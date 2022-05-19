США не бачать, що Росії потрібні переговори, зараз вона демонструє тільки агресію, - Держдеп

США наразі не бачать, що Росії потрібні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону,

"Для того, щоб вести переговори з Росією, США повинні бачити, що вона хоче деескалувати ситуацію і вивести свої війська з України, але зараз Росія демонструє тільки агресію", - зазначила Калан.

Крім того, вона наголосила, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб Україна могла себе захищати, а також докладають усіх зусиль, щоб люди в РФ могли отримати повну інформацію про те, що відбувається в Україні.

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