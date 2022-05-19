Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,5 тис. осіб, 203 літаки, 167 гелікоптерів, 1 254 танки і 3 063 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 травня втрати особового складу противника становлять близько 28,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1254 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3063 (+20) од,

артилерійських систем - 595 (+9) од,

РСЗВ - 199 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+2) од,

літаків - 203 (+1) од,

гелікоптерів - 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),

крилаті ракети - 103 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках", - зауважили у Генштабі.