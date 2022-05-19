Ворог 5 разів обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, бив із "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці, - Резніченко
Окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, село Велика Костромка частково залишилося без електрики та газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченкою
"Окупанти п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджено і зруйновано будинки. Село частково без світла і газу", - написав Резніченко.
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