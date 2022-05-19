США не бачать, що Росії потрібні переговори, зараз вона демонструє тільки агресію, - Держдеп
США наразі не бачать, що Росії потрібні переговори.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону,
"Для того, щоб вести переговори з Росією, США повинні бачити, що вона хоче деескалувати ситуацію і вивести свої війська з України, але зараз Росія демонструє тільки агресію", - зазначила Калан.
Крім того, вона наголосила, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб Україна могла себе захищати, а також докладають усіх зусиль, щоб люди в РФ могли отримати повну інформацію про те, що відбувається в Україні.
Топ коментарі
+14 Claudia Smith
показати весь коментар19.05.2022 09:35
+13 volley
показати весь коментар19.05.2022 09:45
+12 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар19.05.2022 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що ж до теперішньої ситуації - у часи війни людям особливо потрібен лідер.
але рейтинги падають, зекоманда чеше рєпу...
думаю, перемога нічого не спише і зекоманді доведеться відповідати перед суспільством.
про що говорити з безумно хворими
Коли азовців вбивали пострілами з гаубиць під час "пєрємірія", він мовчав.
Коли почали переслідувати військових і кидати їх в клітки, він мовчав.
Коли про Журавля "головнокомандувач" Хомчак виблював "оні нє туда полєзлі", він мовчав.
Коли стало очевидним, що вагнерівців злили, а військова розвідка заговорила про кротів, він мовчав.
Навіть коли весь світ став попереджати про війну - він мовчав.
Не мовчав тільки про "свинарчуків", "диряві бронежилети" та "винних в Іловайську Муженка з Порошенком".
...... а тепер Білецький чомусь забороняє говорити про "Азовсталь".
Але ми обов'язково поговоримо про причини того, що сталося.
В свій час, як би комусь не хотілося уникнути відповідальності за бездіяльність та приховування від людей правди, вже невідомо з яких мотивацій.
...........
А про полонених героїв треба кричати на весь світ, бо білогвардійська ***** Гіркін вже закликає їх піддавати тортурам, і російське керівництво заговорило про розстріли - бо у деяких наших розуму вистачить і з цього зліпити чергову "перемогу".
З суспільством нарешті потрібно навчитись говорити мовою правди, без кварталівщіни та маніпуляцій - тоді не буде необхідності закривати людям рота.
Білий дім не поспішає надавати Україні американські дальнобійні реактивні системи залпового вогню, у тому числі через побоювання, що Кремль розцінить це як надмірну ескалацію.
Про це повідомляє https://www.politico.com/news/2022/05/18/biden-resists-ukrainian-demands-long-range-rocket-launchers-00033473?fbclid=IwAR1QAmVfjqsw-********************************************** Politico , посилаючись на слова трьох обізнаних з питанням співрозмовників, пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/19/7139663/ Європейська правда ".
США вже без зайвого розголосу передали Україні РСЗВ радянських моделей, попросивши посприяти у цьому союзників, які все ще мають їх на озброєнні.
Але Україна сподівається отримати більш точні і потужні американські системи. Київ просить про цю збою не перший місяць і переконує, що потужні РСЗВ критично необхідні для того, щоб збільшити перевагу в артилерійських дуелях у боях на сході.
У Білому домі нібито побоюються, що Кремль розцінить це як зумисну ескалацію, оскільки американські РСЗВ більш дальнобійні та з більшою руйнівною силою, ніж радянські моделі, та ніж гаубиці.
Один зі співрозмовників них зазначає, що під час зустрічі на базі "Рамштайн", коли обговорювали координацію військової допомоги для України, питання нібито зрушилося, але потім знову процес загальмував.
Посадовець з Білого дому на умовах анонімності розповів, що Україна і США продовжують "активні дискусії" щодо РСЗВ, але навіть з тими масштабами фінансування, які Штати виділили на підтримку України, не все, про що просить Київ, можна передати швидко.
І яким це чином?