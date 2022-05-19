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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США не бачать, що Росії потрібні переговори, зараз вона демонструє тільки агресію, - Держдеп

госдеп

США наразі не бачать, що Росії потрібні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону, 

"Для того, щоб вести переговори з Росією, США повинні бачити, що вона хоче деескалувати ситуацію і вивести свої війська з України, але зараз Росія демонструє тільки агресію", - зазначила Калан.

Крім того, вона наголосила, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб Україна могла себе захищати, а також докладають усіх зусиль, щоб люди в РФ могли отримати повну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Також читайте: США запустили новий проєкт зі збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

Автор: 

Держдепартамент США (1612) росія (64871) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+14
у путлера все ще стадія заперечення). ну і добре. а то зекоманда йому б все здала, плюс будь-які нейтральні статуси попідписувала б і все, що завгодно.
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19.05.2022 09:35
+13
Коли на фронті почали згортати розвідку, він мовчав.

Коли азовців вбивали пострілами з гаубиць під час "пєрємірія", він мовчав.

Коли почали переслідувати військових і кидати їх в клітки, він мовчав.

Коли про Журавля "головнокомандувач" Хомчак виблював "оні нє туда полєзлі", він мовчав.

Коли стало очевидним, що вагнерівців злили, а військова розвідка заговорила про кротів, він мовчав.

Навіть коли весь світ став попереджати про війну - він мовчав.

Не мовчав тільки про "свинарчуків", "диряві бронежилети" та "винних в Іловайську Муженка з Порошенком".

...... а тепер Білецький чомусь забороняє говорити про "Азовсталь".

Але ми обов'язково поговоримо про причини того, що сталося.

В свій час, як би комусь не хотілося уникнути відповідальності за бездіяльність та приховування від людей правди, вже невідомо з яких мотивацій.

...........

А про полонених героїв треба кричати на весь світ, бо білогвардійська ***** Гіркін вже закликає їх піддавати тортурам, і російське керівництво заговорило про розстріли - бо у деяких наших розуму вистачить і з цього зліпити чергову "перемогу".

З суспільством нарешті потрібно навчитись говорити мовою правди, без кварталівщіни та маніпуляцій - тоді не буде необхідності закривати людям рота.
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19.05.2022 09:45
+12
Я рад что в США поняли что мокшандию нужно отполировать до нужной кондиции , и только после вести переговоры о репарациях и капитуляции.
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19.05.2022 09:44
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у путлера все ще стадія заперечення). ну і добре. а то зекоманда йому б все здала, плюс будь-які нейтральні статуси попідписувала б і все, що завгодно.
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19.05.2022 09:35 Відповісти
щодо виборів - фсб постаралося + коломойський + боти + корисні ідіоти
що ж до теперішньої ситуації - у часи війни людям особливо потрібен лідер.
але рейтинги падають, зекоманда чеше рєпу...
думаю, перемога нічого не спише і зекоманді доведеться відповідати перед суспільством.
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19.05.2022 10:03 Відповісти
белая горячка як там деліріум...
про що говорити з безумно хворими
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19.05.2022 09:38 Відповісти
А найвеличніший чомусь бачить.
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19.05.2022 09:44 Відповісти
Я рад что в США поняли что мокшандию нужно отполировать до нужной кондиции , и только после вести переговоры о репарациях и капитуляции.
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19.05.2022 09:44 Відповісти
Коли на фронті почали згортати розвідку, він мовчав.

Коли азовців вбивали пострілами з гаубиць під час "пєрємірія", він мовчав.

Коли почали переслідувати військових і кидати їх в клітки, він мовчав.

Коли про Журавля "головнокомандувач" Хомчак виблював "оні нє туда полєзлі", він мовчав.

Коли стало очевидним, що вагнерівців злили, а військова розвідка заговорила про кротів, він мовчав.

Навіть коли весь світ став попереджати про війну - він мовчав.

Не мовчав тільки про "свинарчуків", "диряві бронежилети" та "винних в Іловайську Муженка з Порошенком".

...... а тепер Білецький чомусь забороняє говорити про "Азовсталь".

Але ми обов'язково поговоримо про причини того, що сталося.

В свій час, як би комусь не хотілося уникнути відповідальності за бездіяльність та приховування від людей правди, вже невідомо з яких мотивацій.

...........

А про полонених героїв треба кричати на весь світ, бо білогвардійська ***** Гіркін вже закликає їх піддавати тортурам, і російське керівництво заговорило про розстріли - бо у деяких наших розуму вистачить і з цього зліпити чергову "перемогу".

