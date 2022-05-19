Через численні провали офіцери РФ все частіше уникають ухвалення рішень в Україні та шукають цапів-відбувайлів, - розвідка Великої Британії
Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти ухвалення ключових рішень у бойових діях проти України на начальство. Все тому, щоб не стати цапами-відбувайлами за провали в наступі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter британської розвідки.
За даними розвідки, в останні тижні були звільнені кілька високопоставлених командирів, відповідальних за провал наступу Росії на Україну. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кисіль відсторонений від командування 1-ю гвардійською танковою армією за нездатність захопити Харків, а також командувач Чорноморським флотом віцеадмірал Ігор Осипов - за втрату крейсера "Москва".
"Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна. Культура пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі і системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", - йдеться в повідомленні.
Також розвідка Британії вважає, що все це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління і контролю. Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти ухвалення ключових рішень на начальство.
"У цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу", - підкреслила розвідка.
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Альбин Курти назвал Косово «самой демократически развитой страной в регионе» и выразил надежду, что ЕС примет заявку Косово на вступление в этом году.
Так і дальше держать, товарищи лаптеногиє.
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-1/ Тактическая бункерология (Часть 1)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-2/ Тактическая бункерология (Часть 2)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-3/ Тактическая бункерология (Часть 3)
https://defence-line.org/2022/05/takticheskaya-bunkerologiya-chast-4/ Тактическая бункерология (Часть 4)
Мол, ***** само - как Гитлер - взялось руководить войсками в Украине.