Окупанти планують відправляти на війну студентів тимчасово окупованих територій Донеччини, - Генштаб ЗСУ
У російській армії бракує особового складому для війни в Україні. Для вирішення цього питання окупанти готуються мобілізувати студентів в ОРДЛО.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму зведенні, передає Цензор.НЕТ.
"За відсутності мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Evgen Karpenko
показати весь коментар19.05.2022 08:10
+25 Яр Холодний
показати весь коментар19.05.2022 08:25
+21 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар19.05.2022 08:16
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Ермак с Демченко открыли путь врагу, разминировав дороги из Крыма, - сколько на них смертей солдат ВСУ, теробороны Херсона, гражданских в Мариуполе.
Самі їх батьки цього хотіли. Так що вперед, не всі чорні мішки заповнені.
А в Украине им нечего делать. Нафига сдалось кормить их за счёт пострадавших от войны и дожидаться, когда это ватное болото после отсидки выйдет и будет вонять по всем углам?!
А политики, которые нам долбили про "наших людей" пусть ******** с политического небосклона ( к сожалению, добровольно они этого не слетают, а у лохтората ума не хватит не выбирать снова "лидеров" в обосцаных штанах) на крымских шаттлах по неубранным минным полям!
Когда в 14 начиналось, они поддерживали или думали нам все равно....
А теперь их тупо вырезают.
Проблема освобождения луганды отпадает сама собой. Когда наши туда войдут - там уже никого не будет.
ПРЕДАТЕЛЕЙ презирают ВСЕ! Единожды предав свою страну вы получаете заслуженную награду.