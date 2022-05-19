Воєнний стан треба подовжити на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона, - Веніславський
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.
Про це Веніславський заявив під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".
"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ - це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - сказав Веніславський.
Він додав, що якщо Україну вдасться звільнити швидше, ніж за три місяці, то воєнний стан просто скасують.
""Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці", - зазначив Веніславський.
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чого його не перевірить сбу?
Там и 300, и 500, и 800 км (как раз до Маасквы)
бесполезняк это - Украина ракетами простреливается насквозь
ти саме в армії було колись? відправлять на м'ясо - підеш. і ніякі "натрої" не спрацюють
П.с. а тепер дурня включають і про закони белькочуть! А , по якому закону чотириразовий уклоніст посилає людей на смерть???
Це гірше ніж у рф, ніж у Сомалі.
Та викликає роздратування та ненависть до влади.
Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Президента, Верховної ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори."
Згідно закону настав час війну оголошувати, чи ніт ?
Ось все шо їм потрібно -це бути при владі. Після трьох місяців буде ще півроку і так ще і ще.. Бо якщо повилазить вся їхня "діяльність і бездіяльність" , то розірвані вони будуть в секунди на шашлики..
В ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" не вказано ніяких кінцевих строків введення та припинення воєнного стану в Україні та про оголошення комусь війни.
Немедленно после захвата кораблей на части территории Украины было введено военное положение сроком на месяц.
Первоначальное предложение президента Порошенко подразумевало введение военного положения на всей территории страны сроком на два месяца. Критики Порошенко заявляли, что этот шаг позволил бы президенту, имевшему мало шансов на переизбрание, перенести дату плановых выборов главы государства.
Захваченные в ноябре прошлого года корабли вернулись на Украину спустя год
Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко.
А капелюхи на таку дистанцію не закидаєш.
на**єн ви іншим забороняєте виїздити, який сенс, ЧИ ПРИМУСОВІ РОБОТИ ПО ВІДБУДОВІ
УКРАЇНИ ЗА ПРОДУКТОВІ ПАЙКИ ? Тіпа нащо ті кацапські полонені.
П.с. як можна обісрати гівно?