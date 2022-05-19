РФ готує у Костянтинівці провокації за "бучанським сценарієм", - Центр протидії дезінформації

Кремлівські медіа брешуть, що українські воїни "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівські медіа дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.

Мета провокацій - дискредитувати Україну на міжнаодній арені.

В ЦПД наголосили, що російська пропаганда знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави.

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"Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення рф та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами", - додали в ЦПД.