання в Херсоні неможливе!
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19.05.2022 08:54 Відповісти
Да-да, толпой с коктейлями Молотова, против автоматов и гранат. Где-то я это уже слышала. Точно. Херсонская тероборона точно так вся и полягла. Вобще дурак?
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19.05.2022 11:16 Відповісти
На цьому напрямку змін не очікується,окупант окопується і поповнює війскові склади
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19.05.2022 08:51 Відповісти
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ - Politico. Це новина з УП. А ми все про удар по мосту мріяли.
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19.05.2022 08:53 Відповісти
Батый 21 века пытается своим нашествием превратить Украину вновь в Дикое Поле.С помощью цивилизованного мира Украина цивилизованными методами активно поспособствует самоуничтожению кремлевской орды и их зверья первобытного.
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19.05.2022 08:58 Відповісти
Кажете, "окупанти провалили наступ і штурмові дії на чотирьох напрямках"??? А на п'ятому? Де наші відступили - бо таки відступили, судячи з https://t.me/BerezaJuice/14785 допису з окопу Борислава Берези - "Солдат Береза на фронте, но сменил позицию расположения. Когда-нибудь я расскажу об этих двух днях. И многим этот рассказ не понравится. Это меня мало беспокоит. Про розовых пони вам расскажут другие. Я рассказываю то, что есть"
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19.05.2022 09:02 Відповісти
і що, якщо є можливість відступити на більш вигідні позиції і зберегти людей - то супер. русскіх зе до дідька і зброї у них до дідька.
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19.05.2022 09:24 Відповісти
 
 