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Новини Війна
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Воєнний стан треба подовжити на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона, - Веніславський

зсу,воїн,захисник,піхота

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.

Про це Веніславський заявив під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ - це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - сказав Веніславський.

Він додав, що якщо Україну вдасться звільнити швидше, ніж за три місяці, то воєнний стан просто скасують.

Читайте: Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та термін загальної мобілізації в Україні на 90 днів

""Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці", - зазначив Веніславський.

Автор: 

воєнний стан (568) Веніславський (283)


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Топ коментарі
+34
Без нанесення ударів по військовій інфраструктурі москалів,яка знаходиться на їхній території,ніяких перемог не буде.Всі ці казочки,що москалі капітулюють,розповідайте дітям.Ви на карту бойових дій подивіться.Кожен день їхня авіація масовано працює.Ніякий мільйон солдат нічого не дасть.Це буде схоже не жуковщину.
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19.05.2022 11:36
+23
ЗЕбуїн краще розкажи чому твій кумир "Проїбав" Херсон! Чому не було евакуйовано дітей-сиріт? Чому ЗЕлупа весь кривлявся і кричав що це Америка нагнітає? І чому він ніяк не продасть квартиру в Криму?
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19.05.2022 12:05
+14
лучше бы такого "президента" не было - много беды и смертей из-за его решений
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19.05.2022 12:10
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ну шо не утирок то військовий експерт
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19.05.2022 11:23 Відповісти
тільки гинуть кращі
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19.05.2022 11:25 Відповісти
хотя бы порты и отрезать Крым
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19.05.2022 11:42 Відповісти
про цього веніславського весь час ходять погані чутки.
чого його не перевірить сбу?
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19.05.2022 11:30 Відповісти
ну погані чутки не про нього одного !!!! .... і саме СБУ теж !!! тому і маєм сидячих зрадників в ролі " непереможених вояків "
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19.05.2022 11:38 Відповісти
Так це не просто надовго, війна в тому чи іншому вигляді з нами була завжди. І доки хтось займався вкатуанням грошів в ассфальт, інше падло нарощувало м'язи готуючись до війни.
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19.05.2022 11:34 Відповісти
що ото верзеш тепер ти герой калякати тут нема доріг калякаеш що всі паршиві ти опреділися що вообще хочеш ?
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19.05.2022 11:49 Відповісти
ЗЕбуїн краще розкажи чому твій кумир "Проїбав" Херсон! Чому не було евакуйовано дітей-сиріт? Чому ЗЕлупа весь кривлявся і кричав що це Америка нагнітає? І чому він ніяк не продасть квартиру в Криму?
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19.05.2022 12:05 Відповісти
Чому взагалі, знаючи про небезпеку, не увів вчасно військовий стан, не оголосив мобілізацію, не вжив заходів достатніх. Усе сматрєл па сєрєдінє хатєл уаідєть там мір.
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19.05.2022 12:27 Відповісти
А як би тоді вся прокурсько- барижна еліта встигла б евакуювати себе і свої сім' ї? Та й зелену сімю треба було сховати!
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19.05.2022 15:51 Відповісти
Женіха хотєла вот і залєтєла
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19.05.2022 19:36 Відповісти
Без нанесення ударів по військовій інфраструктурі москалів,яка знаходиться на їхній території,ніяких перемог не буде.Всі ці казочки,що москалі капітулюють,розповідайте дітям.Ви на карту бойових дій подивіться.Кожен день їхня авіація масовано працює.Ніякий мільйон солдат нічого не дасть.Це буде схоже не жуковщину.
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19.05.2022 11:36 Відповісти
100% + тяжелое наступательное и воздух....
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19.05.2022 11:44 Відповісти
Бити нічим на 300км.
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19.05.2022 13:10 Відповісти
І що д робити? Людьми розкидатися?
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19.05.2022 13:58 Відповісти
А більше - ніяк. Війни виграють люди. Не воюватимете - будете захоплені.
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19.05.2022 15:00 Відповісти
За эти 3 месяца уже запросто было организовать выпуск Ольхи и Грома на западе Украины

