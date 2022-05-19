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Російська армія в Україні зменшила масштаби своїх дій, - Пентагон

рф,орки,окупанти,окупант,орк

У Пентагоні зазначили, що Росія останнім часом зменшила масштаби своїх дій, що демонструє зменшення амбіцій.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post, цитуючи представника Міністерства оборони США.

Російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот осіб, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.

Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.

Також читайте: В Україні перебувають 106 російських БТГ, найбільша кількість зосереджена на півдні, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17160) Пентагон (1413)


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Топ коментарі
+48
Це не росія зменшила масштаби , це " її зменшили " ЗСУ.
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19.05.2022 09:00
+24
Бо получила песты
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19.05.2022 09:02
+13
Друзі, зверніть увагу тих, хто цього потребує, на нову ініціативу в Міннеаполісі (Міннесота).

На базі клініки «Limb Lab» здійснюється протезування та реабілітація людей, які втратили кінцівки у ході війни. Це відбувається на безкоштовній для українців основі.

Заявку можна оформити тут: forms.gle/1dLiMP1MrEs2nN496

Більше про проект: https://www.facebook.com/prostheticsforukrainians/

https://instagram.com/prostheticsforukrainians?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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19.05.2022 09:23
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Це не росія зменшила масштаби , це " її зменшили " ЗСУ.
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19.05.2022 09:00 Відповісти
Бо получила песты
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19.05.2022 09:02 Відповісти
Классически❗☝ Такими темпами кацапы скоро будут ограничеватся матюками на Украину и то только шепотом❗
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19.05.2022 09:36 Відповісти
Зараз вони студентів та школярів підтягнуть з недореспублік.
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19.05.2022 09:08 Відповісти
"М"ясо" !
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19.05.2022 09:24 Відповісти
Київ за 48 годин. Ага.
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19.05.2022 09:09 Відповісти
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19.05.2022 09:10 Відповісти
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ - Politico
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19.05.2022 09:12 Відповісти
Друзі, зверніть увагу тих, хто цього потребує, на нову ініціативу в Міннеаполісі (Міннесота).

На базі клініки «Limb Lab» здійснюється протезування та реабілітація людей, які втратили кінцівки у ході війни. Це відбувається на безкоштовній для українців основі.

Заявку можна оформити тут: forms.gle/1dLiMP1MrEs2nN496

Більше про проект: https://www.facebook.com/prostheticsforukrainians/

https://instagram.com/prostheticsforukrainians?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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19.05.2022 09:23 Відповісти
Наверно «жест доброй воли»
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19.05.2022 09:27 Відповісти
Ну а чего их, эти масштабы, увеличивать? Цели достигнуты, пусть даже промежуточные. Нарисовалась новая граница с ордло. Ждем нового витка войны через пару лет.
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19.05.2022 09:38 Відповісти
Зараз головне не дати кацапам окопатись на півдні. Знаю, що не просто це зробити, але треба...
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19.05.2022 09:48 Відповісти
Окопи в степу? Зимою? Легка ціль.
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19.05.2022 11:01 Відповісти
США підставляють фінансове плече Україні
https://www.youtube.com/watch?v=bJ4JoIV4MFY
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19.05.2022 09:51 Відповісти
 
 