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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,5 тис. осіб, 203 літаки, 167 гелікоптерів, 1 254 танки і 3 063 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 травня втрати особового складу противника становлять близько 28,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1254 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3063 (+20) од,

артилерійських систем - 595 (+9) од,

РСЗВ - 199 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+2) од,

літаків  - 203 (+1) од,

гелікоптерів - 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 455 (+14),

крилаті ракети - 103 (+1),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,

спеціальна техніка  - 43 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,5 тис. осіб, 203 літаки, 167 гелікоптерів, 1 254 танки і 3 063 броньовані машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках", - зауважили у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6470) знищення (7123) техніка (1819) втрати (4380)


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Топ коментарі
+14
Ну - це ж ще не враховані ті, яких на Поліссі самі кацапи закопали бульдозерами у ярах! Знаю два місця - під Седнєвим та Городнею Крім того: не відомо, скільки в тих же населених пунктах спалено ними ж у крематоріях А ще померлі в госпіталях А скількох ще не знайшли? І їх вовки з собаками здичавілими гризуть по лісах і в ярах! Під Осняками та Великою Вессю трьох таких місцеві знайшли обгризених та закопали Документів нема - будуть "безвісти пропавшими" А скількох місцеві "замокрячили" тихцем та в болоті втопили чи закопали? Чоловік, що просидів усю окупацію у Седнєві, казав, що там "пропало" десь півтора десятка "асвабадителей" - не менше Підуть шукать горілку по селу і не повертаються! Та й дезертири не всі добиралися до російського чи білоруського кордону!
Добре "стара з косою" "покосила" у нас "іхтамнєтів"
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19.05.2022 09:23
+9
45 тис мішків для орків було замовлено, ще трішки залишилося.
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19.05.2022 09:09
+8
По гелікоптерам - знищено третину з тих, що взагалі були в наявності..
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19.05.2022 09:31
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45 тис мішків для орків було замовлено, ще трішки залишилося.
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19.05.2022 09:09 Відповісти
Економлять вони мішки, тому своїх жмуриків й не забирають. А може чекають, поки вони сублімуються, щоб більше ніж один поміщався.
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19.05.2022 09:21 Відповісти
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!)))
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19.05.2022 09:10 Відповісти
Ну - це ж ще не враховані ті, яких на Поліссі самі кацапи закопали бульдозерами у ярах! Знаю два місця - під Седнєвим та Городнею Крім того: не відомо, скільки в тих же населених пунктах спалено ними ж у крематоріях А ще померлі в госпіталях А скількох ще не знайшли? І їх вовки з собаками здичавілими гризуть по лісах і в ярах! Під Осняками та Великою Вессю трьох таких місцеві знайшли обгризених та закопали Документів нема - будуть "безвісти пропавшими" А скількох місцеві "замокрячили" тихцем та в болоті втопили чи закопали? Чоловік, що просидів усю окупацію у Седнєві, казав, що там "пропало" десь півтора десятка "асвабадителей" - не менше Підуть шукать горілку по селу і не повертаються! Та й дезертири не всі добиралися до російського чи білоруського кордону!
Добре "стара з косою" "покосила" у нас "іхтамнєтів"
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19.05.2022 09:23 Відповісти
По гелікоптерам - знищено третину з тих, що взагалі були в наявності..
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19.05.2022 09:31 Відповісти
Треба добавити в статистику бронепроїзди, дерижаблі, тачанки, на підході требушети з кацапультами.
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19.05.2022 09:50 Відповісти
Терміново треба виправляти становище з кораблями, щоб усі кацапські лоханки нарешті потрапили за відомою адресою, де їх вже давно зачекалися
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19.05.2022 10:02 Відповісти
Єрмак, де потоплені підводні човни ??
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19.05.2022 13:39 Відповісти
він под бєлим ангєлом
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19.05.2022 19:48 Відповісти
Це разом з трофейними, чи ні?
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19.05.2022 15:24 Відповісти
так
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19.05.2022 17:05 Відповісти
 
 