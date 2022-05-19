Окупанти планують відправляти на війну студентів тимчасово окупованих територій Донеччини, - Генштаб ЗСУ

У російській армії бракує особового складому для війни в Україні. Для вирішення цього питання окупанти готуються мобілізувати студентів в ОРДЛО.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"За відсутності мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

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