УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10673 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 911 1

О 4 ранку ворог підступно обстріляв Харків. На окремих ділянках Ізюмського напрямку окупанти зазнали втрат і відступили, - Синєгубов

харків

Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, обстріляно село Циркуни Харківського району. Пошкоджені два приватні домоволодіння.

Вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

"Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку - 3 цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих", - інформує Синєгубов.

Він також додає, що на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі обстріляли Київський район Харкова, пошкоджено адмінбудівлю підрозділу ДСНС, знищено кілька пожежних автомобілів. ФОТО

"В Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17160) обстріл (28171) Харків (5546) Харківщина (6054) Ізюм (324) Синєгубов (857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно, мабуть не змогли поцілити, бо після запрошувальної статті повинні були стріляти туди.
показати весь коментар
19.05.2022 12:28 Відповісти
 
 