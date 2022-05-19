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Новини Війна
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Через численні провали офіцери РФ все частіше уникають ухвалення рішень в Україні та шукають цапів-відбувайлів, - розвідка Великої Британії

рф,окупанти

Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти ухвалення ключових рішень у бойових діях проти України на начальство. Все тому, щоб не стати цапами-відбувайлами за провали в наступі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter британської розвідки.

За даними розвідки, в останні тижні були звільнені кілька високопоставлених командирів, відповідальних за провал наступу Росії на Україну. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кисіль відсторонений від командування 1-ю гвардійською танковою армією за нездатність захопити Харків, а також командувач Чорноморським флотом віцеадмірал Ігор Осипов - за втрату крейсера "Москва".

"Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна. Культура пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі і системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", - йдеться в повідомленні.

Також розвідка Британії вважає, що все це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління і контролю. Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти ухвалення ключових рішень на начальство.

"У цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу", - підкреслила розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя зірвали плани РФ швидко взяти місто та завдали значних втрат окупантам, - розвідка Великої Британії

Автор: 

армія рф (17160) Велика Британія (5534) провал (13) розвідка (3854) звільнення (2663)


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Не вказана основна причина втрати ворогом ініціативи. Це ніяке не уникнення відповідальності кацапським офіцерами, яке є вже наслідком. А причиною цього є в першу чергу ефективні дії ЗСУ. І це - головна причина.
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19.05.2022 09:37 Відповісти
так, всі кажуть, що погані справи в рашистів. особливо Білогорівка їх підкосила.
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19.05.2022 09:37 Відповісти
вони повинні попросити Путіна спланувати це особисто.
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19.05.2022 09:40 Відповісти
не так пишешь, треба писати "попросити ***** спланувати це особисто."
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19.05.2022 09:53 Відповісти
Це совкова модель армії, з усіма наслідками, винен завжди солдат, який не зліпив кулі з лайна
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19.05.2022 09:56 Відповісти
Это все хорошо, но как это нам поможет освободить, Херсон и Мелитополь , Марик
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19.05.2022 10:11 Відповісти
Премьер-министр Косово заявил о планах вступить в НАТО и ЕС.

Альбин Курти назвал Косово «самой демократически развитой страной в регионе» и выразил надежду, что ЕС примет заявку Косово на вступление в этом году.
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19.05.2022 10:14 Відповісти
Вже було сказано, що армія рузге воює за традиціями ЧА, вовка ленін і лейба в ГВ систематично тасували кадри офіцерів, по традиції османів -секир башка. Вони ж фундатори.Джугашвілі взагалі вважав, що замінити командира перша справа для успіху. Особливо старався йому потрафити маршал Жора. Він навіть хотів розстріляти на Халхін голі начштаба. Як казав один із сталінських писак про ХалхінГол про маршал Жору -63 нагороджених, 600 розстріляних. Фурерок теж слідує традиціям -не виконав наказ, негайно в кутузку. А тоді по естафеті донизу.
Так і дальше держать, товарищи лаптеногиє.
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19.05.2022 10:59 Відповісти
На https://defence-line.org/ Линии обороны цикл статей на эту тему:
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-1/ Тактическая бункерология (Часть 1)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-2/ Тактическая бункерология (Часть 2)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-3/ Тактическая бункерология (Часть 3)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-4/ Тактическая бункерология (Часть 4)
Мол, ***** само - как Гитлер - взялось руководить войсками в Украине.
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19.05.2022 11:04 Відповісти
 
 