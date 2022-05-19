Сьогодні Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні на майже $40 млрд
У четвер, 19 травня, о 18:30 за київським часом Сенат США розпочне голосування щодо законопроєкту HR 7691, який передбачає виділення додаткового пакета допомоги Україні.
Про це повідомляє пресслужба Сенату у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"О 11:30 Сенат розпочне два голосування з наступних питань: 1. Обмеження часу розгляду HR 7691, додатковий пакет допомоги Україні. 2. Проходження HR 7691, додатковий пакет допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Раніше, 17 травня, Сенат США більшістю голосів схвалив голосування щодо пакету допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд.
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.
Згідно з результатами голосування, за висловилися 368 конгресменів, проти - 57. Усі законодавці, які проголосували проти законопроєкту, належать до Республіканської партії.
Законопроєкт передбачає виділення $6 млрд на допомогу в гарантуванні безпеки, включно з навчанням, постачанням обладнання, зброї, матеріально-технічною підтримкою, матеріалами та послугами для українських збройних сил та національних сил безпеки, а також $900 млн на підтримку біженців, зокрема забезпечення їх житлом та надання їм мовних курсів.
Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроєктом коштів підуть до Фонду економічної підтримки "для задоволення невідкладних потреб України".
Зазначається, що законопроєкт, запропонований палатою представників, передбачає додаткові $3,4 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.
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Это Бене надо срочно купить новую тачку в Испании и хатку в Израиле? Ну и остальным за компанию.
Такие траты могут быть с единственной целью: вербовка агентов на территории Российской Федерации с целью совершения диверсий и ликвидации определенных лиц. Это недорого, это эффективно и есть куча желающих, вон миллион беженцев вполне себе могут не бежать через Японию или Австралию назад через Европу, а пойти заниматься полезной работой. Но нужно ощутимое финансирование и понимание, что только 1 из 20 акций будет успешной. Вот это и надо подчеркнуть, а не просить американского фермера отдать свою зарплату не своей больной матери, а чтобы кто-то купил себе буггати или феррари и завез еще без пошлины.
Та цього разу, сподіваюсь що і всі наступні рази, вони можуть тільки слину попускать.
Яку частину розкрадуть під керівництвом партії&правительства "Слуги народу"?
Ще й перегризуться між собою... І прийдеться "аппазіції" отстЄгнуть... шоб нє вознікалі...?