Російська армія в Україні зменшила масштаби своїх дій, - Пентагон

У Пентагоні зазначили, що Росія останнім часом зменшила масштаби своїх дій, що демонструє зменшення амбіцій.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post, цитуючи представника Міністерства оборони США.

Російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот осіб, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.

Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.

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