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У захопленому росіянами готельному комплексі в Енергодарі спалахнула пожежа, її вдалося ліквідувати

поджог,огонь

ДСНС ліквідувала займання, що сталося в окупованому російськими військовими готельному комплексі через необережне поводження з електропроводкою.

Про це інформує Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 18 травня підрозділами ДСНС в Енергодарі було ліквідовано пожежу, що сталася в окупованому російськими військовими та колаборантами готельному комплексі "Сосновий бор".

"Як стало відомо, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчік і його новопризначений заступник з м. Макіївки у ході перетворення готельного комплексу на свою резиденцію не впоралися з напругою. В одному із приміщень сталася пожежа.

P.s. Навіть діти знають, що з вогнем жарти погані! Але це не про орків!" - написав Орлов.

Також читайте: Окупанти готують "референдум із приєднанням Енергодару до Росії", - ОВА

Автор: 

пожежа (4310) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+5
Достатньо було підкласти монетку: на Запоріжжі партизани спричинили аварію бронепотягу рашистів

За даними Головного управління розвідки України інформувало, що партизани на Мелітопольщині знешкодили близько 100 окупантів.
Залізничні під'їзні колії на тимчасово окупованих територіях Запорізької колії не обслуговуються, а рашисти експлуатують їх із перевантаженням.
У Мелітополі колії були в неналежному стану внаслідок такої недбалості. Руху Опору Запорізької області достатньо було підкласти монетку - і сталася аварія бронепотягу російських окупантів.
Потяг, який перевозив ********** з тимчасово анексованого росіянами Криму, з'їхав з рейок, кілька вагонів перевернулися. Боєкомплект, що знаходився у вагонах, здетонував. На місці аварії працюють два армійські крани окупантів, повідомляють у військовій адміністрації.
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19.05.2022 09:01
+2
Мабуть колаборанти дуже напружували пєрдакі...
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19.05.2022 07:59
+2
Жаль , що ця мразь із ОПЗЖ там не зашкварилась разом із орками 😠
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19.05.2022 08:46
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Мабуть колаборанти дуже напружували пєрдакі...
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19.05.2022 07:59 Відповісти
От кУрцІ.
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19.05.2022 08:11 Відповісти
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19.05.2022 08:11 Відповісти
Жаль , що ця мразь із ОПЗЖ там не зашкварилась разом із орками 😠
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19.05.2022 08:46 Відповісти
Достатньо було підкласти монетку: на Запоріжжі партизани спричинили аварію бронепотягу рашистів

За даними Головного управління розвідки України інформувало, що партизани на Мелітопольщині знешкодили близько 100 окупантів.
Залізничні під'їзні колії на тимчасово окупованих територіях Запорізької колії не обслуговуються, а рашисти експлуатують їх із перевантаженням.
У Мелітополі колії були в неналежному стану внаслідок такої недбалості. Руху Опору Запорізької області достатньо було підкласти монетку - і сталася аварія бронепотягу російських окупантів.
Потяг, який перевозив ********** з тимчасово анексованого росіянами Криму, з'їхав з рейок, кілька вагонів перевернулися. Боєкомплект, що знаходився у вагонах, здетонував. На місці аварії працюють два армійські крани окупантів, повідомляють у військовій адміністрації.
показати весь коментар
19.05.2022 09:01 Відповісти
В результаті того,що колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчік прокладав високовольтну лінію до російської ********,сталося коротке замикання, що стало причиною пожежі....
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19.05.2022 09:23 Відповісти
Как это ДСНС?
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19.05.2022 10:49 Відповісти
Наша ДСНС тушит пожары и спасает орков?
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19.05.2022 12:39 Відповісти
 
 