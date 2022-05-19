РФ готує у Костянтинівці провокації за "бучанським сценарієм", - Центр протидії дезінформації
Кремлівські медіа брешуть, що українські воїни "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки на Донеччині.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремлівські медіа дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.
Мета провокацій - дискредитувати Україну на міжнаодній арені.
В ЦПД наголосили, що російська пропаганда знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави.
"Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення рф та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами", - додали в ЦПД.
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До 24го я любила изучать российскую фауну по видео и пабликам. Ходишь, читаешь, смотришь. Причем даже не по политическим - семейные какие-то форумы, медицинские, автомобильные, где тусит простой российский обыватель и вряд ли привлекательные для платных пропагандонов. Знаете, что удивляло? Равнодушное бессилие.
"Бьет муж" - ну старайся стать лучше, носи красивое, изучай порнохаб и кулинарные курсы. "Буллинг в школе" - ну сами виноваты, не научили ребенка драться, материться и скрипочка еще эта, мало вам было мальчика Эдуардом назвать? "Менты требуют взятку, чтоб снять липовое обвинение" - надо дать, а что ты сделаешь, жизнь такая, целые почки и ж@па дороже денег.
Нет, я не говорю, что у нас таких нет, просто там это тотально, беспросветно.
И видео это с их митингов типа протестных вообще потрясает: один мент с дубинкой гонит человек 15 и они бегут. Подростков заламывают и тащат в автозаки - 20 человек вокруг пилят видосики для инсты с подписями "как так можно?" или "давить гнидёнышей в зародыше!" И при этой полной немощности российского общества, даже прогрессивной его части, выученной беспомощности какой-то, они считают себя в праве научить тупых х...ов жизни.
Вчера в коменты в телеге забрел небратик и там прям классика жанра: мы сами себя обстреливаем, 8 лет укронацисты терпели, терпели, но потом всё-таки решили расхреначить Мариуполь, чтоб подпортить репутацию освободителям.
Всё традиционно, в общем. Только остался неотвеченным вопрос: "Что вы собирались принести в Украину прогрессивного? Какие блага вы можете предоставить в пыку убогой американской доктрине доступности тампаксов, инсулина и процессоров последнего поколения?
В какой стране мира надписть "Сделано в Росии" - это рельно знак качества и желание купить? ЧЕМУ вы собрались учить Украину, дикие мокши, для которых туалет в доме - диковинка, а Макеевка - богатый процветающий город? "
Нечего им сказать на это. Потому что даже предметы их национальной гордости на поверку оказываются либо допингом, либо на 80% импортными комплектующими, либо вообще тупо брехнёй.
И они это понимают, нельзя отрицать очевидное: Тойота лучше Волги, Тампакс лучше тряпок, польский трикотаж лучше ивановского, а итальянская салями куда вкуснее докторской по ГОСТу с 15ю процентами мяса в изделии.
Но понимание русским того, что они не умеют делать процессоры и импротируют даже жесть для консервных банок, не вызывает у него стремления научиться делать, стать лучше, продвинуться вперёд в эволюцинной борьбе. Он поет мантру импотента: мы - невероятно талантливые, но все уехали, осталось только быдло и тот, кто собирается уехать, ресурсы все украли, менты отбили почки просто так, и шо ты с эти сделаешь, господь терпел и нам велел.
Юморист российский, модный, из молодых вот этих выпердышей Камеди Клаба, стоит в европейском парке аттракционов и возмущен тем, что чернокожих в парк пустили, а русских - нет.
Говорит:
- Ну ничо, европка. Володя вам уже приготовил. Ждите. Скоро вот этого ничего не будет.
Понимаете? Молодой красивый здоровый мужик, увидевший Европу, в отличие от 90% своих согражан, не хочет сделать такой же парк в Сызрани или в Норильске, ему нужно сломать этот. Его трясет от нетерпения: великоросса оскорбили, унизили, не пустили куда-то.
Они не сделают ничего для себя, они сломают то, что есть у вас. Им не надо ваше "хорошо", они хотят своё "плохо" для вас. Русский не хочет жить лучше, ему достаточно, чтобы хуже жили вы.
И именно поэтому с ними невозможно находить какие-то компромиссы. Именно поэтому мы никогда не договоримся по середине: сломанная наполовину машина не поедет вся. Небратская популяция ментально изнасилована и давно потеряла человеческий облик. Это уже паллиатив, надо им просто помочь не долго мучатся. Мы ж гуманисты, да?)
Деревня Териберка Мурманська область. Так живуть наші асвабадетили.