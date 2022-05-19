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Новини Війна
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Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 231 дитина, понад 427 - поранено, - Офіс генпрокурора

діти

Станом на ранок 19 травня 2022 року більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 231 дитина загинула та понад 427 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

"17 травня ворог вкотре обстріляв м. Бахмут Донецької області. Внаслілок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. 18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіла жінки та 2-річної дитини", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про загибель 17-річної дівчини в м. Пологи Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

16 травня на автодорозі у Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Всі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також читайте: З-під завалів зруйнованого російськими військами будинку у Бахмуті дістали тіло 2-річної дитини, - прокуратура. ФОТО

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1828 закладів освіти. При цьому 171 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17160) діти (5035) смерть (6738) вбивство (3078) воєнні злочини (1846) Офіс Генпрокурора (3235)


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ми по мирним не стріляємо.....
є бажання щоб Ілон Маск не нам а оркам надав безкоштовний, якісний інтернет
на всю територію їхньої вигрібної параші.
може в тих ватних головах хоч щось зашевелиться...
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19.05.2022 09:06 Відповісти
точніше буде 10321, якщо всі рови порозкопувати хоча б в Маріуполі
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19.05.2022 09:25 Відповісти
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19.05.2022 10:21 Відповісти
Необхідно у відповідь на знищення українського населення знищувати російське населення. Якщо цього не робити, то у війні немає особливого сенсу. Кацапські військові повинні розуміти, що їхні родичі будь-якої миті можуть бути вбиті або скалічини. Якщо українське керівництво грає у піддавки та гуманітаріїв - йому місце на звалище.
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19.05.2022 12:27 Відповісти
 
 