З суспільством нарешті потрібно навчитись говорити мовою правди, без кварталівщіни та маніпуляцій - тоді не буде необхідності закривати людям рота.
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19.05.2022 09:45 Відповісти
Росії потрібні "переговори" тільки для одного - отримать передишку: для того, щоб підрихтувать ту техніку, яку вони з баз зберігання витягують, випросить у "союзників" техніку, яку вони їм колись продали, провести чергову часткову приховану мобілізацію і підготувать боєздатні резерви
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19.05.2022 09:47 Відповісти
які переговори? про що? все вже сказано по десять раз всіма сторонами!
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19.05.2022 09:51 Відповісти
Особисто я вважаю, що Штати роблять не достатньо для збереження життів українців. Вони грають вдовгу, стараючись виснажити кацапію, а не завдати їй швидкої (відносно) поразки. Штати так і не дозволили поставки авіації західних зразків і системи РСЗВ вел кої дальності. Так, кацапію можна придавити до піясмерті за певний тривалий проміжок часу, щоб потім почати торг - ядерну зброю і енергоносії за *ніжки Буша", але за цей час гинуть українці. І чим довший буде цей час, тим більше українців загине. Штати думають, що швидка поразка кацапії призведе до її розпаду і розповзання ядерної зброї. Але я вважаю це помилковим твердженням. Бо без розпаду кацапія буде залишатися загрозою. А кацапську ядерну зброю, якщо вона ще боєздатні, можна взяти під охорону, висадивши десант, чи ввівши збройний контингент в разі початку розпаду. Помилка Заходу починаючи з 1917 року полягає в тому, що їм не вистачає ні рішучості, ні політичної волі покінчити з імперією зла остаточно.
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19.05.2022 09:51 Відповісти
так і є-

Білий дім не поспішає надавати Україні американські дальнобійні реактивні системи залпового вогню, у тому числі через побоювання, що Кремль розцінить це як надмірну ескалацію.

Про це повідомляє https://www.politico.com/news/2022/05/18/biden-resists-ukrainian-demands-long-range-rocket-launchers-00033473?fbclid=IwAR1QAmVfjqsw-********************************************** Politico , посилаючись на слова трьох обізнаних з питанням співрозмовників, пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/19/7139663/ Європейська правда ".

США вже без зайвого розголосу передали Україні РСЗВ радянських моделей, попросивши посприяти у цьому союзників, які все ще мають їх на озброєнні.

Але Україна сподівається отримати більш точні і потужні американські системи. Київ просить про цю збою не перший місяць і переконує, що потужні РСЗВ критично необхідні для того, щоб збільшити перевагу в артилерійських дуелях у боях на сході.

У Білому домі нібито побоюються, що Кремль розцінить це як зумисну ескалацію, оскільки американські РСЗВ більш дальнобійні та з більшою руйнівною силою, ніж радянські моделі, та ніж гаубиці.

Один зі співрозмовників них зазначає, що під час зустрічі на базі "Рамштайн", коли обговорювали координацію військової допомоги для України, питання нібито зрушилося, але потім знову процес загальмував.

Посадовець з Білого дому на умовах анонімності розповів, що Україна і США продовжують "активні дискусії" щодо РСЗВ, але навіть з тими масштабами фінансування, які Штати виділили на підтримку України, не все, про що просить Київ, можна передати швидко.
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19.05.2022 09:55 Відповісти
Жодних перемовин з дияволостаном доки чобіт останньої свинособаки на землі наших пращурів
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19.05.2022 09:52 Відповісти
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19.05.2022 09:59 Відповісти
Резерви в ********** закінчаться в середині літа. Доведеться повертатися в планову економіку часів "холодної війни". От тоді і почне наступати "прозріння". І першими прозріють провінції які несуть основний тягар війни! В москві першими постраждають пропагандони яких перетворять на "козлів відпущення". "Перевзутися"останнім не вдасться бо самі їх огидні пики остогиднуть до блювоти...
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19.05.2022 10:00 Відповісти
28500, до зміни росіянської свідомості що 21500...
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19.05.2022 10:06 Відповісти
Десь ще 2 місяці в середньому...
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19.05.2022 10:09 Відповісти
Якщо без Зелі. С зелею це може зайняти роки два.
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19.05.2022 10:43 Відповісти
Це США не бачить, а бубочка бачить.
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19.05.2022 10:26 Відповісти
"..а також докладають усіх зусиль, щоб люди в РФ могли отримати повну інформацію про те, що відбувається в Україні. Джерело: "

І яким це чином?
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19.05.2022 11:53 Відповісти
Prozrelji, mlja. Vopros amerikancam - kogda Rossija (ona zhe SSSR, Rossijskaja Imperija i Moskovija) ne demonstrirovala toljko agressiju. Chto to nje pripomnju takoe.
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19.05.2022 12:09 Відповісти
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19.05.2022 14:20 Відповісти
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19.05.2022 14:47 Відповісти
 
 