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Сьогодні Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні на майже $40 млрд

сша,сенат

У четвер, 19 травня, о 18:30 за київським часом Сенат США розпочне голосування щодо законопроєкту HR 7691, який передбачає виділення додаткового пакета допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Сенату у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"О 11:30 Сенат розпочне два голосування з наступних питань: 1. Обмеження часу розгляду HR 7691, додатковий пакет допомоги Україні. 2. Проходження HR 7691, додатковий пакет допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 17 травня, Сенат США більшістю голосів схвалив голосування щодо пакету допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.

Згідно з результатами голосування, за висловилися 368 конгресменів, проти - 57. Усі законодавці, які проголосували проти законопроєкту, належать до Республіканської партії.

Законопроєкт передбачає виділення $6 млрд на допомогу в гарантуванні безпеки, включно з навчанням, постачанням обладнання, зброї, матеріально-технічною підтримкою, матеріалами та послугами для українських збройних сил та національних сил безпеки, а також $900 млн на підтримку біженців, зокрема забезпечення їх житлом та надання їм мовних курсів.

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Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроєктом коштів підуть до Фонду економічної підтримки "для задоволення невідкладних потреб України".

Зазначається, що законопроєкт, запропонований палатою представників, передбачає додаткові $3,4 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Автор: 

голосування (484) зброя (7430) допомога (8276) США (22417) Сенат США (593)


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Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроєктом коштів підуть до Фонду економічної підтримки "для задоволення невідкладних потреб України".

Это Бене надо срочно купить новую тачку в Испании и хатку в Израиле? Ну и остальным за компанию.

Такие траты могут быть с единственной целью: вербовка агентов на территории Российской Федерации с целью совершения диверсий и ликвидации определенных лиц. Это недорого, это эффективно и есть куча желающих, вон миллион беженцев вполне себе могут не бежать через Японию или Австралию назад через Европу, а пойти заниматься полезной работой. Но нужно ощутимое финансирование и понимание, что только 1 из 20 акций будет успешной. Вот это и надо подчеркнуть, а не просить американского фермера отдать свою зарплату не своей больной матери, а чтобы кто-то купил себе буггати или феррари и завез еще без пошлины.
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19.05.2022 10:21 Відповісти
Ніщо не завадить бені та його "слугам" провертати оборутки, навіть війна і тисяці загиблих, на їх совісті (хоча звідки у них совість?).
Та цього разу, сподіваюсь що і всі наступні рази, вони можуть тільки слину попускать.
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19.05.2022 10:35 Відповісти
Сподіваюсь, що все таки призначать контролера за використанням коштів, щоб Бєня та інші подібні дегенерати навіть не думали про «прібарахліца»
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19.05.2022 10:21 Відповісти
Але це не точно.
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19.05.2022 10:25 Відповісти
Гальмують сильно... якщо сьогодні знову не проголосують, це буде досить сумно.
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19.05.2022 10:50 Відповісти
57 конгресменів, проти... Репутація... яку бетонували і вдосконалювали всі 30-ть років незалежності, шляк би трафив... ту репутацію, біжить попереду...

Яку частину розкрадуть під керівництвом партії&правительства "Слуги народу"?

Ще й перегризуться між собою... І прийдеться "аппазіції" отстЄгнуть... шоб нє вознікалі...?
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19.05.2022 11:19 Відповісти
Навіть не мрійте про те щоб дірватись до виділених коштів за витратами слікуватиме новий посол США, наслідки за нецільове використання повірте будуть суворими.
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19.05.2022 12:17 Відповісти
 
 