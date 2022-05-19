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У Палаті представників відбувся закритий брифінг щодо реакції США на вторгнення в Україну

сша,сенат

У середу вдень у Комітеті з нагляду та урядових реформ нижньої палати Конгресу США відбувся закритий брифінг за участю законодавців і посадових осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Голова Комітету з нагляду та урядових реформ Керолайн Мелоні заявила, що вона особисто зробить усе можливе, щоб режим Путіна був притягнутий до відповідальності за "кричущі порушення міжнародного права", а також простежить за ефективністю того, як саме використовуються федеральні кошти, передані Україні.

"Під лідерством президента Байдена Сполучені Штати спонукали альянс НАТО і весь світ з разючою швидкістю відреагувати на незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну і терміново забезпечити необхідну безпеку і гуманітарну допомогу", - заявила Мелоні,

Через те, що брифінг був закритим, а обговорювані на ньому теми - секретними, Мелоні не повідомила подробиць зустрічі.

На засіданні в Палаті представників були присутні заступник міністра оборони США Лора Купер, заступник помічника держсекретаря Робін Данніган, помічник керівника Бюро з гуманітарної допомоги у складі Агентства США з міжнародного розвитку.

Мелоні уточнила, що, починаючи з лютого 2022 року, Сполучені Штати надали Україні понад 3,8 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 688 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги. 10 травня в Палаті представників було ухвалено законопроект про надання додаткової допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів.

Також читайте: США запустили новий проєкт зі збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

Автор: 

США (22395)


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Топ коментарі
+5
40 мілліардів щось поки що не затвердили. Обіцяли ще учора.
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19.05.2022 07:50
+4
А як на відкритому бріфінгу говорити про досягнення Зелі післ такой вдалої евакуації захисників України з Маріуполя?
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19.05.2022 07:44
+3
"Кричущі порушення міжнародного права" рашкою. Високопосадовець зі США забула згадати також порушення прав секс-меншин і феміністок, глобальне потепління і пандемію ковіду. Бо на їх фоні "українське питання" не таке вже й термінове.
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19.05.2022 08:12
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Закритий бріфінг - то є щось. Результати. Де наша розвідка?
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19.05.2022 07:39 Відповісти
Арествич прокинеться і розкаже
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19.05.2022 08:18 Відповісти
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19.05.2022 08:42 Відповісти
А як на відкритому бріфінгу говорити про досягнення Зелі післ такой вдалої евакуації захисників України з Маріуполя?
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19.05.2022 07:44 Відповісти
100%
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19.05.2022 08:46 Відповісти
40 мілліардів щось поки що не затвердили. Обіцяли ще учора.
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19.05.2022 07:50 Відповісти
сьогодні буде перенесли

Сенат США намерен принять законопроект о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов уже в этот четверг, 19 мая.Как сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/18/russia-ukraine-war-latest-news-first-war-crimes-trial-to-begin-in-kyiv-amid-fears-for-azovstal-soldiers-live#top-of-blog The Guardian , об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
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19.05.2022 08:07 Відповісти
Та дадуть, не парься. Головне, щоб команда не встигла поділити
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19.05.2022 08:45 Відповісти
Тому й перенесли. Узгоджують питання розподілу коштів і контроль за їх використанням.
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19.05.2022 08:49 Відповісти
Навіщо наглядачі по військових секторах, якщо ми і досі будуємо дороги замість війська?
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19.05.2022 13:31 Відповісти
"Кричущі порушення міжнародного права" рашкою. Високопосадовець зі США забула згадати також порушення прав секс-меншин і феміністок, глобальне потепління і пандемію ковіду. Бо на їх фоні "українське питання" не таке вже й термінове.
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19.05.2022 08:12 Відповісти
у тебя в башке торчит Останкинская телебашня, от того и каша в голове
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19.05.2022 08:31 Відповісти
У тебе з рота стирчить москальський ізик і рюзкайа чєлюсть.
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19.05.2022 08:40 Відповісти
нема кому на ваш взаємний срач картинкою з москальського сайту запостити... Lvbnhj - митрика вчора деактивували
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19.05.2022 09:24 Відповісти
ого! шо, домалюнкувався ?
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19.05.2022 09:42 Відповісти
Ти хлопця образив ні за що
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19.05.2022 10:38 Відповісти
На тому брифінгу вони відпрацювали механізм запобігання розкрадання грошей платників податків США Зеко ******. Окремим питанням йшло -організація довготривалого відрядження Бєні в судові органи США.
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19.05.2022 09:08 Відповісти
Ну по военной помощи пусть воров ищут у себя (там их тоже немало-только намного грамотнее наших)-военная помощь идёт в виде товаров,а разговоры про перепродажу ее арабам,кроме смеха ничего не вызывают (с метками геолокация у джавелинов,стингеров и ДР.высокотехнологичного).
Договорится не могут по количеству гуманитарной помощи и помощи бюджету скорее всего.
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19.05.2022 09:53 Відповісти
 
 