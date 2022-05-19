Сьогодні Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні на майже $40 млрд

У четвер, 19 травня, о 18:30 за київським часом Сенат США розпочне голосування щодо законопроєкту HR 7691, який передбачає виділення додаткового пакета допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Сенату у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"О 11:30 Сенат розпочне два голосування з наступних питань: 1. Обмеження часу розгляду HR 7691, додатковий пакет допомоги Україні. 2. Проходження HR 7691, додатковий пакет допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 17 травня, Сенат США більшістю голосів схвалив голосування щодо пакету допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.

Згідно з результатами голосування, за висловилися 368 конгресменів, проти - 57. Усі законодавці, які проголосували проти законопроєкту, належать до Республіканської партії.

Законопроєкт передбачає виділення $6 млрд на допомогу в гарантуванні безпеки, включно з навчанням, постачанням обладнання, зброї, матеріально-технічною підтримкою, матеріалами та послугами для українських збройних сил та національних сил безпеки, а також $900 млн на підтримку біженців, зокрема забезпечення їх житлом та надання їм мовних курсів.

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Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроєктом коштів підуть до Фонду економічної підтримки "для задоволення невідкладних потреб України".

Зазначається, що законопроєкт, запропонований палатою представників, передбачає додаткові $3,4 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.