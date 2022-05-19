Воєнний стан треба подовжити на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона, - Веніславський

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.

Про це Веніславський заявив під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ - це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - сказав Веніславський.

Він додав, що якщо Україну вдасться звільнити швидше, ніж за три місяці, то воєнний стан просто скасують.

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""Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці", - зазначив Веніславський.