Там и 300, и 500, и 800 км (как раз до Маасквы)
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19.05.2022 18:46 Відповісти
Ага, до первого ракетного удара!
бесполезняк это - Украина ракетами простреливается насквозь
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19.05.2022 20:17 Відповісти
Сам то Веніславський не йде воювати і його діти також.Легко трендіти за когось.
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19.05.2022 11:37 Відповісти
Вся сподівання на вас та ваших діточок. Не підведіть будь ласка.
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19.05.2022 12:00 Відповісти
В мене дітей немає. Я сам не в армії, але не від кого не вимагаю, щоб йшли.
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19.05.2022 12:26 Відповісти
Так а чего вы так распереживались за вениславского и его детей?
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19.05.2022 12:47 Відповісти
Бо він розповідає за контрнаступ. Чим контрнаступ? Ложити людей, як за жукова?
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19.05.2022 12:54 Відповісти
Так а шо на законы вам наплевать? Так а нах тогда от Киева и Чернигова и тд отгоняли? Надо было вместе со Львовом отдать?
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19.05.2022 12:57 Відповісти
Закони, які вводя ті, які самв їх недотримуються. А південь як так здали? Вони ж знали що буде напад,включно з самим верховним. А тепер хочуть людьми закидати. Чужих синів то не шкода.
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19.05.2022 13:22 Відповісти
Не надо увиливать. Законы выполнять нужно или нет, вы можете определиться? И что с Киевом ни как не определитесь нужно было сдвать вместе со Львовом? Ну а этот бред: людьми закидать, верховный, чужие сыны, у шо *****, в вашей версии так и не напал, это просто сами убиваются верховным а не *****становцами? "Вони ж знали що буде напад,включно з самим верховним." а вы до сих пор не знаете кто напал и напали ли вообще?
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19.05.2022 14:05 Відповісти
Закони справедливі потрібно виконувати,бо можна до Північної Кореї докотитися. Там також є офіційні закони. Нічого здавати не потрібео було. Включно з Маріуполем. ***** напав в 2014 році. Ви мені тут дурості не пишіть.Саме я тут писав, що коли виберуть Зеленського, буде страшна війна.
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19.05.2022 15:13 Відповісти
Послухай, в армії нема таких настроїв і взагалі розмов про здачі і закидати людьм. Не панікуй. Ти робиш своє, ВСУ - своє. І, до речі я таке від євровати чула: на вас напали, бо в вас през дурачок, на нас же ніхто не напав.
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19.05.2022 15:44 Відповісти
Ну , тут євровата права , як не крути....
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19.05.2022 15:52 Відповісти
Не тому шо москалі ***...уті, нє?
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19.05.2022 20:21 Відповісти
"в армії нема таких настроїв" - в якій "армії"? бо вона дуже велика! в піхоті? чи серед танкістів, ракетчикв, артилерії? чи у тилових армійстких крис таких настроїв нема?

ти саме в армії було колись? відправлять на м'ясо - підеш. і ніякі "натрої" не спрацюють
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19.05.2022 18:50 Відповісти
Мої всі в ЗСУ, а тебе в Україні взагалі нема.
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19.05.2022 20:20 Відповісти
Та ну! Ти клятий порохобот! Скільки тобі пєтя заплатив???? Все ж буде " зеШИБІСЬ!"" І " ХУЖЕ НЄ БУДЄТ,!" ВІЙНИ НЕМА - ПРОСТО ПОРОХ НАЖИВАЄТЬСЯ!

П.с. а тепер дурня включають і про закони белькочуть! А , по якому закону чотириразовий уклоніст посилає людей на смерть???
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19.05.2022 16:00 Відповісти
Да хватит нести бред, законы на выбор собрались выполнять? Определяетсь наконец законы нужно выполнять или нет? Ну хоть определились наконец что ***** напал, но опять с идиотизмом что это Зеленский виноват, вы хоть с датами перестаньте бредить. Ну дурости пишет вы: сдавать не надо а от Киева и тд тоже не надо отгонять? Опять в последовательности с датами запутались где причина а где следствие?
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19.05.2022 17:02 Відповісти
"с идиотизмом что это Зеленский виноват" - конечно, как же бубочка может быть в чем то виноват?! Конституцию только раз 500 нарушил, и людей под смерть подставил не объявив эвакуацию и мобилизацию заранее а так *** ни в чем науиновен!
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19.05.2022 18:52 Відповісти
Шо бред опять у вас невминяемый? ***** напало в 2014, до вас это дошло, а как бубочка тогда мог обьявить мобилизацию эвакуацию и тд? Что за проблемы у вас постоянные с датами, и постоянные нарушения причинно следственных связей? "Людей под смерть подставил" опять у вас ***** не причьём это всьо бубочка убивца? Так шо за проблемы определится с выполнением законов и почему не надо было отгонять от Киева, что вы так постоянно увиливаете от этого?
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19.05.2022 19:10 Відповісти
"Законы выполнять нужно или нет, вы можете определиться?" - это ты у криворогого вовочки спроси! Начиная с того как он Раду распустил в 2019-м, насрав на Конституцию! И дальше со всеми остановками.
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19.05.2022 18:55 Відповісти
мені його навіть трошки жаль
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19.05.2022 19:43 Відповісти
А , хто сказав , що відігнали, а не організовано ( ну, як орки можуть організовано) відступили? Може і по стамбульському договорняку. Єдиний марафон? Опа? Афєрістовіч? Чи сам пуйло?
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19.05.2022 15:55 Відповісти
все верно - на юге и востоке кацапы окапываются! никто им не мешал окопаться под Киевом, Черниговом и Сумами
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19.05.2022 18:53 Відповісти
Чого на 3 місяця? Давай зразу до Нового Року. Рада ж може в будь-який момент скасувати воєнний стан.
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19.05.2022 11:39 Відповісти
Не переживайте. Буде і до Нового року, і до наступної Пасхи.
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19.05.2022 12:17 Відповісти
не будет кацап- вы так долго не протянете
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19.05.2022 13:46 Відповісти
Дуже грубі та серйозні порушення прав людини, заборона на виїзд чоловікам.
Це гірше ніж у рф, ніж у Сомалі.
Та викликає роздратування та ненависть до влади.
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19.05.2022 11:39 Відповісти
ЗЕдебіли тримають в Україні массу моряків які не мають можливості заробити вдома і виїхати не можуть. Про військову службу на флоті смішно навіть говорити.
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19.05.2022 12:09 Відповісти
лучше бы такого "президента" не было - много беды и смертей из-за его решений
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19.05.2022 12:10 Відповісти
Та й чи " його" ??? Тупа говоряща голова....
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19.05.2022 16:01 Відповісти
просто "пістьож" для лохтората , який нах контрнаступ , млять, у нас зброї наступальної - зась , волонтери купують бронежилети і каски , квадрокоптери... "контрнаступ","капітуляція" млять , противно слухати...
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19.05.2022 11:44 Відповісти
шо не зелений довбойоб, то обов'язково експерт у всіх галузях
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19.05.2022 11:49 Відповісти
"Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Президента, Верховної ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори."
Згідно закону настав час війну оголошувати, чи ніт ?
Ось все шо їм потрібно -це бути при владі. Після трьох місяців буде ще півроку і так ще і ще.. Бо якщо повилазить вся їхня "діяльність і бездіяльність" , то розірвані вони будуть в секунди на шашлики..
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19.05.2022 12:09 Відповісти
Не плутайте Закони України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про правовий режим надзвичайного стану". Перший абзац Вашого коментаря стосується ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану".
В ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" не вказано ніяких кінцевих строків введення та припинення воєнного стану в Україні та про оголошення комусь війни.
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19.05.2022 13:17 Відповісти
Чёто ржу

