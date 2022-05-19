О 4 ранку ворог підступно обстріляв Харків. На окремих ділянках Ізюмського напрямку окупанти зазнали втрат і відступили, - Синєгубов

Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, обстріляно село Циркуни Харківського району. Пошкоджені два приватні домоволодіння.

Вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

"Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку - 3 цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих", - інформує Синєгубов.

Він також додає, що на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат.

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"В Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити", - резюмує очільник регіону.