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Ворог 5 разів обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, бив із "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці, - Резніченко

обстріл

Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, село Велика Костромка частково залишилося без електрики та газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченкою

"Окупанти п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджено і зруйновано будинки. Село частково без світла і газу", - написав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстрілювали Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав

Автор: 

обстріл (28156) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3602)


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