Російські окупанти провалили наступ і штурмові дії на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ
На чотирьох напрямках східних рубежів захисту України російські загарбники безуспішно намагалися вести наступальні та штурмові
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 19 травня щодо російського вторгнення.
Так, розпочалася вісімдесят п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на території України.
На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку.
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.
На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитися на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.
На Сєверодонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій у районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав.
На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ у районі населеного пункту Новомихайлівка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.
За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що становлять понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.
На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.
На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.
За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти.
"За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, за попередніми даними знищено близько
20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.
На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника", - повідомили в Генштабі.
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Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім…."
(С Гайдамака "Колискова")
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Виродки у ВР ніяк не можуть заборонити МП, хоча суспільство вимагає… У Жашкові батюшки Московської церкви відмовляються відспівувати загиблих воїнів Тепер, коли з 2019 року в Україні є своя канонічна і московська неканонічна церква Дозвіл на існування останньої викликає подив(
Типове кацапське бажання "пущай сцарь" заборонить МПЦ.
Якщо в Жашкову є громадське суспільство, то нехай проводять віче і виганяють кацапських попів в Магадан
Громада зібралась коло церкви. Вийшов благочинний і почав вмовляти, щоб громада прийняла нового священика й дала йому квартиру або сплатила дім старого священика.
- Не хочемо, батюшко! Й кватири не дамо, й не сплатимо грунту покійного батюшки, - загомоніла громада, - ми будемо таки домагатись у владики, щоб Харитін був в нас за священика.
- Про мене, - як хочете, а я не маю права змінити, що постановив владика, - сказав благочинний, - новий священик зостанеться в вас на парафії.
- Воля ваша! Нехай зостається, але ми не будемо давати йому помочі.
Благочинний вговорював, вмовляв громаду й нічого не вдіяв. Балабуха зостався до котрого часу в дяковій хаті й пересвідчивсь, що йому приходиться погано. Він хрестив, ховав, вінчав, а люди або не платили йому нічого, або платили мало, а декотрі навіть носили хрестити дітей до сусідніх священиків. Громада знов нарядила посланців в Київ до владики просити за Харитона Моссаковського.
Тим часом Балабуха привіз у Вільшаницю й свою жінку. Олеся вбралась у сукню, пішла до церкви й стала поперед усіх людей перед іконостасом, а не в бабинці, де ставали старі матушки з дочками. Громада загула.
- Що це воно за пані! Прийшла простоволоса, неначе дівка. Чи надула спідниці, чи намостила обручів під сукню, що така товста; й не поважає громади, й господа зневажає: виперлась поперед усіх людей перед самі царські врата, мабуть, щоб піп на неї дивився, а вона на попа!
- Ми поламаємо на їй ті обручі! - загула громада. - Це якась чи панія, чи полька, чи, може, якась невіра!
Балабуха крутився, крутився й нічого не вдіяв. Вже він і титаря загоджував, і дідів загоджував, й говорив проповіді, котрих ніхто не розумів, - і все нічого не помогло. Громада стала гопки проти його. Люди не цілували його в руку, обминали на вулиці, а що за все гірше - не давали йому грошей. Олеся пожила з тиждень на черствім хлібі в дяковій хаті й поїхала в Хохітву до батька. Балабуха побачив, що в його руках і ключі од церкви, й ризи, і кропило, й кадило, та тільки не було чого їсти. Йому доводилось або голодати, або шукати іншої парафії.…."
Нечуй-Левицький "Старосвітські батюшки та матушки")
Між іншим! Жашків - недалеко від тих місць які описані в книзі Це - південна Київщина (Богуславщина) Хай жашківці беруть приклад з предків!!!