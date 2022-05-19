США не постачають Україні системи залпового вогню, щоб Київ не вдарив по російських містах, - Politico

США не постачають Україні реактивні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на дальній відстані, бо побоюються, що їх використають для ударів по території РФ. Україна продовжує вимагати цю зброю.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"У Рамштайні був імпульс, але, схоже, він остигнув", – зазначив у розмові з виданням один зі співробітників Конгресу США.

За словами співрозмовника газети з адміністрації президента США Джо Байдена, влада вирішила, що більш ефективно відправляти в Україну 155-мм гаубиці M777 замість РСЗВ. Проте, як стверджують джерела, українська влада продовжує вимагати постачання цього озброєння.

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Зокрема, президент Володимир Зеленський згадав про необхідність отримання американських систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS під час виступу перед лідерами "Великої сімки" на початку травня.

Співрозмовник Politico додав, що серед влади України "наростає фрустрація" через побоювання Вашингтона у питанні військових постачань.

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Україна та США продовжують активне обговорення постачання зброї, повідомив неназваний співробітник Білого дому. За його словами, навіть з урахуванням вже наданої з кінця лютого військової допомоги Україні на суму $3,8 млрд, не всі озброєння, що їх просить Київ, можуть бути швидко йому передані.