Немедленно после захвата кораблей на части территории Украины было введено военное положение сроком на месяц.

Первоначальное предложение президента Порошенко подразумевало введение военного положения на всей территории страны сроком на два месяца. Критики Порошенко заявляли, что этот шаг позволил бы президенту, имевшему мало шансов на переизбрание, перенести дату плановых выборов главы государства.

Захваченные в ноябре прошлого года корабли вернулись на Украину спустя год

Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко.

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19.05.2022 12:12 Відповісти
Влада розповіла про велике будівництво нового житла. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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19.05.2022 12:36 Відповісти
Угу. Нью-Васюки(с)
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19.05.2022 13:12 Відповісти
Авіація ворога має знищуватися на аеродромах, техніка, склади і особовий склад також у місцях базування хоча б у прилеглих до України областях - зброя, що посточається Україні, вже дозволяє це робити, і це треба починати робити, якщо не хочемо розтягнути війну на роки. Складається враження, що влада боїться швидкого закінчення війни, бо доведеться знімати всі обмеження, відповідати на незручні питання, звітувати, іти на вибори, втрачати доступ до корита і нести відповідальність за все.
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19.05.2022 13:16 Відповісти
HIMARS нема. Нічим на 200км бити.
А капелюхи на таку дистанцію не закидаєш.
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19.05.2022 13:25 Відповісти
Немає в нас такої зброї, що дістане їхнв аеродроми. Гаубиці не дістануть.
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19.05.2022 13:26 Відповісти
Аеродроми незабаром, а поки знищувати все решта.
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19.05.2022 18:32 Відповісти
Я не експерт, а проста жінка, але як можна закінчити війну за 3 місяці, якшо ще весь південь окупований і там навіть не ведуться наступальні дії. ТОбто , немає навіть оборонних дій. Південь завтра, після завтра приєднають до кацапстанії . Щось не все зрозуміло .
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19.05.2022 13:54 Відповісти
А ось ЗАБОРОНА НА ВИЇЗД ЧОЛОВІКАМ ДО 60 РОКІВ ЦЕ БРЄД - набрали вояків в ЗСУ і ТРО,
на**єн ви іншим забороняєте виїздити, який сенс, ЧИ ПРИМУСОВІ РОБОТИ ПО ВІДБУДОВІ
УКРАЇНИ ЗА ПРОДУКТОВІ ПАЙКИ ? Тіпа нащо ті кацапські полонені.
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19.05.2022 15:10 Відповісти
Ну да! Це ж порохоботи просрали пів України? Про пройобаний КОВІД вже всі забули? Про ціни на ВСЕ до війни! Про посадки , підозри військових? Про шашлички у травні? Це все кляті порозоботи!! Ага..
П.с. як можна обісрати гівно?
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19.05.2022 16:16 Відповісти
Думаешь можно придумать что то тупее чем гундосый криворогий шлимазл?
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19.05.2022 19:02 Відповісти
А для чого нам мобілізація, якщо найвеличніший САМ всіх орків проганяє??? Та й , згідно його " рейтингів" у нас армія вже має бути в районі 10 млн чоловік! Чи може рейтинги якісь не такі ? Чи за зєлю лише горлопанять прокурори , бездітні пєнси і " славна" діаспора?
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19.05.2022 16:08 Відповісти
а враховуючи, що поставки НАСТУПАЛЬНОЇ зброї в Україну мінімальні, то....
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19.05.2022 18:08 Відповісти
 
 