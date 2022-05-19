США не постачають Україні системи залпового вогню, щоб Київ не вдарив по російських містах, - Politico
США не постачають Україні реактивні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на дальній відстані, бо побоюються, що їх використають для ударів по території РФ. Україна продовжує вимагати цю зброю.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".
"У Рамштайні був імпульс, але, схоже, він остигнув", – зазначив у розмові з виданням один зі співробітників Конгресу США.
За словами співрозмовника газети з адміністрації президента США Джо Байдена, влада вирішила, що більш ефективно відправляти в Україну 155-мм гаубиці M777 замість РСЗВ. Проте, як стверджують джерела, українська влада продовжує вимагати постачання цього озброєння.
Зокрема, президент Володимир Зеленський згадав про необхідність отримання американських систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS під час виступу перед лідерами "Великої сімки" на початку травня.
Співрозмовник Politico додав, що серед влади України "наростає фрустрація" через побоювання Вашингтона у питанні військових постачань.
Україна та США продовжують активне обговорення постачання зброї, повідомив неназваний співробітник Білого дому. За його словами, навіть з урахуванням вже наданої з кінця лютого військової допомоги Україні на суму $3,8 млрд, не всі озброєння, що їх просить Київ, можуть бути швидко йому передані.
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ps: срочно отправить величайшего ЗЕ в США, пусть там безвылазно сидит и клянчит РСЗО.
хтось з клінингової компанії Конгресу ?
Тому подякуємо довпойопам73%, які три роки тому замість потужних ракет обрали асфальт і відосіки.
Половина армии была бы уничтожена. Потом нам бы рассказывал что нужно уступить россии ....
Не поддавайтесь иллюзиям! Вор и клептоман никогда бы не упустил возможности заработать повторно на смерти наших ребят. Таким как он нет будущего в политике Украины.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Слава ЗСУ!!!
Моя пропозиція є - не чіпати кацапськіх міст, поки не розбита армія рф. А вже потім....
Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.
Джерело: Подоляк у https://twitter.com/Podolyak_M/status/1527181648776790019 Twitter
Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ.
Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.
Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції та гроші".
- "один зі співробітників Конгресу США"
- "побоюються, що їх використають для ударів по території РФ"
- "серед влади України наростає фрустрація"
Дуже обережні формулювання для формування відчуття "зради".
Правда ж, таке відчуття формується ?
Слухайте ОФІЦІЙНІ джерела , бовдури . !! Там була інфа про те що штати нам відмовляються надавати РСЗО .? Ні , не було . То нахея тут розводити ці - теорії змови . ?
По данным следствия, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн. грн.
Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.
Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.
Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.
Тобто українців вважають за "мавпу з гранатою", а російська територія то святе - там живе вища раса.
BUSHMASTER III 35
Нам бы завод какой-нибудь подземный по производству ракет начинать строить, если это возможно. К сожалению, это только фантазии.
А мы просто инструмент, который если в результате сломается - не страшно. Не нужно думать, что их так беспокоит выживание украинцев и помогают они из альтруистических соображений.