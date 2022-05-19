У захопленому росіянами готельному комплексі в Енергодарі спалахнула пожежа, її вдалося ліквідувати
ДСНС ліквідувала займання, що сталося в окупованому російськими військовими готельному комплексі через необережне поводження з електропроводкою.
Про це інформує Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що 18 травня підрозділами ДСНС в Енергодарі було ліквідовано пожежу, що сталася в окупованому російськими військовими та колаборантами готельному комплексі "Сосновий бор".
"Як стало відомо, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчік і його новопризначений заступник з м. Макіївки у ході перетворення готельного комплексу на свою резиденцію не впоралися з напругою. В одному із приміщень сталася пожежа.
P.s. Навіть діти знають, що з вогнем жарти погані! Але це не про орків!" - написав Орлов.
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