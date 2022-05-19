У Палаті представників відбувся закритий брифінг щодо реакції США на вторгнення в Україну
У середу вдень у Комітеті з нагляду та урядових реформ нижньої палати Конгресу США відбувся закритий брифінг за участю законодавців і посадових осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Голова Комітету з нагляду та урядових реформ Керолайн Мелоні заявила, що вона особисто зробить усе можливе, щоб режим Путіна був притягнутий до відповідальності за "кричущі порушення міжнародного права", а також простежить за ефективністю того, як саме використовуються федеральні кошти, передані Україні.
"Під лідерством президента Байдена Сполучені Штати спонукали альянс НАТО і весь світ з разючою швидкістю відреагувати на незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну і терміново забезпечити необхідну безпеку і гуманітарну допомогу", - заявила Мелоні,
Через те, що брифінг був закритим, а обговорювані на ньому теми - секретними, Мелоні не повідомила подробиць зустрічі.
На засіданні в Палаті представників були присутні заступник міністра оборони США Лора Купер, заступник помічника держсекретаря Робін Данніган, помічник керівника Бюро з гуманітарної допомоги у складі Агентства США з міжнародного розвитку.
Мелоні уточнила, що, починаючи з лютого 2022 року, Сполучені Штати надали Україні понад 3,8 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 688 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги. 10 травня в Палаті представників було ухвалено законопроект про надання додаткової допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів.
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Сенат США намерен принять законопроект о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов уже в этот четверг, 19 мая.Как сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/18/russia-ukraine-war-latest-news-first-war-crimes-trial-to-begin-in-kyiv-amid-fears-for-azovstal-soldiers-live#top-of-blog The Guardian , об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Договорится не могут по количеству гуманитарной помощи и помощи бюджету скорее всего.